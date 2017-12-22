Türk tarımında devrim

Türk tarımının çehresini değiştirecek dev projeyle adını duyuracak.

EMBio Teknoloji A.Ş. sahibi ve kurucusu Mehmet Toptan ile görüşen arkadaşımız İrfan Demir; çiftçi ve tüketicinin yüzünü güldürecek projeleri üzerine konuştu”.

Öncelikle Firmanızı tanıtır mısınız?

M. Toptan ”Firmamızın ismi EMBio Teknoloji A.Ş. EMbio Efektif Microorganizma Biolojik Teknoloji’nin kısaltmasıdır. EM faydalı mikroorganizma demektir. Firmamız

tarafımdan EMBIO TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI adi ile 2017 kurulmuştur; oncelikli hedeflerimiz arasinda ülkemizde toprağımıza bitkiye ve insan sağlığına zararlı olarak kullanılan kimyasal gübrelerin tüm zararlarını ortadan kaldıracak mucizevi nitelendirebilecegimiz Rus bilim adamlarinin geliştirdiği BAYKAL EM1 adli patentli ürünün üretim haklarını alarak insanlığa faydalı olmayı hedefledik”.



Bu zamana kadar kullandığımız gübre ve tohumlar sizce organik mi veya zararlı mıydı?



M.Toptan “Sorunuza şöyle cevap vereyim. Tohum konusu sektördeki herkesin malumudur. GDO’su değiştirilmiş tohumların insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Ancak bu bizim konumuz dışındadır. Biz asıl bu zamana kadar hiç değinilmemiş olan gübre konusuyla ilgilenmekteyiz. Ülkemizde her yıl milyonlarca ton kimyevi gübre kullanılmaktadır. Bu ürünler toprağı gitgide verimsizleştirmekte, bitkiler belki sadece şekil olarak gelişmekte ve insan için sağlıksız hale gelmektedir. Zamanla toprak sürekli kimyevi maddelerin etkisinde kalarak organik canlılığını yitirmektedir. Toprakta bitkilerin büyümesi, gelişmesi için faydalı olan mikroorganizmalar kaybolmaktadır. Bizim üretmeyi hedeflediğimiz gübre, ülkemize yaymak istediğimiz verimsiz hale gelen toprağımızı, faydasız hatta zaralı hale gelmiş olan ürünlerimizi yetiştirebileceğimiz tamamen organik, faydalı ve canlı mikroorganizmalardan oluşan biyolojik gübredir. Bu gübre türüne “Bakteriyel Gübre” denir. 2008 yılında bir üniversitede ziraat fakültesinde bir akademisyen bu ürünü temin ederek doktora tezini bu bakteriyel gübrenin bitki gelişimi üzerindeki etkisi ve diğer gübrelerle kıyaslamasını ilmi olarak belgelemiştir. 2008’den bu zamana kadar da herhangi bir ciddi diyebileceğimiz bir çalışma yapılamamıştır”.

Ne kadarlık bir yatırımı düşünüyorsunuz, ne kadarlık bir yer düşünüyorsunuz?



M.Toptan”EMBİO Teknoloji A.Ş. gübre üretimi yanında Trakya bölgesinde 5 bin hektar alanda JEOTERMAL enerji kullanarak, buradan elde ettigi enerji ile yaklasik 28 Milyon TL yatirim yaparak topraksız organik tarım tesisleri kurmak üzere projeleri planladık. Projemiz kombine sistemlerden oluşmaktadır. Yeraltından çıkarılacak termal sıcak su ile organik tarım yapılacak seralar ısıtılacak, serada kullanılmış olan sıcak su boşa atılmayarak termal otel ve sağlık binalarında kullanılacak ve buradan çıkan sıcak su biyolojik gübre üretim tesislerinde kullanılacaktır. Tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışacak şekilde planlanan projemize 2018 yılı içinde başlanacaktır.

Bu yatırım ile beraber 2018 yili icerisinde avrupa yatırım fonlarından alacağı 60 Milyon Euro destek ile aynı bölgede 500 dönüm arazi üzerinde yasli bakım ve rehabilitasyon GERIATRI merkezi kurarak hem bolgeye yatirim, istihdam ve bir cok alanda faydali olabileceğini düşünerek projeyi da hayata geçirmek hedefimizdir”.

Bu proje Ülkemizde çifçiye ve tüketiciye ne kadar fayda sağlayacak?

M.Toptan”Dünya patentli Baykal EM1 adlı mucizevi ürünün üretim haklarını alarak toprağımıza, bitki, hayvan ve sonuç olarak insan sağlığına zararlı kullanılan kimyasal gübrelerin tüm kötü etkilerini ortadan kaldırarak insanlığa faydalı olmayı hedefledik. Bu Bakteriyel gübreyi denemek için pek çok bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu bakteriyel gübrenin solucan gübresinden de daha iyi sonuçlar verdiği ve ürünlerin organik olarak yetiştiği ispatlanmıştır. Tüm zirai ürünler üzerinde en iyi verimi aldığı ispatlanmış olan bu Bakteriyel gübre kullanımı ile kimyasal maddelerin zararlı etkileri yok olacaktır. Toprak en verimli ve organik haline kısa zamanda gelecektir. Aynı zamanda verim artışı ve organik ürün yetişmesi sayesinde çiftiçinin geliri yüksek oranda artacaktır. Bununla beraber nadasa bırakma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Bir daha Rusya ile yaşadığımız domates krizi gibi kötü ticari zorlukları yaşamayacağız. Herkesin malumudur ki domates ihtacatındaki problem bitki gelişimini arttırmak için kullanılan suni maddelerin zararlı etkilerinden kaynaklanıyor”.

Ya bu projenin ülkemiz ekonomisine getirisi ne olacak?

M.Toptan “Bir önceki sorunuzda cevapladığım gibi, verim artışı beklenenden çok fazla olacak, sadece boyutlar ve miktar değil ürün nevii yani kalitesi de iyileşecek ve ürün organik olacak. Ülkemiz Allah’ın lütfu dünyanın en güzel iklimize sahip, suyu, güneşi, toprağı ve heşeyi ile dünyanın en verimli en güzel ülkesidir. Ama maalesef bizler kendi elimizle bunu bozuyoruz, hem çevre hem insan sağlığının yanı sıra hem de bunun için para ödüyoruz. Baykal EM1 ürünü kullanımı ülkemizde yeterli seviye kullanılabilir ise sadece ekonomik değil, çevre sağlığı ve insan sağlığı da gözle görülür oranda iyileşecektir. Rusya’ya yaptığımız sebze meyve ihracatında karşılaştığımız zararlı içerik sorunu kesinlikle ortadan kalkacaktır”.

Devletten bu prje için beklentileriniz nedir?

M.Toptan “Devletimizden beklentimiz ülkemiz için, insanlarımızın sağlığı için, ekonomimiz için bu mucizevi Baykal EM1 ürünümüze destek vermeleridir. Şimdiye kadar sadece Çaykur tarafından artık kimyevi gübre kullanılmayacağını duyduk. Ancak zaralı olduğu bilinen bu kimyevi maddelerin yerine ne koyacağız! Elimizde böyle bir ürün varken bunun desteklenmesi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesini istiyoruz.

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bey’in tarımla ilgili “kimyevi gübre işinden yavaş yavaş çıkacağız, biyolojik gübreye yöneliyoruz” açıklamaları olmuştur. Bu açıklamalar bizi teşvik niteliğinde olmuş, heyecanımıza heyacan katmıştır. Ancak üzülerek söylemeliyim ki maalesef ülkemizde biyolojik gübre sadece “solucan gübresi” olarak biliniyor. Yeni Tarım Bakanımız sayın Eşref Fakıbaba’nın ne kadar gayretli bir çalışma içinde olduğunu, insanımız, ülkemiz için gece gündüz nasıl uğraşlar verdiğini görüyoruz. Eminiz ki bu organik biyolojik Baykal EM1 ürünümüz hakkında bilgi sahibi olsa ülkemiz için elinden gelen desteği verecektir. Devletimiz kimyevi gübre üretimine ülkenin her yerinde hatta büyük şehirlerimizde bile 5.bölge teşviği vermektedir. En azından bizlere böyle mucizevi faydaları olan organik bakteriyel Baykal EM1 ürünümüz için kimyevi gübre üretimine verdiği teşvik ve desteği versin. Bizleri ülkemiz için faydalı olduğu ispatlanmış Baykal EM1 üretimi için desteklesin”.



İleriye dönük bunu gelştirmeyi düşünüyor musun?

M.Toptan “ Bu ürün ülkemizde kullanıldıkça faydaları net bir şekilde görülecek ve talep artacaktır bununla beraber devletimizden beklediğimiz destekleri almamız halinde ülkemize yetebilecek miktarda üretim sağlayabileceğiz.Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum, bu bakteriyel organik Baykal EM1 gübresi hiçbir müslüman ülkede neden üretilmiyor? Bu ürünün bulunmadığı tüm ülkelere ihracat yapmayı da planlıyoruz. Bu da ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir kazanç olacaktır kanaatindeyiz”.

Peki bu konu aklınıza nereden geldi?

M.Toptan “Ülkemizde bilimsel çalışmalara dahi konu olmasına rağmen hiçbir zaman devletimizin gündemine gelmemiş, tüm dünyada kullanılmasına rağmen ne teknik ne de siyasi kimsenin dikkatini nedense çekmemiştir. Oysa bu ürün çevre ve insan sağlığına bu kadar faydalı olmasına rağmen insanımızın tarafından bilinmiyordu. Yurtdışı bağlantılı iş görüşmelerimizde karşıma çıkınca dikkatimi çektiği için girişimde bulundum. Öncelikle yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar incelenmiş olup, üretim yerleri, kullanım alanları, etkileri hayata geçirilebilirliği uzman arkadaşlarımız tarafından tetkik edildi. Amacım ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olabilmektir. ”

Gerçekten bu projenin çifçiye ve tüketiciye faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Baykal EM1 ürünü sadece çiftçimize değil, tüm insanımıza faydalı olacaktır. Çiftçimiz daha iyi ve yüksek kaliteli ve organik mahsül alacaktır. İnsanımız zararlı içeriği olan değil faydalı ürünler yiyecektir. İnsanımızın sağlık durumu çok daha iyi olacaktır. Baykal EM1 sadece basit bir gübre değildir. Arıcılıkta kullanıldığında kovandaki arı sayısını ve dolayısıyla bal miktarının gözle görünür miktarda arttığı ispatlanmıştır.

Balık çifliklerinde ise kullanılması halinde balıkların daha fazla büyüdüğü görülmüştür.

Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan üretim çifliklerinde kullanıldığında da çevreye yayılan kötü kokunun ve zararlı olan bakterilerin yok edilmesi ile ortadan kalktığı bilinmektedir. Hatta su arıtma tesislerinde biyolojik temizlik yaparak masrafsız bir şekilde tesis çıkışında suyun nerdeyse içilebilir hale geldiği görülmüştür.

Bataklık gibi parazit, zararlı bakteri bulunan su birikintilerini, gölleri temizlediği, balıkların yaşayabilir hale geldiği, berrak hale geldiği ispatlanmıştır.

Sonuçta bu ürün ülkemizde kullanılmak zorundadır, sağlığımız, gelecek nesiller ve çevre için bu Baykal EM1 ürünümüzün kullanımı gereklidir.

Baykal EM1 ürünü uluslar arası pekçok bilimsel çalışmaya konu olmuş, ilmi olarak faydaları ispatlanmış, çok sayıda uluslar arası ödül almış bir üründür.

Bu projenin yakın gelecekte Türk ekonomisin, çiftçiye ve tüketiciye büyük bir yarar sağlayacağı inancındayım” şeklinde konuştu.