TURGAY SAKA İKİ YÜZLÜ İLE MÜZİK PİYASASINDAKİ YERİNİ PERÇİNLEDİ

Turgay Saka kimliğinin oluşum sürecini anlatır mısınız?

Turgay Saka 16 seneden beri sahne ile iç içe olan ve Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli konser ve organizasyonlarda yer alan bir müzik adamı. 2010 yılında ilk single’mı çıkarttım. Bu single içimdeki beste yapma aşkını da ortaya çıkarttı diyebilirim. Sonraki süreçte Kanal D ' de "X Factor Ses Yarışmasına katıldım ve son 70 kişiye kadar yükseldim. Ama yaşanılan bazı talihsizliklerden dolayı elemeleri geçmiş olsam da devamı maalesef gelmedi. Bu yarışmanın hemen akabinde ünlü Haber Sitesi Mynet ' in düzenlediği" Mynet Sahne TV" isimli para ödüllü yarışma da birincilik elde ettikten sonra oradan gelen ödül ile 2013 yılında iki şarkılık "Tırıvırı" isminde bir single daha çıkarttım ve yine bestesi bana ait olan "Hepsi Yalan" isimli şarkım oldukça ilgi gördü. Hatta Türkiye'nin ilk hareketli lyric videosunu "Hepsi Yalan" ile yaptık. Üniversiteler ve radyolar tarafından en iyi çıkış yapan şarkı ve şarkıcı dalında birçok ödüle layık görüldüm. Bu single dan sonra Turgay Saka ismi daha fazla duyulmaya başlandı. Çalışmalarıma hiç hız kesmeden konserler ile beraber 2015 yılında 5 şarkılık ilk fiziki maxi single'ım "Şansım Yok" u da çıkarttım ve üzerine koyarak güzel adımlarla ilerlemeye devam ettim. Bu single dan 1 sene sonra sevgili yapımcı abim, dostum Zafer Kerey ile tanıştım ve sonrasında birlikte şarkılar yapmaya başladık. Çok güzel duygu dolu şiirleri vardı ve şarkı olmaya çok yakışacaklardı bunu hissetmiştim. Bir kaç deneme ile duygusu çok yüksek şarkılar üretmeye başladık. Sevgili Zafer Kerey ile yeni şarkılar üretmeye devam ederken sadece onun şiirlerini şarkıya çevirmiyorduk. Kendisi aynı zamanda tutan enerjimiz ile birlikte şarkı sözü de yazmaya başlamıştık. Ve ilk şarkımızı da Sevgili Demet Akalın ve Ömer Topçu'nun feat projesi için verdik. Ve O şarkımız sizin de bildiğiniz gibi "OH OLSUN" Bu arada "Oh Olsun" u ben kendim çıkartacaktım ama Popun Kraliçesi Demet Akalın şarkıyı çok beğenince ve isteyince çok sevindim hatta gururlandım ve sevgili Zafer Kerey ile birlikte hiç düşünmeden şarkımızı bu güzel proje için kendilerine teslim ettik. Şarkımız çok sevildi ve hatta Youtube’da 60 Milyon izlenmeye daha şimdiden ulaştı bile. Şarkımızın başarısı ile benim besteci kimliğimde daha da ön plana çıkmış oldu. Şu anda hali hazırda sözleri Zafer Kerey'e ait besteleri bana ait yaklaşık 100 tane şarkımız var. Oh Olsun'dan sonra çok fazla beklemeden sevgili şarkıcı dostum Banu Parlak ile feat yaptığım ve yine bize ait olan " İki Yüzlü " isimli singlemı DMC etiketiyle sevgili patronum Samsun Demir'in yapımcılığında çıkarttım. İki Yüzlü daha çok yeni olmasına rağmen sosyal medyada ve radyolarda çok ilgi görmeye devam ediyor. Youtube da 10 günde 2 Milyon İzlenmeye ulaştı bile. Dinleyicilerden gelen binlerce mesaj şarkımı sevdiklerini gösteriyor ve buda beni inanılmaz mutlu ediyor. Ayrıca Banu Parlak'a da bir şarkı verdik o da 3-4 ay içerisinde yeni şarkısını çıkaracak. Bomba bir şarkı daha geliyor benden söylemesi. Genel hatlarıyla Turgay Saka ismi bu şekilde oluştu diyebilirim.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

3 yaşında bana alınan ilk oyuncak mızıka olunca küçüklükten müziğin içine doğmuş gibi oluyorsunuz. İlkokul çağlarımdan itibaren sesimi fark ettim ve hiç bırakmadım halende devam ediyorum. Babamın gençliğinde bağlama çalması da bunda çok etkili diye düşünüyorum. Babamın etkisi çok.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Şarki söylerken veya enstrüman çalarken kendimi çok iyi hissediyordum ve sanırım bu hissiyat beni hep müziğe daha başarılı olmaya itti. İyi ki de öyle olmuş.

Sözü ünlü yapımcı ve söz yazarı Zafer Kerey’e ait olan ‘İki Yüzlü’ şarkının yorumu sizde ne tür bir iz bıraktı?

Zafer Kerey çok önemli ve değerli bir isim, hem iş yaşantısında hem de bende çok önemli bir değere sahip. Sözlerinin kendisine bestesinin de bana ait olması şarkının içerisine daha da fazla girmemi sağladı açıkçası ve iyi ki de öyle olmuş. Zafer Kerey bende değeri yüksek yüreği güzel ender insanlardan biri. Ayrıca yapımcı kimliği ile de çok yakında çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz ama bu aramızda kalsın.

Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Onlar sadece müzik yaşantımda değil yaptığım her şeyde sonuna kadar yanımda oldular ve olmaya devam ediyorlar. Başarılı oldukça onların gurur duyduğunu hissetmek bile benim için çok yüce bir duygu...

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Yapıcı olmak,

Sürekli üretmek, Yenilikler sunmak,

Örnek Olmak

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Hiçbirini ayırt edemem ama son zamanlarda Berkay'ı ve Merve Özbey'i dinlerken hiç sıkılmıyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Üretmeye devam ederek ve sadece üretmek değil üzerine koya koya çok daha iyi işlere imza atarak ileride de hatırlanmayı sağlamak olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Yaşayan efsane Sezen Aksu bunun en güzel örneğidir.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Hedeflere ulaştıkça daha sanatınızı çok daha fazla kişiye ulaştırırsınız. Bence en büyük etki de şarkılarımı daha fazla insanın dinlemesi olurdu..

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Zamanı geri alsakta almasakta ben yine şarkı söyleyip yine besteler yapmak isterim. Bu iş için yaratıldığımı düşünüyorum çünkü çok mutlu oluyorum müzik yaparken.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sanat yapmaktan başka her şeyi yapan ve sanatın sadece ismini kötü emellerine alet eden emek hırsızlarının hepsini bu camiadan silmek isterdim.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Aklıma hiçbir şey gelmiyor desem. Kendimi ait olduğum meslekte hissediyorum.

Türkiye de sanatçı olmak zor mudur?

Bu sorunun cevabını izniniz olursa siz ve sizin gibi sanatçı dostları gazetecilere bırakmak istiyorum.

Sahne ve konser çalışmalarınız başladı mı?

Birçok teklif var ve değerlendiriyoruz ama önümüzdeki süreçte Avrupa konserlerimiz olacak.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Yeni şarkı çalışmama başladım bile. Daha iyi işler ile sevenlerin karşısına çıkmak istiyorum. Durmadan devam...

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Benim için her zaman önce insan gelir sonra zaten her şey zamanla olacaktır. İlle de bir şey sahip olman ya da ihtiyaç duymam gerekiyorsa oda kalıcı ve art niyetsiz dostlardır. Gerisi kendiliğinden olur.

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir

Doğru insan, doğru zaman ve doğru proje.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Ahşap tasarımlar yapmayı severim ama farklı marjinal kimsede olmayan çalışmalar diyebilirim. Alışılmışın dışında olmayı severim.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Şarkılarımı dinlemeye devam etsinler yepyeni bestelerimiz ve projelerimiz yolda bunun müjdesini verebilirim.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…