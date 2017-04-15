Ufuk Şenel herkesi  “Ufuk Çizgisi”ne taşıyor

Ufuk bey merhaba nasılsınız?

Teşekkür ederim Elif. Yoğun ve yorucu bir dönem fakat aynı zamanda keyifli ve heyecan verici. Sen nasılsın?

Teşekkür ederim bende iyiyim. “Ufuk Çizgisi” adında ilk albümünüze imza attınız, daha nice albümlerinizin olmasını dilerim. Albüm çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı?

Teşekkür ederim. Açıkçası içimde her zaman albüm yapma fikri vardı ama iyi bir şeyler yapmak istiyordum. Öncelikle müzik piyasasını iyi bilen insanlar ile güzel bir albüm yapmak istedim. Sonuç olarak beni tanıyan insanların dışında kimse “Ufuk Şenel bir albüm yapsa da dinlesek” diye beklemiyordu. Bu yüzen acele etmeye gerek yoktu. Sahneler İstanbul’da sıklaşınca ve albümde engin tecrübesiyle desteği sonsuz olan Nazan Öncel’le Akşit Togay sayesinde çalışma şansını yakalayınca “sanırım ben bunu yapabilirim” diye düşünmeye başladım. Birbirinden değerli müzisyenlerle de görüşmeye başlayınca kolları sıvadık. Benim için çok değerli müzik insanlarıyla da tanıştım böylece albüm fikri ortaya çıktı diyebiliriz.

Albümün adı neden “Ufuk Çizgisi”?

Nazan Hanım’ın fikri. Biliyorsunuz ki Nazan Öncel inanılmaz yaratıcı bir sanatçı. Her zaman kendine özgün fikirler ürettiğini herkes tarafından biliniyor. Mesela Tarkan’a Kuzu Kuzu klibin de o zilleri önermesi de büyük bir olaydı, o dönemde. Zil patlaması olmuştu diye hatırlıyorum. Stüdyo günlerinden birinde bana da inanılmaz bir albüm ismi önermiş ve hayran kalmıştım. Bu albümün ismi “Ufuk Çizgisi” olsun dediğinde inanılmaz şaşırdım. “Ufuk Çizgisi” kendi adımla örtüşen şahane bir fikirdi.

Albüme biraz değinelim istiyorum 8 şarkılık bir albüm değil mi? Ne tür şarkılar var içinde?

Evet, Elif. Toplam 8 şarkı, 2 remix'ten oluşuyor albüm. Pop soundlarında hem duygulanabileceğiniz hem neşelenebileceğiniz hem de eğlenebileceğiniz şarkılar var. Umarım dinleyenler beğenir.

Albümde size büyük desteği olan ülkemizin değerlerinden Nazan Öncel’e de buradan selamlarımızı iletmek istiyorum. “Kalbindeki Kim” ve bir cower olan “Canım Bir Yanlış Yapmak İstiyor” da Nazan Öncel’e ait değil mi?

Buradan selamlar olsun sevgili Nazan Öncel'e. Sevgiler, saygılar… Evet, çıkış şarkımız "Arazi" ile birlikte, "Kalbindeki Kim" ve "Canım Bir Yanlış Yapmak İstiyor" Nazan Hanım’a ait şarkılar. 3 değerli şarkısını bana hediye ettiği için kendisine tekrardan sonsuz teşekkürler...

Şimdi, albümün çıkış şarkısı sevgili Nazan Öncel’in de size eşlik ettiği "Arazi" şarkısı oldu. Şarkının klibi daha olmamasına rağmen çok beğeniliyor. Nasıl çıktı "Arazi" ve neden o şarkıyla çıkış yapmak istediniz?

Çok teşekkür ederim, beğenilmesi mutluluk verici. Birçok sanatçı talip olmuştu bu şarkıya fakat bana nasip oldu. 'Arazi' şarkısının enerjisine inanıyorum Nazan Öncel’de bana yakıştığını düşündü sağ olsun.

Çok yakında klip geliyor, "Araziye" mi gelecek?

Evet, ilk çıkış şarkımız "Ufuk Şenel feat Nazan Öncel - ARAZİ" şarkısı. İlk klip de “Arazi”ye geliyor.

Klip çekimlerine başladınız mı biraz detay verir misiniz?

Bu hafta “Arazi” şarkısına sevgili Murat Joker yönetmenliğinde klip çekiyoruz. Klip prodüktörlüğünde sevgili İlhan Balamur üstlendi. Nasıl bir klip olacak kısmı sürpriz olsun. Umarım beğenilir.

Nazan Öncel sizin için “son keşifim” diyor. Siz ne diyeceksiniz?

Nazan Öncel müzik için, edebiyat için, sanat için çok önemli bir değer. Onur ve gurur verici gerçekten.

Sizde Nazan Öncel'in "Madalyon" şarkısının klibinde oynadınız nasıl geçti klip çekimleri?

“Madalyon” çok güzel bir şarkı, klibi de bir o kadar güzel oldu bence. Çok emek harcandı, yorucu olduğu kadar keyifli ve eğlenceliydi çekimler. İlk klip deneyimim olduğu için ve bir de karşımda Nazan Öncel olunca heyecanlandığım dakikalar oldu. Sevgili Deniz Akel yönetmenliğinde çekildi klip. Deniz ile eskiden tanışıyorum zaten, onu da çok seviyorum ve çok da başarılı buluyorum. Klipte de sevgili Nazan Öncel’in ve Deniz Akel’in yönlendirmeleri ile elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım beğenilmiştir.

Nazan Öncel geçtiğimiz ay bir konserinde sizi sahneye davet etti. Konser nasıldı, sahnede neler hissettiniz?

Nazan Öncel konserleri çok keyifli ve çok enerji dolu geçiyor. O günde inanılmaz güzel bir kitle vardı. Nazan Hanım sahneye davet ettiğinde çok heyecanlandım. İçimden “oha Nazan Öncel ile aynı sahnedeyim” dedim. Şarkı mı beni söyledi ben mi şarkıyı bilmiyorum. :) Şaka bir yana tabi ki Nazan Öncel çok profesyonel, sözleri ve enerjisi ile beni hemen rahatlattı. Her şeye rağmen çok keyifli ve heyecan vericiydi benim için.

Oyunculuk teklifi gelse kabul eder misiniz?

Güzel bir projede ve hakkını verebileceğim bir rol olduğuna inanırsam evet, kabul ederim.

Mega Star Tarkan'ın o ilk çıkış yaptığı zamanlardaki hallerine çok benzetiliyorsunuz. Siz de kendinizi Tarkan'a benzetiyor musunuz? Ya da benzetilen başka isim var mı?

Ben çok benzetmiyorum kendimi. Allah vergisi gözümü kaşımı değiştiremeyeceğime göre bunu seve seve kabullenirim. İnsan bununla ancak gurur duyabilir. Bir memlekete bir tane Mega Star, bir tane Tarkan yeter. Tarkan sadece benim değil, hepimizin gururudur. Muhteşem sesi, fiziği ve sahnesiyle kalbimizin en kıymetli yerinde, ne mutlu bize

İleride çalışmak istediğiniz usta isim var mı?

En büyük hayalimi gerçekleştirdim Eilf. Nazan Öncel gibi usta bir isim ile çalışarak. Belki bir hayal belki ama Tarkan ile de çalışmak çok isterim.

Herhangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz desem neyi benimle paylaşırsınız?

Çocukluğumun gençliğimin show programı Beyaz show. Ben İzmirliyim. Yıllar önce Çeşme’de bir voleybol takımının Beach Voley turnuvasına sevgili Beyazıt Öztürk konuk olmuştu. Ben sevgili Beyaz’ın yanına gidip “abi bende katılacağım Beyaz Show'a” demiştim. Küçüğüm tabi o zamanlar. Sevgili Beyaz’da gülümseyerek “tamam katıl tabi, ne yapacaksın peki” demişti. Bende heyecanlanıp “bilmem beraber güleriz” demiştim. O geldi aklıma :)

Peki, nasıl çocuktunuz?

Aileme sormak lazım tabi. Fakat yaramaz bir çocuktum bence.

Müziği seçtiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Ailem ne yaparsam yapayım her daim arkamdaydı, en büyük destekçim oldu... Allah razı olsun onlardan. Allah kimseye aile eksikliği göstermesin, herkesin ailesine de uzun ömür versin.

Piyasaya ilk çıkan kişiler genelde single çıkarırlar. Siz neden bir albüm çıkarmak istediniz? Albüm bu zamanda gerçekten büyük bir sorumluluk, öyle değil mi?

Evet, büyük bir sorumluluk ve ciddi bir emek elbette. Fakat bu sadece benim verdiğim bir karar olmamak ile birlikte bu albüme emek veren büyük bir ekibin kararıdır. Ayrıca ben albümlerin daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.

Sizin de kendinize ait şarkılarınızın olduğunu biliyorum. Elinizde ciddi anlamda besteleriniz var mı?

Müzik adına, sanat adına, elimden geldiği kadar çabalıyorum; üretmeye çalışıyorum. Evet, yazdığım bestelediğim bir çok şarkı var ve bazı zamanlarda bu besteler ile ilgili Nazan hanıma da danıştığım oluyor.

Müzik hayatınızda olmasaydı, ne olurdu?

Müzik herkesin hayatında olmalı bence. En azından dinleyici olarak bile olsa, olmalı müzik. Benim için bir yaşam biçimidir müzik. Biraz klasik ama “müzik ruhun gıdası” derler ya aynen öyle işte. Duygularımı başka bir şekilde aktarabildiğim, kendi hikayemi daha kolay yansıtabildiğim bir sanat dalı... Birleştirip, duygularınıza anlam katan birçok şey, belki de her şey…

Sosyal medya hakkında neler söyleyeceksiniz, teknolojiye sizde ayak uyduruyor, sosyal hesaplar kullanıyor musunuz?

Sosyal medya son 10-15 yılın önemli, son dönemin ise en önemli iletişim, haberleşme, sosyalleşme kaynağı bence... Doğru kullanılırsa çok faydalı yanlış zihniyet ile kullanılırsa da zararlı ve tehlikeli. Bende sosyal hesaplarımı çok profesyonel bir kullanıcı olmamak ile birlikte tabi ki de aktif bir şekilde kullanıyorum.

Genç kızlar sizi çok beğeniyor, sizce beğenilmenin en büyük kuralı nedir?

Öyle mi? Çok teşekkür ederim buradan onlara. Beğenilmek güzel tabi ki. Beğeni kavramı kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir kavram. Herkese göre değişir fakat bende birini beğendiğimde dikkatimi çeken birçok özellik oluyor.

Düzenli spor yapar mısınız?

Küçük yaşlarımdan beri lisanslı futbol oynadım. Bir çok spor dalıyla da ilgilendim. Sporun her dalını ve sporcu insanları severim ve saygı duyarım. Düzenli spor yaparım fakat şu dönem biraz aksıyor yoğunluktan.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

Biraz sürpriz olsun projeler. Sevenlerim beni takipte kalırlar ise göreceklerdir. Fakat müzik ve sanata doğru hizmet edebilmek adına elimizden gelen emeği veriyoruz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Çok keyifli bir sohbetti Elif, umarım okurlarınızda zevk almışlardır... Okurlarınız huzurunda size de çok teşekkür ederim. Birbirinden değerli birçok insanın ve bir çok müzisyenin emeği olan "Ufuk Çizgisi" albümünü umarım dinlerler, beğenirler ve destek verirler. Hayatta inandığım ve savunduğum bir kural var. O da; çok iyi, çok yetenekli bir müzisyen, bir şarkıcı, bir besteci, bir söz yazarı olabilirsiniz veya çok yetenekli bir sporcu da olabilirsiniz, yetenekli bir oyuncu ya da iyi ve yaratıcı bir televizyoncu, gazeteci, radyocu, yapımcı bile olabilirsiniz fakat bütün bunların ötesinde iyi insan olmak her şeyden önemlidir. Ben yaşamda kimseyi kırmadan üretmek ve emek vermek gerektiğine inanırım. Doğru bileşenlerle, doğru işler yapabilirsek, müziğe doğru hizmet edebilirsek başarıyı elde edebiliriz Elif. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar...

Doğum Tarihi: 02/11/1983

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Yardımseverlik

En sevmediği huyu: Uyuşukluk ve gereğinden fazla mütevazilik

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: her gün

En sevdiği renk: Beyaz

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Yaradan onu ve insanı değerleri unutabileceğim hiç bir konumu bana nasip etmesin!

Röportaj: Elif Günay