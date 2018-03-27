Usta gazeteci şimdi de şarkıcılığa soyundu! Babar’da yok yok 

Röportaj: Canan Erdil

Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Ben Doğunun Çukurovası,küçük Adanası olarak adlandırılan Iğdır’da dünyaya geldim. İlk,orta ve lise eğitimimi de orada tamamladım. İlkokulda sahneye çıkmaya başladım. Okul gecelerindeki performansım öğretmenlerim tarafından çok beğeniliyordu. Hem piyeslerde rol alıyor, hem de türkü okuyordum. Lise de bile okul gecelerinin aranan tek simi haline gelmiştim. Ortaokul ikinci sınıfta gazeteciliğe başladım. Gölge Adam, Günaydın ve Türkiye Gazetesinin Iğdır muhabirliğini yapıyordum. Yani hem okuyor,hem de muhabirlik yapıyordum. Daha sonra Fotospor Gazetesinin muhabirliğini de aldım. Dört gazeteye birden muhabirlik yapıyordum. Artık Iğdır’da beni tanımayan yok gibiydi. Korkusuzca yaptığım haberler nedeniyle bana ‘Gölge Adam’ lakabı bile takılmıştı.

GAZETECİLİĞİ SEÇTİM!

Eee peki sonra?

Lise bittikten sonra o dönemin küçük sanatçılarından Memocan’la Anadolu turnelerine çıktık. Ben hem şarkı okuyor,hem de skeç yapıyordum. Üçlü komedi ekibimle sahneye çıktığımızda fırtınalar estiriyorduk. Sanattan çok gazeteciliğe hevesim vardı. Sanattan çok gazeteciliğe yoğunlaştım ve İstanbul’a gelmeye karar verdim. İstanbul’da başta Ortadoğu Gazetesi olmak üzere, Meydan, TGRT, Hürriyet (13 yıl çalıştım), Akşam ve Güneş Gazetesi’nde mesleğime devam ettim.

Türk Sineması için büyük çabalar gösterdiniz, öyle bir yazı dizisi yaptınız ki medya dünyasında bir ilke imza attınız, bize bundan biraz söz eder misiniz?

Evet Yeşilçam sevdam çocukluktan beri vardı. Bir gün Genel Yayın Müdürüm Adnan Tamirak’a ‘Ben sinema oyuncularının hayatını yazmak istiyorum dedim’ o da ‘Daha ne duruyorsun hemen başla’ dedi. ‘Hayatları Film’ isimli yazı dizimde tam 850 sinema oyuncusuyla röportaj yaptım. Medya dünyasında bir rekora imza attım’

Kitap yapacaktınız, neden vazgeçtiniz?

Kitap projesi devam ediyor. Yoğunluktan bir türlü tamamlayamadım. Arşivimde Türk Sineması’nın önemli doneleri mevcut. Röportajlarımdan kesintilerin de yer alacağı bu kitap sinema severlere ışık tutacak. Oyuncuların hayat hikayeleri yer alacak. Önümüzdeki aylarda kitap çalışmalarımı da hızlandıracağım.

BEYAZ TV’DE HUZURU BULDUM

TV dünyasının sevilen bir ismisiniz, TV maceranız nasıl başladı?

Akosman Medya Grubunun yönetim kurulu başkanı Sayın Abdullah Akosman’ın kurduğu Vatan TV’de ‘Habib’in Kahvesi’ isimli canlı program yapmaya başladım. O dönem Akşam Gazetesi’nde çalışıyordum . Programımla birlikte TV ye karşı büyük bir heves oluştu. Kanal D, Kanaltürk,TRT ve BEYAZ TV’de çalıştım.Tabii benim için BEYAZ TV’nin çok büyük bir yeri var. Başta Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Osman Gökçek olmak üzere, BEYAZ TV Mali İşleri Sorumlusu Borga Şahin ve Program Müdürü Cihad Zambak’ı çok sever ve sayarım. BEYAZ TV tam bir aile kanalı… Yani bu kanalda huzuru buldum.

Haberciliğinizin yanı sıra Reeality programlarının da vazgeçilmez ismisiniz bu başarınızı neye borçlusunuz?

Bu tür programlarda insanların karşısına gazeteci Habib Babar olarak çıkmadım,onların aile fertlerinden biri oldum,acılarını paylaştım. Ve sorunlarına çözüm bulmak için gecemi gündüzüme kattım. Durum böyle olunca da başarı kendiliğinden geldi.

AKADEMİ MÜZİĞİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM!

Şimdi de biraz piyasaya çıkacak albümünüzden söz etmek istiyorum. Albüm yapmaya nasıl karar verdiniz?

Biraz önce de anlattığım gibi ben müziğe uzak biri değilim. Beste yapıyor ve okuyorum. Yıllardır albüm teklifleri alıyordum. Ancak biraz soğuk bakıyordum. Son olarak Akademi Müzik ve Prodüksiyon yönetim kurulu başkanı Rahmi Akkuş beni ikna etti. (Gülüyor…) İyi ki de ikna etmiş. Genç, donanımlı, başarılı yönetmenim Samet Akkuş ile stüdyoya girdik ve çok güzel bir albüm yaptık. Firmam albüme büyük itina gösterdi. Yapımcım Rahmi Akkuş ve Yönetmenim Samet Akkuş’a teşekkür ediyorum.

Albümde kaç türkü okudunuz?

Altı türkü bir de şiir okudum. Eserler adaşım dayım Habib Babar, Metin Peker, abim Tahir Babar, Anadolu Rock sanatçısı kardeşim Mehmet Ali Babar ve Bestekar Muharrem Özdemir’e ait.

Yıllar önce iki klip yaptınız, bu klipleriniz büyük ses getirmişti. Bu kliplerle ilgili konuşmak ister misiniz?

Tabii Söz Müziği abim Tahir Babar’a ait olan ‘Tunceli Dağı’ isimli türküye klip çekmiştim. Bu türkünün sözleri bir şehit anasına ait. Tunceli’de şehit olan akrabamıza yaptığımız bir türkü,bir şehit annesinin ağıtları var. Klip çok beğenilmişti. Hala izleniyor. İkinci klibimi de bir şiire çekmiştim. İhaneti anlatan şiir ‘tık’lanma rekoru kırmıştı.

Peki albümünüzün ismi ne olacak ve hangi türkünüze klip çekeceksiniz?

Albümün adı ‘Ağlama Gülüm’olacak… Klibi de bu türküye çekmeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde Trakya’da klibimizi çekeceğiz.

Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz.

Ben teşekkür ederim.



