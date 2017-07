"Vay Be" Nilay 

Nilay Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?

Hoş bulduk Elif’ciğim. İyiyim teşekkür ederim.

Müzik kariyerinizin 4. single çalışması olan "Vay Be" şarkısına imza attınız. Hayırlı olsun. Şarkıyla ilgili detay verir misiniz?

Elbette! Şarkının sözü Çetin Tazeler'e, müziği Burak Buluç’a ait. Aranjesini de Alen Konakoğlu yaptı. Balkan ezgilerini içeren ve canlı enstrümanların kullanıldığı bir şarkı yaptım. Bildiğiniz gibi daha önce yaptığım işler kulüp sounddu ve daha biyonik şarkılardı. Bu biraz daha sıcak bir şarkı ve akustik bir çalışma oldu.

Puket Adası’nda rengârenk bir klibe imza attınız. Nereden geldi Tayland’da klip çekmek?

Aslında bir anda spontane oldu. Burası daha önce tatil amaçlı zaten gittiğim bir yerdi. Yönetmenim Ahmet Can Tekin'le “nasıl bir şey yapalım” diye düşünürken bir anda “hadi tatile gelmişken burada çekelim klibi” dedik.

Klipte kullandığınız kostüm ve aksesuarlarınız çok beğenildi, sizin seçimleriniz miydi?

Evet, ben seçtim. Moda dünyasından geldiğim ve geçmişimde mankenlik, modellik yaptığım için stling konusunda zorlanmıyorum. Bunun dışında Beyoğlu’nda bin bir çeşit aksesuar ve kostümlerin mevcut olduğu bir mağazam var zaten. Zaman zaman bende orada kendimce tasarımlar yapıyorum. Tabii ki dönemsel olarak proje bazlı çalıştığım ekipler oluyor ama genellikle kendi kostümlerimi kendim seçip, tasarlayıp; kendim kombin etmeyi seviyorum.

Puket Adasını gezme fırsatınız oldu mu? Orada gördüğünüz ilginç bir olayı benimle paylaşır mısınız?

Yok, Elif ya! Öyle çok ilginç bir şey olmadı. Sıcaktan zaten kendi derdimize düşmüştük:) Haliyle sıcakta çalışmak bizim için biraz meşakkatli oldu. Ama bu kez ki seyahatimde daha önce gidemediğim yerleri keşfetmeye zamanım oldu. Bir de turistlik anlamında çok ziyaretçi alan bir yer olduğu için çekim yapacak boş alan bulmak biraz zordu. Neyse ki insanlar bu konuda bize hep yardımcı oldular.

Tayland kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oraya dünyanın her yerinden insan geliyor. Doğası, denizi muhteşem. Egzotik kültürü ve tropikal iklimiyle insanı büyülüyor. Tüm bunların yanında insana ve her türlü düşünceye çok saygı var. İnsanları inanılmaz yardımsever ve sıcakkanlı. Bizi çok sıcak karşıladılar ilgi alaka çok güzeldi, zaman zaman klip arkasında danslar ettik, güldük, eğlendik, şakalaştık. Çok keyifliydi. Bir de kostümlerim çok renkliydi onların kültürlerinde de renkli kostümler olduğu için hoşlarına gitti. Onlardan biriymişim gibi davrandılar.

2010 yılında “Afrodizyak” adında bir albüm çıkarmıştınız. İsim herkes için etkileyici geldi nasıldı o albüm?

2010 yılındaki ilk çalışmamdı o benim. Sevgili Erol Temizel prodüktörlüğünde elektronik saund bir albümdü. İsim babası şarkının söz yazarı ve bestecisi sevgili Murat Güneş yaptı “Afrodizyak” şarkımı. Farklı bir çıkış yapmak istiyordum çünkü o dönem hemen hemen tanıdığımız bütün popüler mankenlerin çoğu albüm denemesi yapmış fakat başarılı olamamış ya da devamını getirememişlerdi. Tüm yapılan işlerin arasından sıyrılmak fark yaratmaktı hedefim.

“Müslüman mahallesine salyangoz sattım”

İlk albümü “Afrodizyak” ile ilgili konuşan Nilay Dorsa; “O zamanlar böyle bir albüm çıkarmak Müslüman mahallesine salyangoz satmak gibi bir şeydi. Türk ezgileri, Türk konsepti varken; dünya normlarında bir çıkış yapmak çok azınlıkta kişilerin dinlemesini sağladı. Ama ben ilk albümde büyük beklentiler içine zaten değildim. Milyonlar satıp zirveye çıkmak yerine, farklı bir çıkış yapmak, diğer yapılan işlerin arasından sıyrılmak en büyük hedefimdi” dedi.

Afrodizyak albümü şimdi çıkmış olsaydı daha farklı olur muydu?

Bilmiyorum Elif. Müzik o kadar değişiklik gösteren alan ki bir ay önceki soundla 3 ay sonraki sound çok değişebiliyor. O yüzen neyin ne zaman tutacağını hiç bilmiyorsunuz. Bu iş matematik işi değil ruh işi! Açıkçası yaptığım işler sonrasında “şimdi yapsaydım daha mı başka olurdu” diye hiç düşünmedim. O dönem onu hissettim ve yaptım. Şimdi başka bir şey hissediyorum ve onu yapıyorum..

Her zaman iddialı şarkılarla hayatımızda yerinizi korudunuz. Çıkardığınız tüm şarkılar için “iyi ki çıktı” diyor musunuz?

Şarkılarımın hepsi için “iyi ki yaptım” diyemem. Çünkü müzik bilmediğim bir alandı. Her şey tecrübeyle sabittir. Ben sadece hissettiğim şarkıları yaptım. Her insan gibi yaptığım işte tabi ki zaman zaman hayal kırıklığına uğradım ama sonuç itibariyle yaptığım her işten sonra hep daha iyisini yapmak için uğraştım. Sonuçta konservatuvarlı değilim ve bu işin tamamen alaylısıyım. Sahneyi ve şarkı söylemeyi seviyorum ancak hep söylüyorum müzikte ekip ruhu çok önemli. İyi şeyler yapmak istiyorsanız iyi bir takıma ihtiyacınız var. İnsan zamanla ve öğrendikçe daha iyisini yapabiliyor.

“İşin kolayına kaçmadım”

“Ben hiç işin kolayına kaçmadım. Bilinen şarkıyı coverlayıp insanlara iki müzikle yutturmak, yedirmek kolay! Bu kadar çıkan alternatif işin arasından yeni bir şarkı yapmak, sevdirmek ve insanlara ezberlettirmek kolay değil. Ama ben zoru başarmayı seviyorum..

Bizler sizleri manken olduğunuz dönemden tanıyoruz. 16 yaşınızda mankenliğe başladınız ve 2000 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında 3. Seçildiniz. Nasıldı o günler?

Okulda çok dikkat çeken bir kızdım. Etrafımda sürekli “manken ol” diyen arkadaşlarım vardı ve onların söylemleriyle ajansa başvurmuştum. Mankenlik serüvenim öyle başlamıştı. İzmir’in en önemli defilelerinde yer alıyordum. Sonra manevi babam olarak gördüğüm ünlü modacı Ertan Kayıtken benim podyumumu çok beğeniyordu ve benim Best Model yarışmasına girmeme vesile oldu. Orada unvanımı alınca artık hedeflerim büyüdü ve tescilli olduktan sonra da İstanbul maceram başladı.

O zamanki yarışmalarla şimdi düzenlenen yarışmalar arasında fark var der misiniz?

Evet, Elif. Büyüsü bozuldu kesinlikle. Eskiden 2 ya da taş çatlasın 3 yarışma varken şimdi her kanalın, her gazetenin ya da herhangi bir kişinin güzellik yarışması yapabilecek norma geldiğini görüyoruz. Kısacası tadı kaçtı ve bir ciddiyeti kalmadı diye düşünüyorum.

“Bedelini ödeyebildiğim kadar ünlüyüm! Bedelini ödemeyeceğiniz starlık yok! Bunu da bildiğim için ödediğim bedel kadar zirvedeyim ben, Bu da bana yeter. Fazlası aşar beni. Ben böyle mutluyum”

Tam olarak bırakmasanız da mankenliği devam ettirmemenizin sebebi nedir?

Doyum noktası diyebiliriz. Çok küçük yaşta mankenliğe başladım. Çok güzel işlerde yer aldım. Yıllarca severek yaptım. Fakat kabuğuna sığmayan bir karakterim. Aynı şeyleri tekrarlayınca sıkılıyorum. Ve hemen yer değiştirip yenilenme sürecine giriyorum. Mankenliğin yanı sıra djlik, sunuculuk, oyunculuk gibi farklı alanlarda da işler yaptım. Şimdi sahnelerdeyim ve sahnede olmayı seviyorum.

Müzik piyasasına geçiş yapmaya ne zaman karar verdiniz?

2010 yılı artık o magazinsel dönemin yavaş yavaş bittiği bir dönemdi. Ben o dönem sunuculuk yapıyor çok yoğun çalışıyordum. Fakat yeni arayışlar içindeydim. Ben çalışmayı ve yenilenmeyi seviyorum. Albüm fikri de böyle oluştu.

“Hayatımda iyi ki müzik var” diyor musunuz?

Kesinlikle diyorum Elif. Sahnede olmayı çok seviyorum. Aslında şarkıcı olmaktan ziyade Nilay bir şov kızı. Eğlence ve şov satıyorum ben. Benim işim şov aslında. Dünyada bunun birçok örneği var. Türkiye’de de bana göre Hadise iyi bir showgirl!

Bir dönem dobralığınızdan dolayı farklı lanse edildiniz. Sizi en çok üzen polemikler neler oldu?

Geçmişimde yaptığım hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Sahne dünyası bir oyun alanı ve orada birçok insan maskeyle dolaşıyor ama önemli olan o sahneden indiğiniz zaman kendiniz olabilmeniz. Ben sahnede, televizyonda, gazetede orda burada evet şovumu yapıyorum ama ben oradan indiğim an özümdeki Nilay’ım. Dolayısıyla yapılan polemikler sadece oyunun bri parçasıydı diyebiliriz. O dönemki “Televole” kültürü diye nitelendirdiğimiz durum bunu gerektiriyordu. Bunu bildiğim için içim rahat. Evet dobrayım bu yapımı da seviyorum. İnsanın inandığı şeyleri savunması kadar güzel bir şey var mı ki?

Zamanında epey spekülasyondaydınız bunlardan pişmanlık duydunuz mu?

Hayır çünkü teraziye koyduğum zaman getirilerini de götürülerini de ben yaşadım. Show dünyası dedim ya bir tiyatro sahnesi. Bir şey sadece artı değildir. Hayatımızda eksileri de olacaktır onu da göze almalısınız. Bu renkli bir dünya, içinde her şeyi barındırıyor. Şurada benim vicdanım çok rahat ki ben kimsenin ne ekmeğiyle oynadım ne kimsenin yuvasını yıktım ne de kimsenin hakkını çaldım. Ben sadece inandığım şeyleri savundum hep. Bu tavrımdan dolayı ya çok sevildim ya hiç sevilmedim. Benim çizgilerim çok net!

Sizin hakkınız çalındı mı?

Hakkımı çaldırmam! Zaman zaman haksızlığa uğradığım dönemler oldu tabi ki. Rekabet sektörü, inanılmaz bir yarış var. Özellikle müziğe geçtiğim dönemde daha çok oldu. Bunu bazı sanatçılardan gördüm, onlar kendilerini biliyor.

3- 5 sene sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Evli mutlu çocuklu ;) kısmet ya bilmiyorum. Ama sahnede olmayı isterim. Sahne ışığına alışan ve sahne tozunu yutmuş olan birisinin sahneyi bırakması çok güç. Bunun örneklerini de görüyoruz. Yaşını almış sanatçılarımız hala sahnedeler. Ama zaman içerisinde fikirlerimiz değiştiği için 3- 5 sene sonra nasıl bir düşüncede olurum bilmiyorum. Ama şuanda sahnede olmak istiyorum.

Herkes sizi çok güzel ve alımı buluyor sizde öyle görüyor musunuz kendinizi?

Zaman zaman ünlü insanlar kendilerini çok güzel görüyorlar, egoları inanılmaz yüksek ve dünyanın merkezi onlar gibi düşünülse de aslında öyle bir şey yok! Hatta bizler diğer insanlardan daha kompleksliyiz. Çünkü o hep mükemmel ve bakımlı olmak zorunda olma durumu var ya. Benim de kendimi beğenmediğim zamanlar var hatta bazı sabahlar aynaya baktığımda “ya hayır bugün çok çirkinim” dediğim oluyor tabii.

Bu kadar güzel vücuda sahip olmanın elbette genetik yapısı var ama sizin çok fazla spor yaptığınızı biliyorum ne söylersiniz?

Bir Hülya Avşar kadar tenis oynayamasam, bir Ebru Şallı kadar plates yapamasam da… Evet, genler çok etkiliyor. Annemde böyle ince uzun ve zayıf bir kadındır. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yürüyüşler ve yüzme benim için çok önemli. Bol bol su tüketiyorum sigara ve alkol kullanmıyorum. Beslenmeme de dikkat edince iyi kalıyorum.

İddialı ve cesur pozlar verebilen ender kişilerden birisiniz bu kadar cesur olmanızın altındaki neden nedir?

Çılgın zamanlarımdı İşin aslı benim yaptığım iş vitrin önü. Ekranda yapılan her iş için dünyada baktığımızda birçok top model, birçok ünlü aktrist, bir takım dergilere seksi, açık pozlar veriyorlar. Türkiye’de de bunu ilk yapan ben değildim. Son yapanda ben olmayacağım. Ülkemde de birçok arkadaşım bu kadar cesurdu aslında. Cesurluk ve cesaretse evet ben gerek karakter yapısı olarak, gerekse mesleğim adına cesurumdur. Tabii benimde kıstaslarım var ama yaptığınız işinde size sunduğu kuralları olacaktır. İnandığım proje çerçevesinde yanlış tanıtılmamak kaydı ile her türlü işimin arkasında durdum, bu da işimin bir parçasıydı o dönem bende bunu yaptım.

Bir röportajınızda “müziği seçtiğim için evlenemedim” demiştiniz. Müzik piyasasında birçok evli kadın var ve evliliği gayet iyi yürütebiliyor. Bunu siz neden böyle düşündünüz?

Aslında burada anlatmak istediğim kariyer! Kadın çok kariyer odaklı yaşarsa, ilişkisinde sıkıntı yaşıyor. Bazı erkekler her ne kadar güçlü kadın seviyorum dese de sahne işi yapan bir kadını taşımaktan çekiniyor ya da bir kompleks yarışına ve ego savaşına giriyorlar. Bunu yaşadığım ilişkilerden tecrübe edinerek söylüyorum. Tabii yaşadığım her ilişki de çok güzel zamanlar geçirdim. Evliliğe yönelik ilişkilerim de oldu ama benim kariyer odaklı oluşum, hedeflerimin olması benim evliliğe bakış açımı ikinci plana attı. İlerleyen zamanlarda bunların yerleri değişebilir hiç belli olmaz, ama şimdilik iş odaklıyım.

Nilay Dorsa aşk kadını mı?

Evet, aşk kadınıyım. Âşık olmadan yaşanılmaz ki.

Çocuk sahibi olmak istemez misiniz?

Bu ara düşünüyorum Elif. Bilmiyorum 30'u geçtikten sonra hatırlamaya başladım bu fikri. Kısmet kader bir anda karar verip çoluk çocuğa da karışabilirim. Benden her an her şey bekleyin

İspanyol annenin, İranlı babanın çocuğu olarak İran’da dünyaya geldiniz değil mi? Peki, nasıl bir çocuktunuz?

Ailem Türkiye’ye geldiğinde ben henüz 4 yaşındaydım. Geldiğim dönem öncesinde İran’da Şah dönemi varmış ve İran Amerika gibi inanılmaz özgür mükemmel bir ülkeymiş. Fakat İran - Irak savaşından sonra rejimin değişmesi ile beraber her şey değişmiş. Benim ailem tatil amaçlı sürekli Türkiye’ye gelirmiş zaten ve akıllarında Türkiye’de yaşama düşüncesi hep varmış. Sonra Türkiye’ye yerleşme kararı almışlar ben İzmir’de büyüdüm. Çok sakin, sessiz, hatta içine kapanık çok uslu bir çocukmuşum. Okul zamanlarımda kendini gösteren iddialı ve cesur tavrım ortaya çıkmış. İş hayatı benim girişkenliğimi insanlara olan iletişimimi sağladı ve güçlendirdi diyebiliriz.

Gelmemiş olsaydınız ne olurdu?

Müziği zor seçerdim. Herhalde orada evlenmiş barklanmış beş, altı çocuk yapmış olabilirdim. Yani düşünemedim bile.

Mankenliği seçtiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Hep destek oldular özellikle annem hep yanımdaydı. Belki de ailemin desteği olmasa hem bu noktalara bu şekilde gelmezdim. Çünkü bizim sektörde ne yazık ki mesleği kötü şekilde kullanan ve ismini çıkaran çok meslektaşım oldu ve dönem dönem onların sansasyonel durumlarıyla da karşılaştık. Kurunun yanında yaşta yanar hesabı o yüzden ne mutlu, çok şükür ailem her yaptığım şeyde arkamda oldu. Ailesiyle dertleşebilen ve her zaman onlarla her şeyini paylaşabiliyordum. Bu benim en büyük şansımdan biridir.

“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde sosyal medya hesabınızdan çok güzel bir fotoğraf paylaştınız ayrıca sokak hayvanlarına destek amaçlı projelerde yer alıyorsunuz. Bu size ne hissettiriyor?

Hayvanlara inanılmaz düşkünlüğüm var. Sadece hayvanlara değil doğadaki her canlıya karşı böyleyim. Çiçeğe, böceğe, denize, yeşile… Dünyanın bunlarla güzel olduğuna inanıyorum. Ama ne yazık ki insanoğlu her şeyi yok etmekte üzerine benzeri gelmemiş bir varlık. Her şeyi yok ediyor ve zarar veriyoruz. Biraz daha duyarlı olursak etrafımızdaki canlılara hayat daha güzelleşecek sadece vicdan, merhamet, hoşgörü, bunlara ihtiyacımız var.

Konserler nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor. “Vay Be” konserlerine başladık artık. Yazlık bölgeler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında olacağız. Şimdi Ege’den başladık, Anadolu’ya kadar gideceğiz. Zaten sosyal medya hesaplarımdan beni takip ettikleri sürece konserlerimden haberdar olabilirler.

Yakın gelecekte ne tür projeler var?

Ben televizyonu oldum olası çok seviyorum. Orada bir şov programı olabilir. Hayvanlarla ilgili bir proje yapmak istiyorum. Ekranlardaki sahte evlilik programlarından çıkıp doğaya yönelik bir şeyler yapalım istiyorum. Çocuklar için eğlendirici, öğretici bir program göremiyorum onlarla ilgili de bir program olabilir bunun dışında gündüz kuşağı bir program yapmaya da sıcak bakabilirim. İlerleyen zamanlarda ekranda olmayı istiyorum.

“2018 Survivor’unda olmak isterim”

Survivor’a gitmeyi isterim. Zoru seviyorum. Oradaki şartların üstesinden geleceğime inanıyorum. Zaten sporcu yönüm var ve o parkurları da başarıyla geçerim. O amazon ve savaşçı ruhumu orda da ortaya koyarım. Survivor’un konsepti gereği 6 aylık adada kalma süreci beni engellemez diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl sevgili Acun Ilıcalı’dan bir teklif gelirse kabul ederim.

Gündemdeki müzikleri ve sürekli çıkan yeni sesleri nasıl buluyorsunuz?

Çıkan her yeni şeyi dinliyorum, takip ediyorum. Aralarında iyi şeyler olduğu kadar kötü işler de var tabi. Ama renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir şey var ya. Benim kulağıma güzel gelen bir şey size kötü gelebilir. Ama piyasada zorlama pompalamasyon işler de var. Görüyoruz. Bu işler arz talep meselesidir. İş başarılı ise, talep de varsa o iş yürüyor gidiyor zaten. Buna da tamamen dinleyici ve izleyici karar veriyor. Bizler bir şeyi yaparız insanların takdirine sunarız gerisi onların takdirinde.

“Düet yapma istesen sıra dışı bir erkeği seçerim”

Ben farklılıkların insanıyım. Herkesin yaptığı klasikçi biri değilim diyen Nilay Dorsa, “Benim alanımın dışında ağır bir arabeskçiyle düet yapmak isterim. Müslüm Gürses yaşasaydı onunla düet yapmak isterdim. Ama iki usta Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur ile düet yapmak isterim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Önce “vatan” diyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Herkes mutlu olsun bu yaz bol bol “Vay Be”yi dinleyelim.

Doğum tarihi: 1982

Burcu: Oğlak

Boyu:1. 78

En sevdiği huyu: Gerçekçi olmak

En sevmediği huyu: İyi niyetli olmam

En sevdiği renk: Beyaz

Uğurlu sayısı: Yok

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Günün her saatini, dün olduğundan daha iyi olabilmek için kullanmalısın

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir