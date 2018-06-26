Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde

Başarılı solist Yaprak Sayar, Caz müziği Türk müziğinin usul ve makamsal çeşitliliğiyle birleştirerek ortaya çıkardığı ahenk ile 'Caz Musikisi' isimli albümünü yayınladı.

Sıra dışı projesi ile müziğe yeni bir soluk getirerek bir ilki dinleyicilere sunan sanatçı, projenin dikkat çeken yanlarından birinin hem Caz hem de Türk müziğinin ortak noktası olan ‘’doğaçlama’’ geleneğini içermesi oldu.

Yaprak Sayar; ‘Erzurum Çarşı Pazar’, ‘Sallasana Mendilini’, ‘Yemenimin Oyası’ gibi toplamda 10 şarkı bulunan ‘Caz Musikisi’ ismini verdiği albümünde, alışılagelmiş şekli ile geleneksel Türk müziğini çok sesli hale getirmek yerine, caz müziği ile buluşturarak ahengi ve doğallığı dinleyiciler ile buluşturdu.

Bizlerde musikiyi o güzel sesiyle dinleten sanat müziği sanatçısı Yaprak Sayar ile bir araya geldik. Müziğe ve kendisine dair bilgiler aldık. Şimdi sizlerle…

Merhaba Yaprak nasılsın?

İyiyim Elif’ciğim, teşekkürler.

‘Caz Musikisi’ albümün ile karşımızdasın. Bu albüme nasıl karar verdiniz. Nereden çıktı bu fikir?

2013 yılında Washington’da “Ertegün Jazz Series” kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi hocaları olarak verdiğimiz konser ile ortaya çıktı. Bu farklı iki disiplinin sahnede açığa çıkarttığı müzikal kalite ve zevk beni bu albümü yapma yoluna düşürdü.

Kimlerin emeği var albümde?

Albümün tüm repertuvarını ben hazırladım. Sonrasında hangi eserde hangi enstrümanlar olmalı, nasıl bir ruhu olmalı diye üzerine düşünüp karar verdim. Sonrasında albümün aranjörlüğünü üstlenen kıymetli müzisyen dostum Baki Duyarlar muhteşem aranjelere imza attı.

“Kara Kız Benimde Aklımdaydı”

İlk klibini ‘Kara Kız’ şarkısına çektin ve onunla çıkış yapmış oldun. Çıkış şarkısını seçerken kriterlerin nelerdi?

Bu eserin seçilmesindeki büyük sebep klibimin yönetmeni Murat Joker oldu. Kendisi dinlediği eserler arasında ‘Kara Kız’dan çok etkilendiğini ve buna klip çekmek istediğini söyledi. Benim aklımdaki eserlerden biriydi; Kara Kız. Bu nedenle de klibi bu esere çektik.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok keyifli bir çekim oldu. Adeta klip çekmeye değil de birlikte dans etmeye gitmiş gibiydik. Kamera arkasındaki, önündeki herkes enerjisiyle klibe bir şeyler kattı. Neredeyse hiç yorulmadık diyebilirim.

Sıradaki klip hangi şarkıya gelecek?

Herhangi bir netlik yok bu konuyla alakalı ama ‘Ilık Yaz Geceleri’ olabilir.

“Caz Dünyanın Ortak Dili”

İlk defa Türkiye'de caz ile Türk müziğini bir araya getiren bir albüm ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde caz müzik algısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Caz müziği benim alanım değil ama ciddi bir takipçisi olduğu kanaatindeyim Elif. Hatta dünyanın ortak dili gibi olduğunu düşünüyorum.

Biraz seni tanıyalım istiyorum müzikle yaşamın nasıl kesişti?

Müzikle yaşamım sesimin güzel olduğunu çevremin sonrasında da benim de fark etmemle kesişti.

TRT sanatçısı olmanızın yanı sıra bir yandan da hocalık yaptığınızı duyduk. İkisini aynı anda yürütmek zor olmuyor mu?

Zor olmuyor. Birbirilerini tamamlayan şeyler diye düşünüyorum, çünkü bir taraftan müziği icra ediyorum diğer taraftan da icramı birilerine aktarıyorum. Dolayısıyla bana öğretmenin son derece ciddi katkıları oluyor.

Güçlü bir canlı performansın var. Sahneye alışkın birisi olarak bu albümün konserleri başladı mı? Özel olarak sahnede yaptığın bir çalışma var mı?

Henüz başlamadı ama yeni sezonda sıkça olacak.

Çok güzel bir sesin var. Ailende müzik ile ilgilenen birileri var mı? Sesinin güzelliği genetik mi?

Hayır, ailemde müzik ile ilgilenen yok ama müzik kulağı iyi olanlar mevcut.

Söylemekten keyif aldığın 5 şarkı desem; top 5’in nedir?

Söylemekten keyif aldığım çok fazla eser var. 5 ile sınırlandıramam Elif.

“Bu İltifatla Onur Duydum”

Devlet Bahçeli senin şarkılarını dinlediğini söyledi ne düşünüyorsun?

Bir devlet büyüğünün iltifatına mazhar olmak beni onurlandırdı. Tabii ki mutluluk duydum.

Geçtiğimiz senelerde sanat güneşimiz Zeki Müren’e saygı albümünde birçok değerli isimlerimizle birlikte yer almıştın. Bu değerli projede yer almak nasıl bir duyguydu?

Albümde yer alan sanatçılar arasında tek Türk müziği solisti olarak yer almak benim için bir mutluluktu.

“Maalesef Pop Dinlemiyorum”

Sadece sanat müziği mi söyleyeceksin? Bir pop albümü ile karşımıza çıkar mısın? Bu kadar pop şarkılar demişken günümüzün yeni çıkan isimlerini nasıl buluyorsun? Takip ediyor musun?

Hâkim olmadığım bir müziği yapmak ya da yapmaya çalışmak hadsizlik olur diye düşünüyorum. Yapacaksam da eğer ciddi bir hazırlık aşamasından sonra ortaya çıkarırım. Şimdilik böyle bir niyetim yok. Maalesef pop şarkıları dinlemiyorum.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? Peki, bu kadar hayatımızın içinde olmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Aktif kullanıyorum Elif. Özellikle Instagram kullanıyorum. “Hayatımızın içinde olması” kısmını eğer dozajı kaçmıyorsa iyi bir mecra fakat bunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Hayatlarımızı sahte hayatlara ve bizleri de sahte insanlara dönüştürdüğüne inanıyorum.

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Yakın geleceği hep birlikte görelim bence. Takipte kalın.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Bol bol Caz Musikisi dinlemelerini isteyebilirim. Umarım keyif alarak dinleyecekleri bir albüm olarak hayatlarında bir yer bulur.

Doğum tarihi: 28.12.1987

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Samimiyet

Sevmediği huyu: Mükemmeliyetçi oluşum

En sevdiği renk: Yeşil

Uğurlu sayı / gün: Böyle inançlarım yok :)

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz : “Fazla mütevazı olma, gerçek sanırlar”

Murat Bardakçıdan duyduğum bir sözdür.

Söyleşi: Elif Günay