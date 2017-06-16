Vedat Behar: Müziğin hayatımdaki yeri tektir

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

Çocukluk hayali basketbolcu olmaktı, 2 yıl şan eğitimi aldı, ''Rusya St. Petersburg Rimsky Korsakov Devlet Konservatuarı Opera-Şan" bölümü mezunu... Modellik yapıyor: Cemil İpekçi ve Hakan Akkaya gibi isimlerin defilelerinde, birçok markanın katalog ve reklamlarında yer aldı. Enbe Orkestrası ile 1 yıl çalıştı! Alpay Aydın prodüktörlüğünde 1 solo, 1 tanede single albüm çıkardı... 90'lı yıllarda Yeşim Salkım'ın sesiyle efsaneleşmiş olan ''Deli Mavi" şarkısını kendine has yorumuyla dinleyicinin beğenisine sundu!..

Öncelikle “Deli Mavi” single hayırlı olsun. Single'nı konuşmadan önce okuyucularımıza kendinden, hobi ve fobilerinden bahseder misin? Hayatında olmazsa olmazların nelerdir?

Teşekkür ederim. Ben 1990 İstanbul doğumluyum. Rusya St. Petersburg Devlet Konservatuarı Opera/Şan bölümünde eğitim aldım. Akabinde 1 yıl Enbe orkestrasında solistlik yaptım. Sonrasında ise solo olarak birçok eğlence mekânında, organizasyonlarda sahne aldım, almaya devam ediyorum. Ayrıca modellik yapıyorum. Birçok katalog ve reklam çekimlerinde yer aldım.

90'lı yıllarda Yeşim Salkım'ın sesiyle, efsaneleşmiş olan “Deli Mavi” şarkısını yeniden seslendirdiniz? Dinleyicinin tepkisinden memnun musunuz?

“Deli Mavi” Yeşim Salkım’ın sesiyle efsaneleşmiş, benim için de yeri bambaşka olan bir şarkı. Şarkıyı güncel bir sound ile yeniden düzenledik. Amacımız bir efsaneyi bozmak değil, tam aksine onu yeni nesile, popüler müzik dinleyicilerine tanıtmak ve sevdirmekti. Zaten mümkün olduğunca şarkının öz duygusundan kopmamaya özen gösterdik. Klibin siyah-beyaz ve slow motion olması da bu amaca yönelik.

´Deli Mavi` single çalışmalarınız nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Çok keyifliydi. Single Arpej Yapım etiketi ile piyasaya çıktı. Şarkının sözleri Seda Akay, müziği Ozan Çolakoğlu’na, düzenlemesi Serkan Balkan’a ait. Klip Gökhan Palas yönetmenliğinde çekildi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tabii ki şarkıyı almamda pay sahibi olan Alpay Aydın’a da sonsuz teşekkürler.

´Deli Mavi` şarkısının klip hikayesini anlatır mısınız?

“Deli Mavi”nin yeri benim için apayrı. Ben zaten 80’ler 90’lar müziğine aşığım… Bana göre müziğin dijitalleşmediği, saf ve canlı halidir o dönemler. Müziğin ruha hitab ettiği dönemler. Deli Mavi ise benim ilk ezberleyip söylemeye çalıştığım şarkıdır. Bu yüzden her zaman hayalimde bu şarkı ile çıkış yapmak vardı. Sanırım bu hayalimi gerçekleştirdim (Gülüyor).

“Deli Mavi” singleniz öncesinde yayınladığınız ama pek duyulmayan 5 şarkılık bir maksi single albümünüz var. O projede, promosyon aşamasında zorluklar mı çektiniz?

Açıkçası o proje benim için bir tecrübe oldu. Bildiğiniz üzere müzik bir yolculuk ve 0’dan yola çıktığınız zaman birçok eksikle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. O albümden herhangi bir şarkıyı kliplendirmedik, haliyle de promosyon çalışmalarını gerçekleştirmedik. Benim için bir hatıra ve tecrübe albümü olmuş oldu.

Bize biraz müzik geçmişinizden bahseder misiniz? Müziğe nasıl başladınız? ''Payam Koryak"ın kariyerinizdeki yeri?

Benim çocukluk hayalim basketbolcu olmaktı. 17 yaşıma kadar profesyonel basketbol oynuyordum. Müzik sadece bir hobiydi benim için. Bir gün sadece hobi amaçlı şan dersi almak istemiştim. Lisedeki müzik öğretmenim de beni Mimar Sinan Konservatuarı’nda şan hocası olan Payam Korkak ile tanıştırdı. İlk dersten sonra benim mutlaka müziği profesyonel olarak yapmam gerektiğini ve bu yolda ilerlemem gerektiğini söyledi. Beni bu alanda ilerlemeye teşvik eden, bana o güveni aşılayan ve hayatımı değiştiren değerli hocam Payam Koryak’tır.

Enbe Orkestrası'nda özel bir yeriniz vardı... Bu ekipte nasıl yer aldınız? Enbe Orkestrası'nın müzik sektöründe sizce nasıl bir yeri ve önemi var?

Yurtdışından henüz dönmüştüm, arayış içindeydim. Enbe Orkestrası’nın yaptığı işleri gerçekten çok kaliteli ve profesyonel buluyordum. Kendilerine cv’mi ve demolarımı mail olarak göndermeye karar verdim. Ne mutlu ki birkaç gün içerisinde dönüş yaptılar. Görüştük ve çalışmaya başladık. Piyasada henüz yeni olduğum zamanlarda bana kucak açtılar, çok şey öğrettiler. Kendilerine çok şey borçlu olduğumu söyleyebilirim.

Bir mesleğiniz daha var. Aynı zamanda modelsiniz. Devam ediyor musunuz modellik yapmaya?

Evet devam ediyorum. Modellik de bir arena, sahne de öyle… İkisinde de göz önündesiniz, kendinizi en iyi şekilde sunmak zorundasınız. Bunun için çalışmalarınızla ve motivasyonunuzla her zaman hazır durumda olmalısınız. Birbirini besleyen ve destekleyen meslekler.

''Cemil İpekçi" ve ''Hakan Akkaya" ile çalışmak nasıl bir duygu? Mesleki konuda fazlasıyla titiz insanlar, çalışırken zorlanmadınız mı?

Kendileriyle çalışma onuruna sahip olmak fazlasıyla güzel bir duygu. Ben de mesleğimde titiz olduğum için pek zorlandığım söylenemez açıkçası.

Arkadaşınız ''Vedat, ben eşcinselim" derse, nasıl bir tepki verirsiniz?

Saygı duyarım tabii ki. Kendi tercihi kendi özgürlüğüdür…

Müzik sektöründe ön plana çıkmak için ses dışında görüntünün de önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Görsel tabii ki önemli. Sanatçının bireysel görüntüsünün dışında sahne performansında sahne şovları ışıklandırmalar dans şovlar görsel efektler vs… Bunlar hepsi genel olarak görselliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Müziğin hayatınızdaki yeri ve önemi nedir? Bir gün Tanrı korusun şarkı söyleyemez olursanız, hangi branşa yönelirsiniz?

Müziğin hayatımdaki yeri tektir… İkinci sorunuzu aklımdan dahi geçirmek istemiyorum fakat öyle bir durumda muhtemelen modelliğe devam ederim oyuncu olmaya çalışırım.

Ülkemizde müzik piyasasının son durumu hakkındaki görüşleriniz neler?

Gelişen teknoloji piyasayı canlandırıyor mu yoksa 90'lı yıllarda daha mı başkaydı müzik dünyası?

Canlı enstrümanların tınısını artık duyamıyoruz, şahsen 90’lı yıllardaki ruha dokunan şarkıları özlüyorum… Günümüzde dijital müziğe tabii ki başvurmak bir zorunluluk, fakat canlı enstrümanların tınısını kaybetmeden, müziğin ruhunu öldürmeden bunu yaptığınız zaman gelişen teklonojiyi olumlu yönde kullanmış oluyorsunuz. Bunu çok iyi yapan sanatçılar var. Pop şarkıcıları arasında Murat Dalkılıç ve Gökhan Türkmen, rock şarkıcılarından Teoman ve Manga en beğendiklerim. Fakat sadece gelişen teklonojiyi kullanarak dijital bir altyapı üstüne sesi olmayan birini okutup bilgisayarda sesiyle oynayıp şarkılar yapılıyor. Sahnelerde de zaten playback yapıyorlar. Bunun sonucunda insan yeteneği tamamen ikinci planda kalıp tamamen teklonojiye esir olmuş bir sistem ortaya çıkıyor. Evet, başarılı olanlar çok var, para da kazanıyorlar, ama sanatsal açıdan ne kadar değeri var orası meçhul.

Her tür müziği söyleyebiliyor olmanız en önemli özelliğiniz... Siz hangi tür müziği kendinize yakın görüyorsunuz?

Genel olarak müzik tarzım pop/rock. Fakat yeri geldiğinde sahnede birçok tarzdan okuyabiliyorum. Tabii ki kendim gibi yorumlayarak (Gülüyor).

Müzikteki hedefiniz nedir?

Eğitimimle, müziğimle, tarzımla ve yorumumla geniş kitlelere hitab etmek ve sektörde kalıcı bir yer edinmek…

Müzik piyasasındaki genç isimleri nasıl buluyorsunuz? Genç şarkıcılar ve grupları başarılı görüyor musunuz? Kendinize rakip olarak gördüğünüz isimler kimler?

Benim rakibim benim… Açıkçası ben şarkım çıksın da bir numara olsun herkesi sollasın diye yapmıyorum. Ben kendimi ifade edecek, benim müziğimi ve tarzımı ortaya koyacak kendi sound’umda şarkılar yapmak istiyorum. Eğer zirveye yükselecekse bu şekilde yükselmeli.

Radyo veya televizyon programı da yapmak istiyor musunuz?

Yakın zamanda planlarım arasında yok, fakat neden olmasın?

Vedat Behar'ın idolü var mıdır? En çok kimleri dinlersiniz ve düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı?

Teoman’ı çok severim. Onun dışında Gökhan Türkmen, Murat Dalkılıç, Kenan Doğulu severek dinlediğim sanatçılar arasındadır. Teoman’la düet yapmak ve efsane Kurtalan Express grubuyla bir şarkı yapmak isterdim…

Sizi Murat Boz'a benzetiyorlar, bu durum sizi rahatsız ediyor mu?

Murat Boz çok başarılı bir isim. Tartışmasız en yetenekli popçularımızdan biri. Kendisine benzetilmek neden beni rahatsız etsin ki! Ama müzik tarzı olarak farklıyız tabi.

Vedat Bey, bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Hareketli tempolu… Aslında günden güne değişiklik gösteren bir durum. Çünkü bir gün sahne olur ona göre hareket ederim sahne hazırlıkları organize etme durumları. Bir gün modellik çekimi olur ona göre organize olurum. Düzenli spor yaparım. Uyku düzenim ne yazık işlerimden ötürü düzene giremiyor. Beslenmeme dikkat ederim sağlığıma özen gösteririm. Fakat düzenli bir işim olmadığı için sabah uyanınca şunu yaparım sonra buraya giderim sonra bunu yaparım gibi bir program çıkartmam mümkün olmuyor. Her an bir telefon gelir ve günün planı tamamen değişebilir!

Yakın zamanda yeni projeleriniz var mı?

Biri benim bestem olmak üzere 2 şarkıdan oluşan bir single projem var. Temmuz ayında çıkması planlanıyor…

Sosyal Medya ile aranız nasıl? Takipçileriniz sizinle ilgili haberlere, sahne takviminize nerelerden ulaşabilir?

Benimle ilgili tüm gelişmeleri, sahne programlarımı sosyal medya hesaplarımda duyuruyorum. Facebook ve Instagram’dan Vedat Behar yazarak bana ulaşabilirler. Twitter hesabım da var, fakat pek kullanmıyorum.

Şuan da sahne aldığınız bir yer var mı? Sahnede en çok kimlerin şarkılarını söylemekten zevk alırsınız?

İstanbul içinde birçok yerde sahne alıyorum. Eğlence mekânları ve organizasyonlarda… Eski şarkıları söylemekten ayrı keyif alıyorum.

Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşiydi.