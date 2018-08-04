Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda

Genç popçu Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ isimli yeni single çalışmasını Ils Vision etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Bizler de kendisiyle bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Yiğit nasılsın?

Teşekkürler Elif, çok iyiyim.

‘Yakın Yıkın’ adında ilk singlenle karşımızdasın. Var mı bir hikâyesi şarkının?

Aslında sevimsiz uzun bir hikâyesi var; kısaca anlatacak olursam, uzun süreli bir ilişkinin bitmesi ve ardından çocukluk arkadaşımdan yediğim büyük kazık sonrası yazılmış bir isyan parçası diyebilirim.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Şarkının Müzik direktörü; Hakan YELBİZ, Düzenleme & Mix; Gökhan VAROL, Ud ve Ebow; Mustafa İPEKÇİOĞLU, Mastering; Evren ARKMAN imzası var. Kaliteli isimlerle çalışma fırsatı buldum diyebilirim.

“Her Şeye Yakınız”

Neyler bizle yakın yıkındır?

Ayrılık ve yalan söz konusuysa her şey yakın yıkın…

Klip çekimlerin nasıl geçti?

Klip çekimleri bir hayli yorucuydu ufak bir sağlık problemim vardı. Farklı mekânlar, araba çekimleri, hava değişimleri yordu fakat bir o kadar da heyecanlı diyebilirim.

Şarkı bize gelene kadar yaşadığın ilginç bir olay oldu mu?

Şarkının buraya gelmesini sağlayan aslında arkadaşlarım. Benim kafamda başka şarkılarımdan seçim yapmak vardı. Arkadaşlarım her ortamda yakın yıkın çalmamı istemeleri bir hayli etkili oldu, onların içgüdüsüne güvendim. Bu benim için ilginç oldu diyebilirim.

Biraz seni tanıyalım istiyorum. Nasıl başladı müzik yaşamın?

Bu daha ilginçti biraz yaramaz bir çocuktum. Ortaokuldan mezun olduktan sonra babam hangi liseye göndereceğini düşünürken ben bir sabah kalkıp güzel sanatlara gitmek istiyorum dedim ve kursa kayıt olmaya gittik fakat çok geçti sınav öncesi kurs bitmesine ve sınava 2 gün vardı. Nerdeyse imkânsızdı, geç kalmıştım ama nasıl oldu bilmiyorum dereceyle kazandım. Sanırım bu başarı benim yetenekli olduğum yönümü keşfettirdi ve müziğe 14 yaşımdan beri dört elle sarılmamı sağladı...

Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunusun. Eğitiminin ne tür katkısı oluyor müziklerine?

Bir alanda yükselmek istiyorsanız yeteneklerinizi doğru kullanmanız gerekir. Bunu yapabilmek içinde kaliteli bir okuldan mezun olmanız. İşte tamda bu kaliteyi kattı. Beste yaparken çok yönlü düşünebilirsiniz ya da sahnedeyken tüm enstrümanlar hakkında bilginiz olduğu için, sahnede hiç bir şey kontrolünüz dışında gelişemez. Oranın gerçek patronu olmak istiyorsanız, iyi müzisyenlerden eğitim almalısınız. Bu müzisyenlerin hepsini aynı yerde sadede, iyi bir okulda bulabilirsiniz

Aynı zamanda bir eğitimci misin? Ülkemizdeki müzik öğretmeleri ve müzik eğitimleri hakkında neler söylersin?

Evet, Elif. Bir Anadolu lisesinde öğretmenim. Aslında gençler çok istekli ve çok meraklı müzik onlara ders gibi gelmiyor. Fakat veli ve müzik ders saati onların bu iştahını gideremiyor bu üzücü…

Sahnelerin çok beğeniliyor. Nasıl bir repertuar ile çıkıyorsun sahnelerine?

Doksanlar çocuğu olarak o dönemden vazgeçemiyorum. Ağırlıklı olarak eski şarkılar, fakat arz talep söz konusu olan yeni parçaları istek doğrultusunda okuyorum. Tabi gittiğimiz mekâna göre ortamı koklayıp, pop müzik dışına çıktığımızda oluyor.

Ses getiren birçok projede adının olduğunu biliyorum. Nedir bu projeler?

Bu benim için gurur verici; Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi kurucu öğretmenlerinden biriyim. YS Sanat Akademisi kurucusuyum.

Ayrıca MEB’nın düzenlediği birçok genç yetenekli sesler yarışmasında komisyon başkanlığı yaptım. Yardım kurumları İçin düzenlenen birçok projede solistlik yaptım ve bana büyük mutluluk verdi. Buna benzer şeyler diyebilirim

“Sanatçı Fazla İnsan Olmalı”

Bir sanatçı nasıl olmalı?

Sanatçı donanımlı olmalı, solistlikten örnek verecek olursak sadece şarkı söylememeli, en az bir enstrümanı iyi seviyede çalabilmeli armoni bilgisi yüksek olmalı. Yani arkasında ne oluyor ne bitiyor hepsini tüm duyu organlarıyla hissedebilmeli. Ayrıca kılığına, kıyafetine ve yaşantısına da dikkat etmeli…

Yeni çıkan isimlerden kimleri beğeniyorsun?

Bu ara çok fazla şarkı çıkıyor yetişemiyorum. Ama son zamanların parlayan ismi bence Edis. Edis’i beğeniyorum.

Günümüzde genç yeteneklere destek veriliyor mu dersin?

Kesinlikle hayır! Her şeyi kendi tırnaklarınızla yapmanız gerekiyor. Yani sadece yetenekli olmanız yetmez, paranızın olması gerekiyor fakat paranız olması da yetmiyor, tanıdıklarınızın olması gerekiyor. Maalesef Elif.

Müzikte kalite desem hangi maddeleri sıralarsın?

Armoni, yaşanmışlık, tecrübe, enstrüman kalitesi ve o enstrümanı çalabilecek başarılı kişiler müzikaliteyi oluşturur.

“En Yakın Arkadaşlarım Acun ve Tarkan Olsaydı”

Hangi ünlü isim ile çok yakın arkadaş olmak isterdin? Neden peki?

Acun Ilıcalı olurdu herhalde. Nedenini söylememe gerek yok sanırım. Ama müzik dalında sorarsan ise, kesinlikle Tarkan. Onun tecrübelerini dinlemek bile ders niteliğinde olurdu benim için.

Nasıl tarzda bir şarkı asla yapmazsın?

Asla yapmam diyeceğim bir müzik türü yok. Kaliteli müzik olan her projede olurum.

Popülerliği nasıl tanımlarsın? Sence popüler olmak medyatik olmak mı?

Gönül isterdi ki sadece yaptığımız sanatla popüler olalım ama artık yaptığımız şarkılar bile medyatik olmak zorunda, sosyal medyada 3 gün paylaşım yapmadığınızda bile izlenme ve takipçi sayınız düşüyor.

Sosyal medyanın gücü ve hayatımızda bu kadar yeri olması sence iyi bir şey mi?

Bu kadar yeri olması doğru mu emin değilim ama benim için çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Konser bildirgelerimiz şarkı paylaşımlarımız çok daha kolay ve daha çok kişiye ulaşıyor.

Şu dönemin en iyi çıkışını kim yaptı dersin?

Kesinlikle Edis.

Şu sıralar dinlediğin ilk 5 şarkı desem top 5'in nedir?

Aslında şu dönemde şarkım çıktığı için pek şarkıyı şarkı olarak dinleme kültürüm yüksek seviyelerde değil, devamlı farklı şarkılar dinleyip analiz yapıyorum. Fakat şu ara dilime dolanan Yıldız TİLBE Proje albümünden; Merve Özbey “Vuracak” parçası...

“Mustafa Ceceli Büyük Hata Yaptı”

Gündemde çıkan en şaşırtıcı olay nedir sence?

Mustafa CECELİ’nin yayınladığı söylenen çocuklarının annesini küçük düşüren video Allah eşine sabır versin. İkiyüzlü insanlar beni şaşırtıyor.

Yakın gelecekte bizleri neler bekliyor?

Öncelikle 30’u geçkin bestem var ve artık ilk adımı attık. Yaklaşık 6 ay sonra 2. parçamız sizlerle olacak önümüzdeki yaza 3. parçamla insanları şaşırtacak bir projeye imza atacağımıza eminim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Öncelikle benim gibi yeni çıkış yapmış bir sanatçıya böyle güzel bir desteği sağlayan hiç bir çıkarı olmadan sadece halka hizmet için kaliteli haber akışı sağlamak için uğraşan bu gazete çalışanlarını tebrik ediyorum ve okuyanlara böyle güzel kaliteli gazeteleri sonuna kadar desteklemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız herkese sevgi ve saygılarımla…

Doğum Tarihi: 01.03.1990

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Soğukkanlı olmak

Sevmediği huyu: Çabuk güvenmek

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi flm: HE-MAN

En sevdiği söz: Zaman en iyi öğretmendir ama tüm öğrencilerini öldürür.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü