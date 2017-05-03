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ÜZDELTA’nın güçlü yükselişi

İş adamı Mehmet Üzer Üzdelta'nın başarı hikayesini anlattı.

ÜZDELTA’nın güçlü yükselişi

İş adamı Mehmet Üzer Üzdelta'nın başarı hikayesini anlattı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:36
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ÜZDELTA’nın güçlü yükselişi

RÖPORTAJ: GÖZDE DOLAYMAN ERŞAN

Üzdelta'nın güçlü yükselişi sürüyor... Üzdelta Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Mehmet Üzer verdiği röportaj ile gayrimenkul sektöründe hizmet veren Üzdelta'nın başarı hikayesini anlattı.

Üzdelta Gayrimenkul, 8 senedir başarıdan başarıya koşuyor. Emlak sektörünün öncü firmalarından Üzdelta Gayrimenkul'ün kurucusu Mehmet Üzer, şirketinin 8 yıllık bir süreçte Esenyurt ve Beylikdüzü'nde nasıl tanınan bir marka haline geldiğini anlattı. Hedefinin Üzdelta'yı daha da büyütmek olduğunu dile getiren Üzer, önce güven sloganıyla yola çıkan Üzdelta'nın şu an iyi bir noktaya geldiğini ifade etti. Üzdelta Gayrimenkul şirketini 2009 senesinde kuran ve 8 yılda yaptığı başarılı işler ile adından söz ettiren Memet Üzer ile iş ve siyaset hayatına dair keyifli bir röportaj yaptık. 47 şube sayısı ile İstanbul'un birçok ilçesinde hizmet veren Üzdelta Gayrimenkul'ün Yönetim Kurulu Başkanı Memet Üzer ile yaptığımız röportaj sizlerle... 

Üzdelta'yı kurma kararını nasıl verdiniz?

Üzdelta'yı kurma kararını verdiğimizde hedeflerimizi ve ulaşmak istediğimiz şube sayısını da sektöre dair yeteri düzeyde bilgi ve donanıma sahip 3 kardeşim ile birlikte belirlemiştik. 15 şube hedeflerken, bugün 8. yılını dolduran Üzdelta, 47 şube sayısına ulaşmış ve hedefini daha da artırmıştır. Gayrimenkul satmak hem zor hem de ciddi bir bilgi ve birikim gerektirmektedir. Bu nedenle Üzdelta ailesi olarak bizlerin geldiğimiz noktada ciddi bir sayıya ulaştığımızı düşünüyorum. 

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Hedefimiz sektörü saygın, güvenilir ve kariyer tercihi olacak şekilde cazip kılmak, sadece para değil saygınlık da kazanmaktır. Firmamız emlak alım, satım, danışmanlık, mobilya, dekorasyon hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Gayrimenkul alanında ki bu hizmetleri, yılların bilgi ve deneyimiyle yasal ve ulusal anlamda vatandaşlarımıza en yüksek standartlar ile yansıtmak, bizim en öncü ve değişmez ilkelerimizdendir. Bu anlamda, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek esas görevimiz ve hedefimizdir. 

Üzdelta'yı emlak sektöründeki diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

Üzdelta Şirketler Grubu olarak kendimize ait şubelerimizi kardeşlerimiz ile yönetiyoruz. Franchising olarak da 47 şube sayımız ile Gayrimenkul sektöründe, Türkiye'yi kucaklayan yapısı ve "Mutlu yuvalar kurar" sloganı ile hizmet vermekteyiz. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük farklılık ise 16 kardeşin ele ele omuz omuza daha büyük başarılara koşmak için birlikte hareket etmesidir. 

Peki, Üzdelta Gayrimenkul neden tercih edilmeli?

Öncelikle tüketiciye verdiğimiz güvenden dolayı tercih edilmeliyiz. Kurumsal bir firma olarak faaliyet gösterip yalnızca işimiz ile ilgileniyoruz.  Bizim için önce insan önemli. Büyük bir firma olarak Türkiye genelinde yer alan sayılı firmalardan biriyiz. Bu nedenle İstanbul genelinde faaliyet gösteren firmalar arasından, insana verdiğimiz değerden ötürü bize duyulan güven sebebiyle Üzdelta tercih ediliyor ve tercih edilmeye de devam edecektir. 

Sizce, emlak sektörünün eksikleri veya sorunları var mı? 

Sektörün ciddi anlamda problemleri var. Türkiye'de emlak danışmanı olmak dışarıdan görülenin aksine her zaman zor olmuştur. Temel neden maalesef ki insanların emlak danışmanlığını basit bir mesele olarak sınıflandırması. Bu mesleğin ülkemizde gelişememesinin küresel ve dinamik nedenlerinin dışında en temel nedeni halkımızın bakış açısıdır. Bunda da, işini bilmeyen ve öğrenmek niyetinde olmayan firmalar rol oynamaktadır, maalesef.

Siyaset ve iş dünyasının içerisinden gelen biri olarak neler söylemek istersiniz?

Bizim hizmet verdiğimiz bölge, İstanbul ve ilçeleridir. AK Parti teşkilatlarında 8 yıldır görev almaktayım. 2009 yılında Esenyurt ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'nda siyasi çalışmalarıma başladım. 2010 yılından itibaren ise Beylikdüzü AK Parti teşkilat başkan yardımcılığı görevinde bulundum. 2014 yerel seçimlerinde de, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Siyaset ve iş dünyasında İstanbul ilçelerinde iyi bir iz bıraktığıma inanıyorum. 

Memet Üzer kimdir?

Bitlis ili Tatvan ilçesinde 1981 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını Hakkari ilinde tamamladıktan sonra, İstanbul'a geldi. İş hayatına tekstil sektöründe başladı. 2009 yılında ise Üzdelta Gayrimenkul şirketini kurarak, kendi işini yürütmeye başladı. Üzdelta olarak şu an 47 şube sayısı ile İstanbul'un birçok ilçesinde hizmet vermektedir. 

Esenyurt AK Parti Gençlik kollarında üç yıl hizmet verdi. Beylikdüzü AK Parti teşkilat başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü AK Parti Belediye Başkan aday adayı olarak seçimlere katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde, vakıflar, federasyonlarda yer alarak halen çalışmalarına devam etmektedir.  

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÜzerÜzdeltaEmlak Sektörü
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