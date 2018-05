"Türk Usulü Levrek, Tatlı Olarak Tavuk Göğsü!"

Bana Türkiye’deki ünlü bir kaç doktorun ismini sayın deseler isim veremem. Cevap veribilmem için biraz düşünmem gerek. Biraz düşününce de yine isim veremem aklıma sadece bazı suretler gelir. Ama dünyadaki ünlü doktorları sayın derseniz pek çoklarınız gibi benim de aklıma Dr. Öz gelir.

Dr. Mehmet Öz sadece hekimlik değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok izlenen şov programının da sunuculuğunu da yapıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donalp Trump, Spor Egzersiz ve Beslenmeden Sorumlu Danışma Kuruluna Dr. Mehmet Öz’ü de dahil etti.

ABD’nin en etkili Türkleri listesinde uzun yıllardır ilk sırada yer alan Dr Öz ile türk kahvesi tadında bir röportaj gerçekleştirdik...

Dr. Öz tüm dünyada önemli bir marka… Herkes sizi tanıyor, tanımakla kalmıyor sizi seyrediyor, dinliyor ve çok seviyor. Bu nasıl mümkün oluyor Dr. Öz?

Benden daha zeki insanlarla çalışıyorum ve onlara güveniyorum. Onlar da her zaman akıllıca kararlar verirler!



Siz hem Türk hem de Amerikalısınız… Hangisi daha ağır basıyor?

Ben her ikisiyim ve böyle olmaktan gurur duyuyorum. Bu durum, dünyayı iki farklı perspektiften görebilmemi sağlıyor aslında. Amerika’da dünyayı etkileyebilmek için pek çok fırsat var, Türkiye’de ise dünyanın nasıl değiştiğine dair benzersiz tarihi bir perspektif... ABD’de doğdum, fakat çocukluğumun 1 / 4'ünü Türkiye'de (18 yaş) geçirdim. Her sene Türkiye’yi ziyaret ettim ama şu an zamanımın büyük çoğunluğunu New York City’de geçiriyorum.

İstanbul Boğazı’nı özlüyor musunuz?

Eğer bir kere bile boğazı gördüyseniz kesinlikle tekrar görmek istersiniz! Doğuyu batıdan ayıran, şairleri ve savaşçıları nesiller boyu büyüleyen eşsiz mekânı çok özlüyorum.

Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl ünlü oldunuz?

New York Presbyterian / Columbia Üniversite hastanesinde Profesör olarak ameliyatlara giriyordum. O vakitler Bütünleştirici Tıp Merkezinin müdürü olarak ön plana çıktım. O zamanlar, şu an Dr Öz Show'un iş birlikçilerinden medyanın önemli isimlerinden Oprah Winfrey tarafından keşfedildim.

Peki Dr Öz’ün en sevdiği Türk yemeği, içeceği ve tatlısı nedir desem?

Levrek, Ayran ve Tavuk Göğsü.

Türk yemeklerini nasıl buluyorsunuz? Sağlıklı mıdırlar?

Atalarımızın yediği gibi yenildiğinde çok sağlıklıdır. Özellikle Akdeniz'in meyve ve sebzeleri harika! Ayıca balık ve zeytinyağı da eşsizdir.

Türkiye’ye ne sıklıkla gidiyorsunuz? Türkiye’deki haber ve gelişmeleri takip ediyor musunuz?

Haberleri ve gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Ve her sene mutlaka Türkiye’ye gidiyorum.

Mehmet Öz futbolu mu yoksa Amerikan futbolunu mu sever?

İkisini de çok seviyorum. Hayatımın büyük bölümünde Amerikan futbolu oynadım. Hatta üniversitede okul takımda oyuncuydum.

Tuzlama hareketiyle tüm dünyanın tanıdığı Nusret Gökçe önce Miami daha sonra ise New York’a restoran açtı. Siz de gittiniz ve hatta Nusret'i programınıza konuk ettiniz. Nusret hakkında görüşleriniz nelerdir?

Nusret'in hem kişiliği hem de şefliği olağanüstü, adeta büyük bir yıldız. Kendisiyle çok iyi vakit geçiriyoruz. Dr. Öz Show'da yemeklerimizde uygun tuz kullanımını desteklemek için bir araya geldik. Eğer yemek yaparken uygun miktarda tuz kullanırsak, yemeğin tadı damakta kaldığı gibi kalbimiz de sağlıklı olduğu için minnettar olur. Şefler ve doktorlar artık tuzla savaşmıyor.

Türk Hava Yolları ile müthiş bir reklam filminiz yayınladı. Dünyanın her yerinde televizyon, gazete, billboardlarda kısacası her yerde… Nasıl bir deneyim oldu. Ve Türk Hava Yolları’yla ilgili neler söylemek istersiniz?

Çekimler çok keyifli geçti. Türk Hava Yolları’nın çalışanları inanılmaz başarılı, lider ruhlu ve yetenekli insanlar. Muhteşem reklamlarıyla tüm dünyayı etkilediler ve kendilerine hayran bıraktılar. THY, Türkiye’nin en büyük markalarından biri... Çekimleri bir ayda tamamlanan reklam filmi, insan vücudunun birbirinden son derece farklı ve zıt koşullar altında verdiği büyüleyici tepkimeye temasta bulunarak; izleyiciye “Dünya Daha Büyük! Keşfet!” sloganı eşliğinde, sahip olduğu “Beş Duyu” ile kendi iç dünyasından hareketle tüm dünyayı keşfe davet ediyor. Onlarla birlikte çalışmaktan çok zevk aldım ve uzun yıllar birlikte çalışmayı çok isterim.

Size bir kelime sorsam siz de bana aklınıza gelen ilk şeyleri söyler misiniz lütfen…

İstanbul: Dünyanın en mistik şehri.

Baklava: Cevizlisi de fısıtklısı da olağanüstü bir tat...

Türk Kahvesi: Fal bakmak için harika!

New York: İnanılmaz enerjisiyle...

Cleveland: Zengin tıp geleneği olan benim de doğduğum şehir.

Fenerbahçe: Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları kızmasın ama benim için Türk tarihinin en iyi futbol takımı.

Konya: Babamın doğum yeri olan dikkat çekici semazenlerin ve tasavvufi İslam'ın güzelliğini hatırlatan şehir..

Hamburger: Sadece taze dana kıymasından yapıldıysa yenilmeye değer...

Röportaj için çok teşekkür ederiz. Sizinle müthiş zaman geçirdik Dr. Mehmet Öz. Son sorum, Türk halkına neler söylemek istersiniz?

Türk toplumunun parçası olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte ülkemiz için çok güzel işler yapabiliriz. Bu sene Türk – Amerikan derneği tarafından bir gecede bir araya geldik. Çok keyifli bir gala yemeğinde buluştuk. . İyi arkadaşım ve aynı zamanda hastam olan ünlü müzik adamı Ahmet Ertegün’ün kurduğu bu grubu desteklemek ve onun anıları yaşatmak bizim en önemli görevlerimizdendir.



Röportaj: Anıl Sural

www.twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan