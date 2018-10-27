Türk Hava Yolları artık emin ellere emanet

Ruck & Maul markasını sizden dinleyebilir miyiz?

Kuruluş hikayesi,

Ruck&Maul 2009 yılında Venedik’te Roberto Callagher tarafından PILE & PIQUET SAS şirketi bünyesinde create edildi. Kimliğinde Rugby sporunu barındıran Ruck&Maul adını, Rugby sporundaki iki pozisyondan almış. Zaman içerisinde marka futbol ve golf ile ilgili ürünlerle Casual Sportswear kategorisinde tüketicilerin talebini karşılayacak özgün tasarımlarla yer almıştır.

2011 yılından itibaren yapılan yönetim değişimi ile beraber Markanın globalleşmesini destekleyici atılımlar bu yıldan sonra hızlandı. Ruck&Maul un meydana getirdiği özgün, sıradışı, kendi alanında yeni yollar açan İtalyan kimliğini muhafaza edilmesine hassasiyet gösteriyoruz.

Tasarımlarımız kendi alanlarının duayen tasarımcılıarı olan İtalya ofisimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Üretimimiz ise dünya markalarının üretim adresi olan Senpa International şirketimiz tarafından İstanbul’daki fabrikalarımızda gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen lider markalarına üretim yapan tesislerimizde Ruck&Maul, yılların tecrübesiyle birlikte üründe farkındalıklar meydana getirerek standart üstü yenilikçi ve özgün tasarım diline sahip koleksiyonlar oluşturmaya devam ediyoruz.



Ruck&Maul un özellikle Father&Son konsepti çok dikkat çekiyor

Ruck&Maul olarak geleceğin sahibi çocuklarımiıza çok önem veriyoruz. Babasını kendisine idol olarak alan miniklerimize de babalari gibi giyinme fırsatı sunuyoruz. Baba oğul birlikte geçirilen bir spor etkinliğinin çok tatlı anılar sunacağına inanıyoruz. Bu güzel anlardaki fotoğraf karelerinde Ruck&Maul olarak yer almak bizi gururlandırıyor.

Baba oğul konseptlerimiz ile; Baba oğul tıpkı aynı takımda olmanın ve aynı ruhu hissetmenin getirdiği coşkuyu doya doya yaşıyorlar.

Turkish Airlines Open gibi büyük bir organizasyonda yer alıyorsunuz. Bu turnuvadan beklentiniz nedir?

Casual Sport Wear kategorisinde yer alan Ruck and Maul markamızın öncelikli hedefi sporun ve sporcuların yanında olmak. Bu noktada Golf, Rugby, Futbol gibi sporun farklı alanlarında sponsorluklarımız oldu. Tabi bu çerçevede özellikle günlük hayatında sportif, dinamik bir tarz ile farklı, özgün olmasına dikkat eden casual sport wear severler ile buluşma şansınıda yakaladık.

Turnuvaya özel bir koleksiyonunuz olacak mı? Nasıl hazırlanıyorsunuz turnuvaya?

Ruck&Maul olarak TAOPEN turnuvasina ozel koleksiyonumuz hazırlandı. Pro-Am sporcuların giyeceği Golfer t-shirtler bu yıl turnuvaya özel tasarlanan Full Print Elastan Coton Pike olarak hazırlandı. Hareket serbestisi sunan elastikiyete sahip pamuk bazlı hava alma gozenekli Golfer t-shirt TAOPEN ve ISM komitesi tarafından çok beğenildi. Umarım kullanıcıların da beğenisini alırız. Turnuvaya katılacak tum Golf sporcularına başarılar dileriz.

Sporla daima iç içe olan bir marka olmamız sebebiyle sporcuların dinamik yapılarına uygun başarılı kıyafetler yapma yeteneğimiz yüksey seviyede. Daima güncellenen teknolojilerimizi sporcuların başarılarına katma değer sağlayacak ürünlerle zenginleştiriyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla global bir marka olma yolunda birçok ülkede yer alıyorsunuz. Bu başarınızdan biraz bahseder misiniz?

İşimizin sırrı özveri ile çalışmak, profesyoneller ile birlikte yol almak ve mutlaka global tecrübeleri olan danışmanlar ile süreçlerimizi iyileştirerek yol kat etmektir.

Halihazırda İtalya, Almanya, Avusturya, Montenegro, Sırbistan, Rusya, Güney Afrika, Mauritus, Mısır, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir, Tacikistan ve Türkiye olmak üzere 16 ülkede 98 noktada Ruck&Maul ürünleri sevenleriyle buluşmakta.

Ayrıca isviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve USA pazarları için görüşmelerimiz bitme asamasında yakın zamanda bu ülkelerde de Ruck&Maul satışa sunulacak.

Evet özellikle Global markalaşma konusunda çok özverilisin ve bu noktada çok ünlü İtalyan tasarımcıları ile çalışmanızın yanı sıra Galatasarayın kalecisi Muslera marka yüzünüz oldu.

Her daim işinin uzmanı ile çalışmak bizim için olmazsa olmazların başında yer alıyor. Bu sebeple ünlü İtalyan tasarımcıları Graziano Moro ve Matteo Ferrari ile çalışıyoruz. Global başarıyı yakalamış olan tasarımcılar markamıza çok katma değer sağladılar, sağlamaya devam ediyorlar.

Koleksiyon ürün geliştirme noktasında ünlü İtalyan kumaş üreticisi Reda firması ile özel geliştirdigimiz ince dokulu merino yün ürünler ve işin uzmanı Alman Rudolf Duraner firmasıyla ürünlerimize uyguladığımız hydro cool ve UV filtreli aprelerle Performans serisini oluşturduk. Bu özel üretim ürünlerimiz sayesinde kaliteden taviz vermeyen müşterilerimiz nezdinde çok güzel geri bildirimler sağladı bize.

Bununla birlikte Uruguay milli takımın ve Galatasaray’ın kalecisi Muslera ile bir televizyon reklam filmi çalışmamız olmasının yanı sıra kendisi ile yapmış olduğumuz özel bir kolleksyon çalışması dolayısıyla mağazalarımızda imza günlerini düzenlendi. Spor alanlarındaki desteklerimizi farklı spor dallarındada yer alarak devam ediyoruz.

Aynı zamanda TA ile World cup turnuvalarında işbirliğiniz var, biraz bundan bahsedebilir misiniz?

TurkishAirlines World Golf Cup 2018 de Giyim Sponsoru olarak yer almak Ruck&Maul açısından Golf severlerle buluşmak için doğru ve prestijli bir organizasyondu.

Tawgc 100 farklı şehirde 10 bin kişilik bir katılımla gerçekleşti. Markamızın global brand misyonuna paralellik göstermesi açısından Dünyanın birçok farklı ülkesinde olmak bizim icin önemliydi.

Turkish Airlines ve International Sports Management yetkilileri tarafından aldığımız olumlu geri dönüşler ayrıca yeni pazarlardaki Ruck&Maul talebi bu önemli organizasyonu başarıyla tamamladığımızı gösteriyor. TAWGC sloganı olan Gold Standart a Ruck&Maul olarak yakıştığımızı düşünüyorum.

Böyle büyük organizasyonların ülkemizde yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

European Tour TAOPEN turnuvasi global ölçekteki en önemli Golf organizasyonalarından biri. 2017 yılındaki Antalya TAOPEN I 465 milyonluk bir izleyici takip etti. Bu büyük kitlenin önemli bir bölümü Amerika ve Asya Pasific bölgesinden. Malesefki ülkemizde Golf nis bir kitle tarafından oynanıyor ve izleniyor. Bu tarz turnuvaların artması hem spor turizmi açısından hem de yeni neslin Golf’e olan ilgisinin artmasını sağlamak açısından önemli.

Ülke olarak Golf sporuna daha çok önem vermemiz gerekiyor. Golf oynayan kitle diğer spor branslarından tüketim olarak çok ayrı duruyor hem seyehat hem konaklama hem de giyim noktasındaki tercihleri ülkemize katma değer saglıyor. Avrupa’nın en genç yaş ortalamasına sahip ülkesi olarak bu dinamik yapımızı doğru değerlendirip spor alanında da ülkemize sınıf atlatacak bir strateji yürütmemiz gerekiyor.

Markanızın ‘Sen sen ol Ruck and Maul’ sloganı hakkında biraz bahseder misiniz?

Sizin de malumunuz olduğu üzere takım elbise zorunluklarıyla plazalara sıkışmış bir giyim darlığından kişilerin kendi olmak istedikleri gibi ve hem modaya uygun hem de kaliteli tarz bir görünümden taviz vermek istemeyen kişiler için yani kendileri olmaları için onların sesi olduğumuz bir sloganize var.

Tüketicilerimizin kendileri olabilecekleri Ruck and Maul Casual Sport wear dünyasına Hoş geldiniz. Müşterimilerimizin ‘Sen sen ol Ruck and maul’ sloganımız ile beraber reklam filminde Muslera’nın yapmış olduğu ‘okay’ hareketinide yapmaları ve onların bizden memnun kalmaları bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

Röportaj: Kıvanç Terzioğlu