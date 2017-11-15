Uzun zaman yolculuğunda parlayan yıldız: AYDIN KURTOĞLU

Turizm mezunusunuz ama müzik yapmayı tercih ettiniz. Bu mesleği seçme nedeniniz nedir?

İşletme okudum. Turizim sektöründe bir kaç yıl çalıştım. Şarkı söylemek hayatımda keyif aldığım işlerin en başında gelir. Kendimi bildim bileli en büyük hayalim iyi bir müzisyen ve iyi bir yorumcu olmaktı. Kısa sürede yakaladığım başarının en büyük nedeni yaptığım işe duyduğum sevgi ve aşktır.

Şarkı söylemek sizin için ne anlam ifade ediyor?

Şarkı söylemek bana hayattaki bir çok olumsuz şeyleri unutturup kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Benim için şarkı söylemeye başladığım an zaman duruyor. Sesimle, müzikle ruhumu okşuyorum. Kendimi daha iyi ifade ediyorum.

İlk slow şarkınız Pişman'ın klibindeki oyunculuğunuz ile de dikkatleri üzerinize çektiniz. Tepkiler nasıl ? Memnun musunuz?

Çok memnunuz. Olumlu ve güzel yorumlar alıyoruz her yerden. Şarkıyla ve kliple ilgili gelen tepkiler beklediğimden çok daha iyi. Herkes klipteki oyunculuğum ile ilgili övgüler yağdırıyor. Böyle geri dönüşler alıyor olmak beni mutlu ediyor.

Şarkılarınızı seçerken belirli kriterleriniz var mı ? Başarınızın altında ne yatıyor ?

Ben inanıyorum ki yaptığım ve bundan sonra da yapacağım hiçbir çalışmada vasat bir iş görmek mümkün değil, olamaz.Gerekirse şarkı söylemeyi bırakırım, albüm çıkarmayı bırakırım ama ortaya asla kötü bir şarkı çıkarmam. Sonuçta ben iyi bir müzik dinleyicisiyim. İyi şarkı, beste ve aranjenin ne olduğunu az çok biliyorum. Bunun biraz doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İyi şarkı ile kötü şarkıyı ayırt edemeyen arkadaşlar da var muhakkak, oluyor. Kötü şarkılar da çıkıyor. Onların da gidişatı belli. Hazır şarkı almıyorum ben. Tamamen sipariş üzerine, istediğim şeyi söz ve besteciye anlatıyorum. Onlar da sağ olsunlar, benim istediğim ve hissiyatım doğrultusunda şarkı yapıyorlar. Ben de yorumluyorum.

İleri de bir düet projesi gerçekleştirmeyi düşünürseniz, kiminle çalışmak istersiniz?

Benim jenerasyonumdan, benim gibi genç ve yetenekli bir dostum olsun isterim. Böyle bir teklif gelirse tabii ki de değerlendiririm. Bir bayan ve bir erkeğin düet yapması daha iyi olur diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz.

Ne tarz müzikler dinlersiniz?

Babamdan dolayı onun bütün şarkılarını dinleyerek büyüdüm. Bunun yanı sıra Türk Pop ve Sanat müzikleriyle de iç içeydim. Kulağıma hoş gelen bütün şarkıları dinledim.

En büyük hayaliniz nedir?

Bütün dünyayı dolaşmak ve birçok yerde konser vermek istiyorum. Yakın zamanda zor olsa da bunu gerçekleştireceğim zamanların geleceğine inanıyorum.

Genç bir babasınız. Baba olmayı nasıl tanımlıyorsunuz?

Oğullarım bu dünyada benim başıma gelen en güzel şey. Tabii eşimde öyle. Her anımda iyi ki var dediğim iki evlada sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Müzik dışında boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Boş zamanlarımda genelde arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Bunun dışında yaptığım çok özel ve fazla bir şey yok. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Plansız yaşıyorum aslında, oluruna bırakıyorum. Tamamen spontane.

Yeni projeler var mı? Neler bekliyor bizi?

Çok iddialı projelerimiz var. Yeni şarkımızın hazırlıkları içerisindeyiz ve Japonya'da kliplendirmek istiyoruz. Kalıcı işler yapmaya çalışıyorum. Bundan 2-3 sene sonra çok farklı yerlerde olacağımı düşünüyorum.

