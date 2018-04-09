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Yazar Yılmaz Emre Mert ve yeni kitabı "Birdenbire"

Ayşenur MAMA'nın röportajı için tıklayınız...

Yazar Yılmaz Emre Mert ve yeni kitabı "Birdenbire"

Ayşenur MAMA'nın röportajı için tıklayınız...

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:29
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Yazar Yılmaz Emre Mert ve yeni kitabı "Birdenbire"

Bu haftaki röportajımıza ‘Birdenbire’ adlı yeni kitabıyla başarılı yazar Yılmaz Emre Mert konuk oldu. Keyifli sohbetimize sizleri de bekliyoruz…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Yılmaz Emre Mert kimdir?

Kitabımda kağıdı yol kalemi yoldaş gören bir yolcu yazmıştım. Kendimi halk dilinde uzun cümlelerin adamı olarak tanımlıyorum.

‘Birdenbire’ adlı kitabınız okurlarınızla buluştu. ‘Birdenbire’ okurlarınız tarafından nasıl karşılandı?

Kısa bir süre içerisinden olumlu söylemler ile karşılaştım. Umarım bu şekilde devam eder...

‘Birdenbire’yi neden kaleme aldınız? Eserinizle okurlarınıza hangi mesajları vermeyi amaçladınız?

Herkesin yaşadığı duyguların aynı sadece yaşatanların isimlerin farklı olduğundan...

‘Birdenbire’ adlı kitabınız, ismini nereden alıyor?

Orhan Veli Kanık Üstad'ın şiirinden...

İlk kitabınız ‘Ruh Bedene Aşık Oldu’ denemelerden meydana geliyordu. ‘Birdenbire’adlı kitabınızda da aynı yolu mu izlediniz?

Ruh Bedene Aşık Oldu denemden ziyade uzun cümleleri kısa cümler ile anlatmak amacımdı. Birdenbire ise tam anlamıyla düz yazı.

‘Birdenbire’ adlı kitabınızı ithaf ettiğiniz kişi/kişiler var mı?

Kitabın içerisinde saklı... Okurlarımın bunu anlayabileceğini düşünüyorum.

‘Birdenbire’ yazımını bitirdiğiniz andan itibaren sizin gözünüzde nasıl bir yer edindi?

İkinci kez çocuğum olmuş gibi hissettim...

‘Birdenbire’ adlı kitabınıza okurlarınızdan gelen yorumlar hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Eleştirilere açığım lakin olumlu bir yağmura yakalandım. Devamını umut ediyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına ve kendi okurlarınıza neler söylemek istersiniz?

Sizlerin aracılığı ile sesimi farklı kitlelere duyurmuş olmaktan çok teşekkür ederim! Okurlarım ile imza günlerinde görüşmek dileğiyle. Allah ısmarladık.

Röportaj: Ayşenur MAMA

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BirdenbireYılmaz Emre MertRuh Bedene Aşık Oldu
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