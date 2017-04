2002 yılında 10.3 milyon yolcusu bulunan THY, 2016’da bu sayıyı 62.8 milyona çıkardı.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ile Özel Röportaj





Türkiye’yi dünyada temsil eden en başarılı markalar arasında yer alan Türk Hava Yolları elbette milli gururumuz. 1990’lardan sonra yurtdışına açılma politikasına başlayan THY,2003’de küresel marka değeriyle, Dünya’nın en iyi hava yolları arasına girmeyi başardı. 2012’den bu yana dünyada ilham veren markaların başında geldi. Yine 2012 yılında 1,6 milyar dolar olan marka değerini 2015 yılında 2,2 milyar dolara ulaştırdı. 5 kez; Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi, 2 kez; En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı, 3 kez; En İyi Business Class İkramı, 7 kez; Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçildi... Dünyada en fazla ülkeye uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi ve pek çok ödülün sahibi, bayrak taşıyıcımız THY... UEFA EURO 2016, Barcelona, Euroleague gibi nice markaların sponsorluklarını yapan; Kobe, Messi, Tiger Woods, Morgan Freeman, Batman, Superman gibi dünyaca ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapan bir dünya markası…

Türk Hava Yolları’nın en önemli ve zorlu koltuklarından birisinde oturan, bir çok krizi başarıyla yöneten, gecesini gündüzüne katarak kendini işine adamış, THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün ile bir araya geldik. Bu gurur hepimizin dedik ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik...



Yahya Bey 3. Havalimanı ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Havalimanı 26 Şubat 2018’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde açılacak inşallah. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu projenin yolcu kapasitesi, terminal büyüklüğü ve pistleriyle dünyada önemli bir merkez olması bekleniyor. Başlı başına bir şaheser olacak. Ömrümüz vefa ederse inşallah o günleri hep beraber görürüz. CIP salonumuz dünyanın en iyi salonu seçildi. Orada da inşallah daha güzelini Allah bize nasip eder.



Türk Hava Yolları acayip bir marka farklı bir dünyadır. Uçtuğu direk destinasyonlar, İstanbul’dan Küba’ya, Washington DC, Atlanta, San Francisco, Londra. Aklınıza gelebilecek birçok şehre uçuyoruz. Konumu itibariyle de dünyanın gözü İstanbul’da.





THY 2016 iç ve dış gelir oranları nelerdir?

2015 yılı yurtdışı yolcu geliri toplam yolcu gelirlerinin (diğer gelirler dâhil edilmeden)

% 85,5’ini oluşturmaktadır. Bu oran 2016 yılı için %85,4 dür.

2015 yılı yurtdışı yolcu geliri toplam gelirin (yukarıdaki veriden farkı; kargo, charter ve diğer gelirler dahil edilmiştir) %75,7’sini oluşturmaktadır. Bu oran 2016 yılı için %74,4 dür.





Türk Hava Yolları ile Türkiye’nin gücü birlikte mi yükseliyor Yahya Bey?

Şöyle bakmak lazım… 2002’de Türkiye’nin şahlanması ile THY yukarı ivme çiziyor.



2002 yılında iç ve dış hat toplam yolcu sayımız 10.3 milyon iken, 2016’da taşıdığımız yolcu sayısı 62,8 milyona ulaştı.



2002’de 26 iç, 77 dış olmak üzere 103 noktaya uçuyorken; bıgün 49 iç, 247 dış toplam 296 noktaya sefer yapıyoruz. Dünyanın 4. büyük uçuş ağına sahip havayolu şirketiyiz. Sefer yaptığımız 117 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketiyiz.



2002’de 66 olan uçak sayımız bugün 337'ye ulaştı!





Yabancı yolcu oranı: Toplam THY 2016 iç ve dış hatlar yolcu sayısı:



YURT İÇİ:

- 2015: 26.306.627

- 2016: 27.301.418



YURT DIŞI:

- 2015: 34.928.051

- 2016: 35.457.197





TOPLAM:

- 2015: 61.234.678

- 2016: 62.758.615

Çok büyük rakamlar bunlar ve tabii çok büyük heyecan da sizin için...



Afrika’da en çok noktaya uçan havayoluyuz. Burada Cumhurbaşkanımızın vizyonu çok önemlidir. Nereden nereye geldik. Ben İstanbul doğumluyum. Bir zamanlar çöpler toplanmaz, çeşmelerden çamurlu sular akardı. O İstanbul’dan bu zamanlara geldik. Cumhurbaşkanımız diyor ya yeni nesile bunları anlatmıyorlar, bilmiyorlar. Çok doğru. Biz ve bizden sonraki kuşak, yeni nesil bunları ya yaşamadı ya da tam hatırlamıyor. İnsanoğlu fıtratı gereği iyiye çabuk alışıyor, kötüyü ise çabuk unutuyor. Başımızda gecesini gündüzüne katan bir lider var ve bu ülke için kefeni ile yola çıkmış. İnsan bu ülke için yaptıklarını, yaşadıklarını görünce çok duygulanıyor herkesin yapabileceği bir şey değil.



Gezi olayları, 17 – 25 Aralık, Havalimanı patlaması ve 15 Temmuz… İstanbul üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben gezi süreci ve 17 – 25 Aralık dönemlerinde muhabirdim ve olayları çok yakından takip ettim. Havalimanı patlamasında THY’de 6. ayım, 15 Temmuzda ise 8. ayımdı. Çok büyük badireler atlattık çok zorlu zamanlardan geçtik. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ya: ‘’ Bu millete Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın…’’ Biz 15 Temmuz’da İstiklal Marşı’nı yeniden yazmış gibi olduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Millet kenetlendi. Tankın üzerine değil tankın altına yatan bir millet. 2017’de hep beraber inşallah Rabbim güzel bir yıl nasip eder.



THY’yi başka ülkede görünce insan duygulanıyor. Milletin markası milletin havayolu. THY’nin 2015 yılı yurtdışı yolcu geliri toplam yolcu gelirlerinin % 85,5’ini oluşturuyor. Yani, Türkiye’nin en büyük döviz getiren şirketlerinden biriyiz. Bunun heyecanı ve sevgisi anlatmakla olmuyor. Peygamber Efendimiz "İki günü bir olan zarardadır" diyor biz buna göre yaşıyor her alanda en iyisini hedefliyoruz. İnşallah yarınımız güzel olacak.



Yahya Bey THY'ye ilişkin paylaşabileceğiniz bir kaç istatistik verebilir misiniz? Örneğin en uzak uçuş nereyedir?

• En uzun mesafe yurtdışı uçuş: İstanbul - Los Angeles - Amerika (11029 KM)

• En uzun mesafe yurtiçi uçuş: İstanbul - Hakkari - Türkiye (1379 KM)

• En kısa mesafe yurtiçi uçuş: İstanbul – Kütahya - Türkiye (200 KM)

• En kısa mesafe yurtdışı uçuş: İstanbul – Varna - Bulgaristan (262 KM)

• Yılda en fazla sefer olan yurtiçi uçuş: İstanbul - Ankara

• Yılda en fazla sefer olan yurtdışı uçuş: Londra

• 2016’da en çok yolcu taşınan ülke: Almanya

• 2016’da çok yolcu taşınan şehir: İzmir



Bilet fiyatları artık çok uygun Yahya Bey. Yani bundan 10-15 yıl önceki otobüs-uçak bileti fiyatları kıyaslanamıyorken şimdi durum değişti. Artık uçak biletleri otobüs fiyatlarından bile uygun...



1980 - 1990’larda uçağa binmek lükstü. Belli bir zümreye hitap ediyordu. Yer olsa bile binemiyordunuz diye söylerdi büyüklerimiz. Ne günlerden bugünlere geldik. Üçüncü Köprüden, Cumhurbaşkanımız’ın ardından araç ile biz geçtik. İlkler heyecan veriyor insana..





Ünlü oyuncu Ben Stiller öncülüğünde bir grup Hollywwod yıldızı Turkish Airlines Help Somalia adında Twitter’da bir hastag açtılar…

Biz Somali’yi bütün dünyaya bağlayan tek havayoluyuz. Somali’ye uçan tek şirketiz. Bu gurur bize yetiyor.



En son yaşanan kar yağışı krizini büyük bir profesyonellikle başarıyla atlattınız. Nasıl geçti o zamanlar?



Küresel bir şirketiz. Dünyanın farklı ülkelerinde operasyonlarımız 24 saat sürüyor. 9.00 – 5.00 çalışmıyorsunuz. Gecenin bir yarısında ya da sabahın köründe bir olay yaşanabiliyor ve sizin takip etmeniz hatta müdahale etmeniz gerekebiliyor.



Buraya başladığımdan beri mesai kavramım olmadı. Daha önce habercilik yaptığım için de alışkınım. Burası muhabirlikten daha da farklı. 337 tane uçak havada her an telefon çalabilir. Hasta bir yolcu olabilir. Mesela yolcu kalp krizi geçiriyor yolcu indi ambulans aldı uçak hareket etti ama o yolcunun durumunu takip ediyoruz. İstasyon ilgilendi mi, hastanede mi, gelişmeler nasıl? Takip etmediğin iş senin değildir. Ben her zaman böyle düşünürüm. Bugün varız yarın yokuz babamızın dükkânı değil bize verilen bir emanet sonuçta. Emaneti hakkıyla nasıl korur değerlendiririz bu önemli. Bazen emailden, twitterdan yazıyorlar. Basın harici işlere bakmayıp kaçabilirsiniz fakat ben bunu yapmam hemen ilgilenirim. Yolcumuz check in yapmış, yapamamış, uçağın saati değişmiş olabilir. Açıklamak sorunlarına çözüm bulabilmek önemlidir. Elini taşın altına koymazsan ilerleyen zamanlarda bakarsın sana bir şey olunca kimse elini taşın altına koymaz. Türk Hava Yolları olarak elimizi taşın altını koyuyor ve sıkıştırmamaya çalışıyoruz.





Yolcular sizlere Türk Hava Yolları olarak bakıyor…

Bana babamın bir öğüdü vardır. Bir yerde ismin çalışıyor olarak geçtiğinde her zaman iyi olarak geçmesi için insanlara elinden geldiğince yardımcı ol. Yokuş olan olma yardımcı olan ol.

Bu arada geçen aylarda ABD’de gerçekleşen Super Bowl'da güzel bir reklamla Türk Hava Yolları da yerini aldı Yahya Bey…



O gece twitterda Trend Topic’de 2.sırada yer aldık. Batman vs Superman’ın ardından THY’nin Amerika kıtasında bilinirliği yüzde 49’a ulaştı. Bizim için büyük bir onurdur. 19-21 Mayıs İstanbul’da Euroleage Final Four var. İnşallah final İstanbul’da oynanacak. Bu elini taşın altına koyanların başarısıdır. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz...





Ve son olarak Rakamlarla Türk Hava Yolları:

Türk Hava Yolları Toplam Uçak Sayısı: 336 (yolcu ve kargo uçağı)

Uçak tipi: A340-300, A330, A321, A320, A319, B737-400, B737-800, B777 ER

Uçulan nokta sayısı: 296 destinasyon (49’u iç ve 247’si dış hat olmak üzere)

THY Pilot, Kabin Memuru, Amiri (ayrı ayrı çalışan sayısı) Ayrıca tüm thy şirketleri toplam çalışan sayısı:

THY personel Sayısı

• THY AO: 2016 Yıl Sonu: 24.124

• İştirakler Dahil: 49.686

Toplam pilot sayısı: 4111

Kaptan sayısı: 2176

F/O sayısı: 1935

Türk pilot sayısı: 3509

Yabancı pilot sayısı: 602

Erkek pilot sayısı:4023

Kadın pilot sayısı: 88



Kabin Personel Sayısı: 9977

Türk: 9915

Yabancı: 62

Kadın: 7163

Erkek: 2814

Purser: 1003

Kabin Amiri: 2217

Kabin Memuru: 6757



Yahya Üstün Kimdir?



1985 yılında İstanbul’da doğan Yahya Üstün, yükseköğrenimini 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümünde tamamladı.



Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak giriş yaptığı medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan ÜSTÜN, 2012 yılında ATV’nin Londra Temsilciliğine atandı. Bir yıl süresince buradaki görevini ifa etmenin yanı sıra, Londra’da medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren önemli uluslararası kuruluşlarda çeşitli akademik programlara katıldı.



2014 ve 2016 yılları arasında, ATV Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği görevini icra etmektedir.

Aynı zamanda, çok sayıda spor kulübü ve federasyonda yönetim kurulu üyeliği pozisyonunda görev alan Yahya ÜSTÜN, iyi düzeyde İngilizce ve temel seviyede Arapça bilmektedir.





Röportaj: Anıl Sural



Fotoğraf: Selim Türk