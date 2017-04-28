Türkiye'de Büyük Yatırım Yapan Genç İş Adamı: ÜMİT YAMAN

RÖPORTAJ: ZAMBAK KARABAY

Sevgili okuyucularımız yaptığı işlerde başarıdan başarıya koşan genç bir iş adamı Ümit Yaman ile yaptığım röportaj söyleşini sizinle paylaşmak istiyorum...

Ooo... Bu genç yaşta yaptığınız işte dünya markaları arasında ön planda yer alan bir iş adamı olarak okuyucularımıza sizi nasıl tanıtabiliriz?

Merhaba Zambak Hanım. Ümit Yaman 1986 İstanbul doğumluyum. Eğitimlerimi İstanbul’da tamamladım. Sonrasında hayatıma bir çok ünlü işletmecinin olduğu restaurant, bar ve gece kulüplerinde çalıştım. İki senedir ticaret ile uğraşıyorum. Çok yakın zamanda 30 yıllık Amerikan ve Norveç firması olan Amazing Life firmasını 30 milyar (30 trilyon) ’a satın aldım. Firmam Türkiye’de kozmetik ve bitkisel ürünler yapıyor. Tüm Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyanın her yerinde sağlık ve estetiğe dair ürünlerimizin satışı oluyor. Türkiye’de ilk Botoks Cilt Kremini Amazing Life firması yapmıştır. Yani benim firmam...

Türkiye’nin ürünlerle ilgili adının duyulması ve Türk yapımı olduğunu belirtmek için adını Amazing Life Türkiye yaptım. Daha çok sosyal ağdan (instagram) siparişlerimiz geliyor. Dünyanın her yerinden yabancı mankenler getirerek yurtdışında da Amazing Life Türkiye adının duyulmasını sağladım.

Firmanız olan Amazing Life’ın tanıtımını nasıl yapıyorsunuz? Tanıtımın faydalı oldu mu?

Güzel bir soru ve bekliyordum. Evet, yaşım itibari ile genç yaşlarda ticaretin nasıl yürütülmesi konusunda ders aldım. Yaptığım işte riskler çok önemli. Fakat ben hepsini göze alarak bu işe girdim. Tanıtım yapmalıydım ve yabancı mankenler ile Amazing Life Türkiye ürünlerinin tanıtımını yaptım. Birçok TV kanalı da şirket merkezimizde çekim de yaptı ve yayınlandı. Tanıtımlar halen devam edecek. Şu an sizinle yaptığımız röportaj bile bizim tanıtımımız için inanılmaz fayda sağlayacaktır...

Ümit bey Amazing Life Türkiye Ürünlerinizden bahseder misiniz?

Elbette bahsederim...hem de memnuniyetle. Biraz uzun olacak ama okuyucularınıza muhakkak faydalı bilgiler sağlayacaktır.

Öncelikle Botoks Etkili Krem’den bahsetmek isterim. Bu krem genç ve olgun ciltler için mükemmel bir çözümdür. Düzenli kullanılan krem, cildi rahatlatır ve yıllar boyunca yapılan yüz hareketleri nedeniyle oluşan kırışıklıkları yüz ifadesinde bir kayba neden olmadan hafifletir. Cilt üzerindeki gerginliği azaltır. Etkilerini gözlemlemek için sadece 2 hafta yeterli.

Evet, gelelim ikinci önemli ürünümüze...Renk Açıcı & Kırışıklık Karşıtı Krem. Faydalarından bahsetmem gerekirse; güneş lekeleri ve çilleri, sivilce lekelerini, sİyah noktaları, hamilelikten kaynaklanan lekeleri, ağda ve epilasyon lekelerini, özellikle ellerde oluşan yaşlılık lekeleri ve ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olan benzersiz üründür.

Şimdi Bitkisel Form Çayı’ndan bahsetmek isterim. Özel olarak fabrikamızda üretilmiştir. İçeriğinde; funda, yeşil çay, tarçın, hibiscus, sinameke, rezene, anason, çlık otu, kiraz sapı bulunan 100% doğal zayıflamanıza ve formda kalmanıza yardımcı olur. Sağlıklı beslenen ve formuna özen gösterenlerin gerçeğidir.

Son olarak da Bitkisel Selülit ve Çatlak Yağı’mızdan bahsetmek isterim...Özellikle hamilelikte oluşacak çatlaklar, doğum sonrası çatlaklar ve selülit için üretilmiş olan Amazing Life Çatlak Bakım Yağı, içeriğinde bulunan Çörekotu yağı, Kantaron yağı, Susam yağı, Badem yağı, Portakal kabuğu yağı, Buğday kepeği özü sayesinde selülit ve çatlaklara karşı en büyük yardımcınızdır.

Amazing Life’ın Faydaları nelerdir? Biraz bahseder misiniz?

Tabii ki bahsederim. Maddelemek isterim.

*Antioksidan özelliği vardır.

*Tatlı isteğini keser, tok tutar, vücudun ihtiyacından fazlasını yemeği engeller.

*Metabolizmayı hızlandırıp vücudun daha fazla yağ ve kalori yakmasını sağlar.

*Ödem söktürür ve vücuttaki şişliği atmamıza yardımcı olur.

*Bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

*Bel, göbek ve basen çevresindeki yağları yakmanıza da yardımcı olur.

*Öğün atlamadan ve aç kalmadan forma girmenizi saplar.

*Güçlü bir toksin atıcı özelliğe sahiptir.

*Stres atıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır.

*Gece uykularınızı düzenlemeye yardımcı olur.

*Amazing Life çayını 6 ay ila 1 yıl düzenli kullandığı zaman metabolizmanın normal rutinine girmesine yardımcı olur ve ayda 4 ila 10 arası kio vermenizi sağlar...

Türkiye’de Amazing Life’a türünde rakip firma var mı? Rakip tanıyor musunuz?

Kesin ve kararlılıkla söylüyorum Türkiye’de rakip tanımıyorum. Farkındayım keskin bir yanıt oldu. Ama öyle... Bu arada rakiplerimiz elbette var. Amazing Life’e eş değer firmalar asla değiller...şimdi zirve yaptınız diyebilirsiniz...inanın tecrübeler beni bu kadar kesin cevap vermeye yönlendiriyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü; Türkiye’de bitkisel ve kozmetik ürünler konusunda deneyerek bize olumlu geri dönüşler sağlamış müşterilerimiz var. Biz söylemiyoruz müşterilerimiz söylüyor.

Ümit bey Amazing Life Türkiye hakkında detaylı bilgi verirseniz okuyucularımıza da fayda sağlamış olursunuz?

Zambak hanım benimle firmam hakkında yaptığınız röportaj daha da fazla kitleye ulaşacaktır. Öncelikle size ve gazetenize bu konudaki duyarlılığınız için teşekkür ederim.

Üretmiş olduğumuz tüm ürünler bitkiseldir. Dünyanın farklı bölgelerinden toplanan bitkilerle hazırlanan karışımlar Kanada, ABD, İngiltere ve İzlanda da farklı hastanelerde doktor kontrolü ile yapılan bitkisel testler sonucunda etkili formüller elde edilmiştir.

Bu etkili formülleri Türkiye piyasasına Amazing Life adı altında kitlelere sunuyoruz.

Firmamızın ilkesi! Sağlık hep ilk sırada olmalıdır. Bundan dolayı müşterilerimize sağlıklı forma girmek için büyük bir fırsat sunuyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize sağlığınıza kavuşarak forma girin diyoruz. Bunu da Türkiye’de ilk olarak Amazing Life olarak sunuyoruz. Fırsatlar sadece sağlık ve forma girmek ile sınırlı değil; aynı zamanda etkili formüllere sahip renk açıcı krem, botoks etkili krem, çatlak ve selülit bakım yağı ile size kendinizi mutlu hissetme fırsatı da sunuyoruz.

Firmanızdan aldıkları ürünleri kullanan müşterilerinizden olumsuz şikayetler geldi mi?

Bu sorunuz için öncelikle teşekkür ederim. Şu ana kadar %1 ila %2 arasında ürün aldıktan sonra tam anlamıyla kullanmadan maalesef bedava ürün talebi için olumsuz tepkiler aldık. Müşterilerimizden gelen olumlu telefon görüşmelerimiz elbette ki fazlasıyla olmaktadır. Hatta ve hatta ürünlerimizi kullandıktan sonra çok fayda sağladıklarını bize bildirerek dua eden müşterilerimiz bile var. Müşterilerimizden başka firmaların ürünlerini kullandıktan sonra Amazing Life Turkey ürünlerimiz ile ilgili daha da sipariş almaya başladık. Bu da bizim ürünlerimizin gerçekten müşteri memnuniyeti sağlamış olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda Ortadoğu ve Arap ülkelerinden de siparişler almaya başladık. Amacımız daha fazla ülkede Türkiye’nin bu konuda başarılı olduğunu daha da fazla ülkeye tanıtmak var.

Sizi bu işi yapmaya yönlendiren bir sebep olmuş olmalı. Açıklayabilir misiniz?

Türkiye’de saçma sapan ürünlerin insan sağlığını etkilediğini yazılı basın ve görsel medyadan takip ettiğim gibi yakın çevremden de aldığım bilgiler doğrultusunda müşterilerin kandırıldığını okuyup duyunca zaman içinde bir şeyler yapma isteği oluştu ve böylelikle Amazing Life Türkiye olup bu işe baş koydum.

Zaten ticari bir iş yapma düşüncem vardı. Beni bu işi yapmaya tetiklemiş olan diğer ürün firmalarının duyumları da yönlendirmiş oldu.

30 milyar gibi yüksek bir rakam ile bu işe başladığımı, vicdanen rahat olduğumu müşterilerimin sağlık konusunda sıkıntılarının olmadığını ve yakında tüm Türkiye’nin Amazing Life Turkey kullanacağını temin ederim. Şimdi bana diyeceksiniz ki ooo...bu ne güven? Kimsenin bu konuda şüphesinin olmayacağını temin ederim.

Siz satın almadan önce hangi ülkelerde ürünlerinizin satışları vardı?

Amerika ve tüm Avrupa ülkelerinde genellikle güzellik merkezleri ve eczanelerde en çok satılan bitkisel ürünler olarak biliniyordu. Bende Türkiye’ye getirerek müşterilerimin memnuniyeti için elimden gelen çabayı ekibimle sarf ediyorum. Ve de etmeye devam edeceğim...

Amazing Life Türkiye ürünlerinden firmanız kazanıyor mu?

Ooo..evet, yine damar bir soru...Elbette kazanıyoruz. Müşteri memnuniyetimiz gün gün artmakta ve her gün siparişlerimiz de fazlalaşmakta. İnanın bazen yetişemediğimiz zamanlar oluyor. Ne diyebilirim “iyi olan kazansın”...

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Daha fazla bilgiye ınstagram hesabımızdan ulaşmak fırsatı olacak okuyucularımıza bizi tanıtma fırsatı tanıyarak yaptığınız röportaj için size ve gazetenize çok teşekkür ederim.

Okurlarımıza muhakkak bize ulaşmalarını tavsiye ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.