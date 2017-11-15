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TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YETİŞTİRDİĞİ BİLGE,ERDEMLİ BİLİM ADAMLARINDAN PROF. DR. RAMAZAN DEMİR

Hülya Aslan'ın röportajı için tıklayınız...

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YETİŞTİRDİĞİ BİLGE,ERDEMLİ BİLİM ADAMLARINDAN PROF. DR. RAMAZAN DEMİR

Hülya Aslan'ın röportajı için tıklayınız...

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:27
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TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YETİŞTİRDİĞİ BİLGE,ERDEMLİ BİLİM ADAMLARINDAN PROF. DR. RAMAZAN DEMİR

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de 36. Düzenlenen Uluslararası İstanbul  Kitap Fuarı okuru yazarıyla yayıncısıyla buluşturdu. 
Bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlayan  kitap Fuarına ilgi ve katılım yoğundu.
Hem Önce Vatan Gazetesi’nin Kültür-Edebiyat ve Sanata verdiği değerle hem de Cumhuriyet aşığı bir insan, kadın ve yazar olarak; bu önemli ve anlamlı Kitap Fuarını  köşeme taşımayı, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’mizin aydınlık yüzlerini ziyaret etmeyi ve siz değerli okurlara sunmayı kutsal görev bildim, saygılarımla.

İSTANBUL 36. ULUSLARARASI KİTAP FUARINDA KATILIMCI  AYDIN VE CUMHURİYETÇİ YAZARLARIMIZDAN  PROF. DR. RAMAZAN DEMİR

Türkiye’nin yüzakı bilim insanlarından biri, PROF. DR. RAMAZAN DEMİR;
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Demir Beyefendi 40 yıllık görevi süresince  kendisi  gibi değerli bilim insanları yetiştirmiş ,ürettiği bilimsel yayınlarla aynı zamanda toplumun en hassas noktalarına ilgi göstermiş, yazdığı  onlarca  kitapla kalmayarak daima üretmeye devam ederek,çok yönlü sosyal  kişiliği ve kimliği ile de topluma önderlik yapmış müstesna değerli bir insan. 

Hülya ASLAN - Sn.Hocam hakkınızda tüm bu yazılanların dışında siz kendinizden bize nasıl söz edersiniz?

Size, Önce Vatan Gazetesine; Bilime,Yazara, Kültür, Edebiyat ve Sanata göstermiş olduğunuz ilgi için ben teşekkür ediyorum. Kendimi aşağıdaki şiirsel mesajımla ifade etmek isterim.
Tarafım…
Doğruya yönelim için ışık olmaya tarafım...
Birey olmak demek; her konuda özgürce düşünmek, akıl yürütmek, sorgulamak ve karar verme yetisine sahip olmak demek... 
Taraf olma kararı da buna dahil... 
Birey olarak tarafım, "bertaraf" olacağımı bilsem bile...
Cumhuriyetten tarafım... 
Türk Milletinden tarafım... 
Gazi Paşa'dan yana tarafım... 
T.C. Devletinden yana tarafım... 
Laiklikten yana tarafım... 
Çağdaş medeniyetin üstüne çıkma hedefinden yana tarafım...
Bilim ve Bilgin'in önceliğinde tarafım... 
İnsanı sevmek, sevgiyle yoğrulmaktan yana tarafım...
Ruhumla, beynimle "insan" olmaya tarafım...
Adaletten, haktan ve hukuktan yana tarafım...
Gerçek demokrasiden yana tarafım...
Doğruya yönelim için ışık olmaya tarafım...
Siz de olmalısınız...  

PROF DR RAMAZAN DEMİR ÖZGEÇMİŞ

Elazığ’ın Keban kazasına bağlı Gökbelen (Zırkıbaz) Köyünde 1947 yılında fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Köy ilkokulunu, Keban Ortaokulunu, Diyarbakır Öğretmen Okulunu bitirerek ilk ve orta öğrenimini sürdürdü; üstün başarılar göstermesi nedeniyle İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesine (Sınıfı) seçilerek lise eğitimini tamamladı. İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji lisans eğitimini birlikte tamamladıktan sonra, lise öğretmenliği ve idareciliği, Eğitim Enstitüsü öğretmenliği yaptı. 1974 yılında üniversiteye asistan olarak intisap etti; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji asistanı olarak görevini sürdürürken 1750 sayılı yasa hükümleri gereğince İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde doktora yaptı. 1978 yılında “Bilim Doktoru” (PhD), 1982’de “Üniversite Doçenti”, 1988’de profesör oldu.
Farklı ülkelerde değişik sürelerle NATO bursuyla ve Federal Almanya’da DAAD burslarıyla bilimsel çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim alanıyla ilgili olarak birçok makale (412) ve kitaplarının (6) yanı sıra uluslar arası düzeyde, SCI kayıtlı birçok bilimsel yayınla (110) bilime katkı yaptı, birçok atıf aldı (450). Halen uluslar arası bilim merkezleriyle, ABD ve AB ülkelerindeki 8 ayrı üniversite ile ortak projeler yürüterek AR-GE çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Bilimleri alanında “bilim ödülü” sahibi olan Dr Demir’in bilim alanın dışında yayınlanmış ( 19) kitabı ve çok sayıda sosyal konularda fikir-düşünce makalesi (yaklaşık 450) bulunmaktadır. Uzun süre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Senato Üyeliği, 17. M. E. Şurası üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.
Bilimi bir yaşam biçimi olarak seçen, bilimin hayatın gizemlerini çözmeye yönelik tek araç olduğuna inanan Dr Demir, uluslar arası bilim kuruluşları olan IFPA, NAS, AAAS, EPG, IFSAM ve IAS aktif üyesidir. Tarihi konuları araştırmayı hobi olarak seçen Dr Demir, ulusal ve uluslararası dergilerde editörler heyeti üyeliği görevini yapmaktadır. İngilizce biliyor, iki evladı beş torunu vardır.

PROF. DR RAMAZAN DEMİR KİTAPLARI

-Üniversitenin Bugünü ve Yarını
-Bilgisayar Teknolojisi ve Temel Yazılımlar
-Hakikatin Yasaları-1
-hakikatin Yasaları-2
-Histoloji ve Hücre Biyolojisi Patolojiye Giriş.
-Şifa Bulmaz Hastalıklar üzerine AFORİZMALAR..
-Sevgi Labirenti
-Joker Kavramlar
-Duyguların Dili
-Sevda Çiçeği
-Stadyumda Zar Ayaklarla Atılır
-Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları
-Ermeni İsyanı 1915 Yüz Yaşında
-Harput Ermenileri
-Değerlerin Rantı
-Zırkı Yöresi ve ‘’Seyyid Hasan Zerraki Ziyareti’’
-Turanın Kalbi Horasan
-Işığı Arayan Genç
-Gençler İçin ÇANAKKALE

PROF. DR RAMAZAN DEMİR MAKALELERİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Türkiye: Bir analiz…
Postal Öpücü” Kurtarıcı Olmuş!!!
Obama Ermenice “Soykırım” Dedi!
Ziya Gökalp’ın İstemediği “Boşolar
Neden Cumhuriyet?
Mülksüz Bilge Kişiler…
Kürtçü Feodalizm ve Kardelen Elif...
Referandumda Neden Evet, Neden Hayır?
Soru-Cevaplarla Referandumda Neden “Evet”, Neden “Hayır”?
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras...
Atatürk'ü Doğru Anlamak
Kimlik-Kişilik Farkı…
Türk” Kelimesine Kimler Karşı..
Mustafa Kemal’in Seccadesi…
Ekran Baykuşları ve Sivil Diktatörlük...
Milli Genetik Kot...
Minberdeki Mustafa Kemal Paşa...
Yeni Haçlı Seferleri Kapıda.

Röportaj: Hülya Aslan

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz üniversitesiTÜYAPPROF. DR. RAMAZAN DEMİR
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