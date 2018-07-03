Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz

Pop müziğin yepyeni ismi Yasmin Yüce, ilk teklisi olan “Geri Gelme” isimli hareketli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Hakan Yeşilkaya'ya ait olan ‘Geri Gelme’ şarkısında mix mastering'i Tarık Ceran imzası var.

Bizlerde yeni şarkısına, müzik yaşamına ve kendi hayatına dair Yasmin ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Yasmin merhaba, nasılsın?

Çok teşekkür ederim Elif’ciğim, harikayım.

Güzel bir şarkıyla çıktın. Her şeyden önce ben çok beğendim ve sesine çok yakışmış. Var mı bir hikayesi?

Beğenmene çok sevindim. Doğru bir şey yaptığımızı görmek çok mutlu edici. ‘Geri Gelme’nin ve efsane şarkıların söz yazarı ve bestecisi Źeki Güner ne şanslıyım ki benim kuzenim. Kendisini ziyarete gittiğim bir sonbahar günü yeni bir şarkı yazdığını ve henüz kimsenin dinlemediğini söyleyip şarkıyı açtı. Duyduğum anda içime işledi. Kısacası benimkisi ilk duyuşta aşktı, o gece uyuyamadım ertesi sabah anladım ki benim için artık ‘Geri Gelmey’i seslendirmekten başka yol yoktu. Bizim ailede torpil pek geçerli değildir şükür ki işime olan aşkımı, inancımı, sevdamı çok iyi bildiğinden Zeki Güner bana inandı ve her adımımda yanımda oldu.

Bu şarkıyla çıkışını yapma sebebin nedir?

’Geri Gelme’ ile çıkış yapmamın tek bir sebebi var o da ruhuma işlemesi. Şarkılar da şarkıcısını seçiyor bence.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Birçok iyikim var projemde. Birbirinden uzman ve harika insanlarla aile olma fırsatı sundu ‘Geri Gelme’ bana. Sözü ve müziği çok değerli Zeki Güner’e ait. Aranjörüm Hakan Yeşilkaya ve gerçekten çok özendi, süper bir aranje ile buluşturdu şarkımızı. Mix mastering Tarık Ceran tarafından çok titiz bir çalışma ile yürütüldü. Yönetmen koltuğunda sevgili Murat Joker beni ve şarkımızı çok doğru anlattı. Yapımcılarım, Samsun Demir ve Özden Bora ilk günden beri hep yanımdaydılar.

Klip çekimleri hakkında detay verir misin?

Klibimiz ayrılığın ardından geçen bir günün hikayesini anlatıyor. Bir üzgün, bir mutlu, bir iyi, bir kötüyü. Ümraniye platolarında çok kalabalık bir ekibin gece geç saatlere kadar süren yoğun çalışması sonucunda ortaya çıktı. Buz gibi soğuk bir havada ıslak çimlerin üzerinde dururken karşımda yüzleri hep gülen bir ekip olması asla yorulmamamı sağladı. Benim için hayatımda asla unutamayacağım müthiş keyifli bir gün oldu.

”BİZE ZARAR VERENİ SEVGİYLE UĞURLYAYALIM”

Kimler gitmelidir hayatımızdan geri gelmemecesine?

Aslında ben hayatından çok kolay insan çıkartabilen biri değilimdir. Sevdiklerime çok değer veririm, bu yüzden de onlara karşı toleransım ve fedakârlığım çok yüksektir. Lâkin karşımdaki insan fazla bencil ve benim özgür alanıma fazlaca müdahalede bulunuyorsa kalbini kırmadan sessizce hayatından çıkarım ve bir daha asla geri gelmesine müsaade etmem. Tüm iyi niyetimize rağmen bizi üzen ve başkalaştırmaya çalışan insanları sevgiyle uğurlamalıyız bence.

Şarkı gerçekten de radyoların çalması gereken bir şarkı çalıyorlar mı?

Şarkımız; Youtube’da tamamen organik olarak çok güzel rakamlara ulaştı. Tüm radyolarda yer alması belli bir süreç gerektiriyor maalesef ama buna rağmen birçok radyo şarkımızı çalıyor. Müzik piyasasında her gün yeni bir isim çıkıyor ve dünyanın en güzel şeyini yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Ben bu çeşitliliğe ve rengârenk duruma çok sıcak bakıyorum. Böyle yoğun bir platformda radyocuların işi de oldukça zor o yüzden henüz şarkımı çalmaya başlamayan radyolara da anlayışla bakıyorum.

“OLMAM GEREKEN YERDEYİM”

Sence iyi bir çıkış yaptın mı?

Şu an tam da olmak istediğim yerdeyim. Çok samimi ve masum hislerle yürüttüğüm projemde dinleyicilerimden de aynı samimi geri dönüşleri almak beni çok mutlu etti. Sonuçta ilk teklim ve ne ben onları tanıyorum ne de onlar beni ama iki tarafta da gözümüz bir yerden ısırıyor durumu söz konusu. Bu anlamda inanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Bu ilişkiyi çok daha iyi bir noktaya getirmek için daha fazla çalışıyorum.

Müzikle yaşamın nasıl kesişti?

Müzik ile tanışmam çok küçük yaşlarıma dayanır. Ailem çok iyi bir dinleyicidir, bütün çocukluğum boyunca evimizde hep müzik kanalları açık olurdu. Müzik içime işledi ve dolayısı ile tüm öğrenim hayatımda müzik ile ilgili konularda parmağım hep havada oldu. O günlerden bu günlere içimdeki şevkte müzik aşkı da çoğalarak arttı yani şimdi girdiğim müzik piyasası da parmağımın havada olduğu başka bir sınıf diyebiliriz.

“YASMİN’DEN GELEN ŞANS”

Adın Yasemin ama yakınların Yasmin diyormuş ve bu adın sana şans getirdiğini söylemişsin. Ne gibi mesela?

Hayatımda en değer verdiğim kişiler bana hep Yasmin dediler. Öyle ki; biri Yasmin diye seslendiğinde hemen dönüp bakarım fakat Yasemin denildiğinde üstüme alınmam biraz zaman alıyor. O kadar benimsemişim ki, Yasmin’in beni en doğru insanlarla karşılaştırdığına dair inancım çok yüksek. İlk kez tanıştığım biri bana kendiliğinden Yasmin diye hitap ediyorsa bilirim ki onunla ilişkimiz sonsuz bir dostluğa dönüşecek bu hep böyle olmuştur.

Bu kadar güzel olmanı hem İzmir’e hem de Balkan’a bağlayabilir miyiz? Sen de kendini güzel buluyor musun?

Çok teşekkür ederim Elif, o senin güzel gören gözlerin. Herkes olduğu halinde çok güzel bence. Dış güzellik oldukça göreceli bir kavram esas olanın ruh güzelliği olduğuna inanıyorum. İzmirli ve Balkan göçmeni olmanın kattığı özellikleri göz ardı edemem tabii ki de. Samimiyet ve güler yüzün insani çok güzel gösterdiği kanısındayım.

Aynı zamanda tiyatro eğitimi almışsın. Eğer bir film teklifi gelirse değerlendirir misin?

Sanatın farklı alanlarında olmak beni çok heyecanlandıran bir durum. Sanatın her dalına sempatik bakıyorum. Bu yüzdendir ki ilerideki hedeflerim arasında bir müzikalde yer almak var. Müzik her daim önceliğim olmuştur ve olacak. Fakat hayat karşıma heyecanlandığım başka bir proje çıkarırsa neden olmasın.

En iyi dostunun kedin ‘Çakıl’ olduğunu duydum. Ne çok sevindim. Nasıl bir dostluk var aranızda?

Hayvanlara çok düşkün bir yapım var, onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Bu söylemim birçok kişiye garip gelebilir ama ‘Çakıl’ım benim evladım. Aramızda öyle bir bağ var ki birbirimizi ufacık hareketlerden bile anlıyoruz. İki haftalık bir minnoştu yollarımız kesiştiğinde ve şu an 8,5 yaşında, ilk günden beri hep birlikte uyuyoruz. O benim en iyi dostum. Onsuz olmaz.

Çok üzülerek, insan olmaktan utanarak soruyorum ki gündeme gelen hayvan işkence, şiddet ve katliamları hakkında ne söyleyeceksin?

Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki Elif ama bazen yapılanlar karşısında nutkum tutuluyor, kahroluyorum, günlerce ağlıyorum. Nasıl, diyorum nasıl? Bu neyin gözü dönmüşlüğü, neyin öfkesi? Nasıl bir zihniyet, nasıl bir kalpsizlik…Masumlara zarar verebilenlere insan demek bile gelmiyor içimden. O canların tek istekleri sevgi... Biz insanlar; bencilliği bir kenara bırakmalıyız artık. Dünya üzerindeki bütün canlılar aynı yaşam hakkına sahip. Bir avuç yemek bir kap su bir tutam sevgi hayatı daha güzel bir yere çevirebilir. Bizlerin bu durumlar karşısında sessiz kalmaması gerekiyor, dünyadaki herhangi bir canlıya zarar verebilen biri herkese her türlü kötülüğü yapabilir. Bu konudaki cezaların hemen arttırılması gerektiğini düşünüyorum.

Hayvan sevgisi ile ilgili ne dersin?

Hayvan sevgisinin bir tarifini yapmak çok zor bence. Çünkü o kadar masum ve o kadar saf ki bu hisleri anlatacak kadar harika kelimeler bulmak imkânsız. Hissettiğim bu duygular o kadar yoğun ki beslenme düzenimde yüzü olan canlılara yer yok. Hayvanlar benim gözümde yeryüzündeki melekler. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabildiğimiz, bütün canlıların huzurla yaşayabildiği bir dünya diliyorum.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızda olması sence doğru mu?

İtiraf etmek gerekirse hiç bir zaman çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmadım. Bence bazen anın tadını çıkartmak gerekiyor devamlı telefonlara bağlı yaşamak çok sağlıklı bir durum değil.

Zaman neleri yok ediyor sence?

Yok, etmekten ziyade zaman en çok acıları hafifletiyor diyebilirim. Büyüklerimizin de söylediği gibi zaman her şeyin ilacı.

Yazın top 5’i hangi şarkılar olur dersin?

Benim bu yaz ki top 5’im;

Yasmin Yüce- Geri Gelme

Ziynet Sali- Ağlar mıyım Ağlamam

Simge- Ben Bazen

Edis- Buz Kırağı

Gülşen- Delikanlım

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Ardı ardına iki single projem daha var, onları da dinleyicilerimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Sonrasında içimdeki bütün Yasmin’leri tanıştırabileceğim bir albüm yapmayı planlıyorum. Bol şarkılı bir döneme girdim diyebilirim. Bu uzun soluklu maratonda dilerim ki çok şarkıda duygudaş olacağız.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

İçlerindeki sesi dinlemekten asla vazgeçmesinler çünkü bizim için en doğruyu hep içimiz söylüyor. Sana da çok teşekkür ederim Elif. Herkese sevgiler…

Doğum tarihi: 21.07.1990

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Aklıma eseni yapmam

Sevmediği huyu: Mükemmeliyetçiliğim

Uğurlu sayısı: 7 ve katları 9-13

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği çizgi film: Sünger Bob

En sevdiği renk: Kırmızı ve Lacivert

En sevdiği söz: Ne edersen kendine, edersin kendi kendine.

Söyleşi: Elif Günay