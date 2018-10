Yeni sınav sisteminde TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Can Tutuş hoca, adı gibi candan, sevgi dolu yüreği ile öğrencilerinin hayranlığını kazanmış, oldukça sevilen bir öğretmen. Şahsına özel sistemleri ile en yoğun bilgileri bile kolaylıkla öğrenciye enjekte eder gibi verebiliyor. Yaşam koçu gibi yaklaşıp, sınav stresini yenmenize - ailenin ve öğrencinin - çok yardımcı oluyor, motive ediyor, tercih konusunda, okul seçiminde tecrübelerinden yararlanabiliyorsunuz. Nerden mi biliyorum bu kadar ince detayı çünkü biricik kızım Damla, Türkçe ve edebiyat derslerini Can hocadan aldı ve çok başarılı oldu, çok teşekkür ederiz gerçekten. Gençlerin hayatlarını etkileyecek bu sınavda her açıdan bize destek olduğu için müteşekkiriz. Şimdi buyrun sınavın detaylarını Can hocadan dinleyelim.

Röportaj: Funda Akosman Erman

Hocam ülkemizde sınav sisteminin çok sık değiştiğini görüyoruz. Geçen sene yapılan son değişikliklerden sonra bu derslerin sınava etkisi ne oranda değişti?

Geçen sene ilki yapılan TYT ve AYT’deki sonuçlardan sonra Türkçe ve Türk edebiyatı derslerinde sınav ortalamalarının ne kadar düşük olduğunu gördük.Bu iki bölümün net ortalaması düştüğünde ise Türkiye’de baraj altında kalan öğrecilerin sayısında büyük bir artış olduğu eğitimciler tarafından bilinen bir gerçektir.

Peki bu dersler neden bu kadar etkili ve bu derslerin baraja etki nasıl bu kadar arttı?

İlk bölümde yani TYT kısmında Türkçeden 40 soru gelmektedir.Burada Türkçe net ortalaması 16.179’dur.

Bu ortalamanın bu şekilde olmasında birçok etken var. TYT kısmında paragraf soruları artık birden fazla şeyi sorgulayabilmekte; bu nedenle çoğu öğrenci yeni sistemdeki sorulara henüz alışabilmiş değil.Bunun yanı sıra TYT’deki uygulamaya dayalı bölümler de eksik olunca öğrenciler belli bir ortalamayı aşamıyor.Öğrenciler ne olursa olsun düzenli bir şekilde anlam soruları çözmeli ve dil bilgisi kısmını mutlaka halletmeli .

Sınav esnasında çoğu öğrenci sınavı yetiştiremiyor. Sınav sonrasında da bunu Türkçede çok fazla zaman kaybetmelerine bağlıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Evet, haklılar. Bu ders bir süre sonra hız gerektiren bir ders haline dönüşmekte; bunun için öğrenciler günlük setler halinde zaman tutarak paragraf sorusu çözmeli. Eğer dil bilgisi kısmını da halletmişse denemelerlerle desteklemeli ama kesinlikle bunlar zaman eşliğinde yapılmalı. Özellikle iyi öğrenciler Türkçeyi sınavda 40 dakikanın altında bitirmeli aksi halde sınavda zaman sıkıntısı yaşanabilir.

Hocam puanlama ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Şimdi yeni sınav sisteminde beş farklı puan türü var. Türkçenin TYT puanına etkisi % 33,33’tür. Bu sınavın üçte biri demektir. AYT kısmı yani ikinci bölümü de katarsak eşit ağırlık ve sözel bölümleri için hayati önem taşımaktır. Açıkçası bu dersler kötü olduğu takdirde öğrenciler için sonucun kötü olması kaçınılmazdır. Önceden soru sayısı 56’idi şimdiyse 24’e inmiş durumda ama yapılan her sorunun yeni sistemde puanı arttığı için yapılan her soru bir öğrenciyi çok fazla öne getirdiği gibi yapılamayan her soru da öğrenciyi sıralama açısından çok fazla geriye götürüyor.Eski sınavda 56 soru olduğu için öğreciler daha şanslıydı şimdi 24 sorunun yarısını yapsa bile yeterli olmayabiliyor;bu nedenle öğrenci çok iyi çalışmalı ve olabildiğince gereksiz kısımlardan kaçınmalıdır.

Peki sayısal gruplarda yer alan öğrenciler de edebiyat yapabilir mi?

Evet, yapılabilir ama öncelikle öğrencinin bölümü ve yapabileceği dersler göz önüne alınmalıdır. Son sene bölüm değiştiren bir öğrenci bu dersi görür de iyi takip edilirse bunu başarabilir. Bu duruma birçok örnek verebiliriz. Sayısal olan ve edebiyata karşı mesafeli olan bir öğrenciyi hem sınav açısından hem de kültürel anlamda belli bir seviyeye getirmenin zor olmadığını düşünüyorum. Diğer bir durum ise hiç bilmeden edebiyat yapılabilir mi? Bence hayır çünkü belirli bir seviyeye gelmek gerektiğini düşünüyorum. Hiç bilmeden yapılabilecek bir ders değildir edebiyat. Zaten Türkiye ortalaması ortada 24 soruda 4,743’tür.

Kitap okumanın paragraf sorularına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Burada yanlış anlaşılan bir şey var. Kitap kesinlikle çıkar için okunmaz! Kitap bir kültürdür. Kitap eğer yaşam tarzı haline gelmişse zaten faydalı olacaktır ancak öğrenci bunu son senede sadece paragraf sorularım düzelir diye okuyorsa öğrencinin başarılı olacağını düşünmüyorum.

Son olarak öğrencilerimize ne söylemek istersiniz?

Ben onlara her şeyden önce mutlu ve iyi bir insan olmalarını ve olmak için çabalamalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışındaki her şeyi açık bir şekilde anlattım zaten