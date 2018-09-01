ÜNLÜ YOGA HOCASI OYUNCUDAN ALTIN ÖĞÜTLER

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Önce Vatan Gazetesi olarak yine çok özel bir röportaja imza attık. Ünlü oyuncu ve yoga hocası Ayçın Tuyun ile bir yandan oyunculuğun inceliklerini konuşurken diğer yandan da yoga için altın öğütler aldık. Önce Vatan Gazetesi okurları yoga’nın insan üzerindeki etkisini Ayçın Tuyun’la keşfetmeye hazır olun bizden söylemesi…

Röportaj: AZİZ KARATAŞ

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben anne oyuncu yoga eğitmeni arkadaş çevremde cosmoz queen lakaplı insan doğa ve uzayla ilişkisini araştıran sevgi ve vicdan bilincini yaymaya çalışan yaşamayı seven biriyim. Bazen çocuğuyla çocuk olabilen bazen tam bir anne modunda çılgın yogacıyım.

Oyunculuk mesleğine nasıl başladınız? İlk deneyim anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Oyunculuk mesleğine çocukken okul tiyatrosunda Hobby olarak başladım. Babamın birçok ünlü oyuncu arkadaşlarının da bende bu yeteneği görüp teşvik etmesiyle bu yola girdim. İlk deneyimim gerçekten çok tuhaf duygularla dolu ilk ped reklamında oynadım. O zaman böyle bir reklamda oynamak cesaret isterdi. Kameranın önünde öyle tecrübesiz ve heyecanlıydım ki ne yapacağımı bilemiyordum elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırıyordum ta ki kayıt deninceye kadar o an da ne oluyorsa tüm dünyayla iletişimim kesilmiş gibi içimden başka biri çıkıverdi sanki yıllardır oyuncuymuşum gibi çünkü işime oyunculuk mesleğine aşığım.

Bu mesleği yaparken önünüze ne gibi engeller çıktı?

Engeller kaldırılmak içindir ben en zor anımda bile engellerden atlamasını öğrendim. Kolay olmadı tabi ama hiç ümitsizliğe düşmedim. Engeller her işte sizin bir sürü alternatifinizin olmasıdır ama benim felsefem benim olan bana gelir kimse kimsenin kısmetini yiyemez ve yarışmamda rakip yoktur benim için benim tek derdim kendimledir. Bu tabi yoga kafası benim tabirimle herkesin kendine ait bir yolu vardır burada engelleri sizin duygu ve düşünceleriniz koyar bunları iyi yönetmekse benim işim

Ailenizin bu meşakkatli yolda size ne tür bir desteği oldu?

Ailem babam özellikle nurlar içinde yatsın canım annem ta ki vefat edinceye kadar setimde beni hiç yalnız bırakmadı ben nereye annem orayaydı bazen sanki hala sette bir yerlerden sanki çıkıp bana atıştırmalık bir şey getirecekmiş gibi gelir. Anneler çok özeldir. Canım babam ise görüşmeye gidip olmayan işlerimde moralim bozulduğunda beni yukarı kaldıran en büyük gücümdür pes etmemeyi bana öğretendir. Canım ablam ise aman hadi caddeye kahve içelim deyip beni toparlayandır. Ben bu konuda çok şanslıyım ailem benim hep yanımdalar başarılı olduğumda da olmadığımda da.

Hangi oyunlarda nasıl karakterleri canlandırdınız?

Şımarık iyi kötü başrol yan rol yaşlı genç bir sürü karakter canlandırdım. Her işim benim için çok değerlidir özeldir.

Karakter tercihiniz oluyor mu?

Ben karakter oyuncusuyum proje tercihim tabi ki oluyor ama oynamam dediğim bi karakter yoktur.

Sahne sizin için ne ifade ediyor?

Sahne özgürlüğün dansı benim için büyük bir aşk

Bir oyuncuda mimik ve vücut dili ne kadar önemli?

Çok önemli içten ve samimi olmak o rolü hissedebilmek ve hissettiğini seyirciye yansıtabilmek rolle bi bütün olmak ama tabi ki kayıt bitince kendine geri dönmek dengeyi iyi tutturmak lazım.

Birlikte oynamak istediğiniz oyuncu veya oyuncular var mı?

Benim için ünlü ünsüz şöhret veya değil tüm oyuncular değerli ve o yüzden ayırt etmiyorum ama illa ki biri derseniz Antonıo Banderasla karşılıklı oynamak isterdim.

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Her mesleğin kendine göre zorlukları vardır evet bizim işin gecesi gündüzü belli değil ve tutarlılığı yok devamlılığı yok ama bunu kabule geçip ona göre önlem alıp hayat planı yapmak lazım. Yanaş şartlar zor diye kendini bunalıma sürüklememeli psikolojisini iyi tutmalı ona göre önlem almalı maddi manevi. Yıllarca ayakta kalabilmemin sebebi de budur.

Sizce bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanmalı?

Hedefim yoga eğitmenliğine ve oyunculuğa devam özellikle maddesel dünyada şan şöhret paranın önde olduğu Show dünyasında Ayçın Tuyun’la yoga kafasıyla yani sevgi ve vicdan bilincinin öncelikli olabilmesini yaymak egoya havaya ve bunun sonunda gelen ağır depresif duygulara bu kötü bilince dur diyebilmek. işte bu yüzden yoga kafası. Sevgi birlik beraberlik vicdan bilincini yaymak.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Evet, his federasyonundan yoga eğitimi aldım ve Beki Bisa benim ilk reiki hocamdır. Yaşam koçum Erhan toprak Çağlayan benim bu yoldaki ilk öncülerimdir. İyi ki varlar bana ışık tutanlar

Bu alanda eğitim aldınız mı?

Türvak oyunculuk bölümü mezunuyum. Romanya da aktör stüdyolarında workshop aldım ve Michelle Danner oyunculuk workshopundan eğitim aldım.

Oynadığınız karakterlerin size yansıyan yönleri var mı?

Oynadığım her rol kendine özeldi. Âmâ beni en çok yansıtan rolüm ise ömre bedeldeki duygu karakteriydi. Duygu annesini kaybetmiş ve içine kapanmış bir kızdı. Annesini kaybettikten sonra ki acısını adeta oynamadım annemi kaybetmiş biri olarak o acıyı tekrar yaşadım. Benim için çok özel bir roldü.

Sahnede bulunmak için ne tür fedakârlıklarda bulundunuz?

Sektörel olarak gecesi gündüzü belli olmadığı için ve yazın sıcak kışın soğuk demeden şartları zor olduğu için büyük sabır ve emek isteyen bir iş olduğu için tüm hayatınız set oluyor. Tıpkı bir kamp gibi sadece oraya konsantre olmanızı gerektiren büyük bir fedakârlık durumu oluşturabiliyor.

Aynı zamanda yoga hocasısınız. Yoga yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri yoga yapıyorum yoga sadece asanalardan yani hareketlerden ibaret değildir. Sizin kendinizle diğer tüm canlılarla olan ilişki durumunuzdur. Yaşama bakış açınızdır. Hem fiziksel hem ruhsal durumunuzu dengeye getirebilmektir. Yoga bağlamak birleştirmektir. Sevgi ve vicdan bilincini yaymaktır.

Yoga sizin için ne ifade ediyor?

Yoga benim için bir yaşam tarzıdır. Erdemli olabilme sanatıdır. Maddesel dünyayla manayı dengede tutabilmektedir. Duygu ve düşüncelerinizi yönetebilmektir.



Yoganın fiziksel ve psikolojik olarak ne gibi faydaları vardır?

Artık günümüzde çoğu Dr. fiziksel rahatsızlıkların stresten geldiğini söylüyor. Psikolojik olarak rahatlayınca fiziksel olarak da rahatlamaya başlıyorsunuz. Bu da Duygu ve düşüncelerinizi doğru yönetebilmenizden geçer. Yoga hem bağlama ve birleştirme sanatıdır yani hem fizikken hem ruhen sizin rahatlayıp dengelemenizi sağlar. Vücut geliştirme yardımcı antrenör olarak sadece spor yaparak vücudunuzu iyi yapmak yeterli değildir duygu ve düşüncelerinizi doğru yönetebildiğiniz sürece yani hem fiziksel hem ruhsal dengede kalabildiğiniz sürece size fayda sağlayacaktır. Yoganın dallarından biri hatta yogadır yani burada duruşlar(asanalar)yaptırılır ama bu tek başına yeterli değildir öncesinde yamalar ve niyamalardan geçmek gerekir yani sizin kendinizle ve kendinizin dışındaki varlıklarla ilişkinizi olumluya çevirebilip sonra asanalara ve nefese geçilmelidir. Yani adım adım yükselmek gerekir. Bu uzun bir yoldur sizi huzura götüren.

Hayatınızda neler değişti?

Bellide Aydınlanmışımdır. Espri bir yana artık çok daha huzurlu ve mutluyum. her şeyden önce çok daha sağlıklıyım yaşamla dans etmeyi öğrendim diyebilirim.

Son olarak sizce oyuncu adayları nasıl bi yol felsefesi çizebilir?

Onlara kendi yol felsefesinden bir öneriniz var mı?

Bu uzun ve meşakkatli bir yol ama eğer bu işi yapmak istiyorlarsa asla pes etmesinler belki çoğu zaman iş alamayacaklar ama hiç yılmasınlar evrensel sistem sizin olanı size getirecektir sadece emin olup yollarında net kararlı dursunlar.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…