Tuna Tonya İle Mimarlık Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

2 Aralık 1988 yılında Şişli / İstanbul ’da doğdum. İlk öğretmenim Şişli’de Madam Lili idi. Lili Barokas’ın Rüya Bale Okulu’nun zarafet ve nezaket adına çok şey kattığını düşünüyorum. Anaokulundan liseye kadar FMV Özel Işık Okullarında eğitim gördüm. Bu süreçte ilköğretim yıllarında haftasonları Pera Güzel Sanatlar Konservatuarı Piyano bölümü, ardından evimize derse gelen Kurtalan Ekspres’in piyanisti Elif Tarhan ile piyano eğitimine devam ettim. Lisenin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirerek 2010 yılından beri çalışmaktayım. Çalışırken eş zamanlı olarak, 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Proje Yönetimi’ni tamamladım. Aynı zamanda Marka Yönetimi, Swot Analizi, Zaman ve Stres Yönetimi, Kurumsal İletişim, Liderlik, Satış ve Pazarlama gibi birçok sertifika programını tamamladım..

Neden Mimarlık ?

Babam mimar, annem inşaat mühendisi, erkek kardeşim makine mühendisi.. Dolayısıyla sektörle çok iç içe büyüdüm.. Küçükken yaz tatillerinde sabah hazırlanır annemle işe giderdim, bu sayede dört yaşından beri birçok şantiye gördüm.. Aksaray Vatan Caddesi şantiyesi, İstanbul Surları Renovasyonu şantiyesi, Türkiye’nin yüksek kaldırımdan alçak kaldırıma geçişinde pilot uygulama olan Halaskargazi Caddesi şantiyesi, vb.. Hatırladıklarımdan bazıları..

Aile dostları çoğunlukla ebeveynin üniversite ya da iş arkadaşlarından oluştuğundan, etrafımdaki herkesi ya mimar ya da mühendis gördüğümden başka bir meslek düşünmedim hiç.. Bir dönem iç mimar olmayı düşündüğüm olmuştu ama ailem ‘sen normal mimarlık oku, mimar iç mimarlık yapabilir ama iç mimar mimarlık yapamaz, en fazla iki kata kadar bina yapabilir’ diyerek karşı çıkması üzerine mimarlıkta karar kıldım. Mantıklı insanları seviyorum, ebeveyn her daim haklı.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiç düşünmedim ama acelecilik olabilir. Bir de genelde herkes hakkında fazla iyi düşündüğümü fazla Polyanna olduğumu ve bunun yanlış olduğunu söylerler ama ben henüz bir zararını görmedim özellikle değiştirmiyorum..

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Televizyon hiç izlemiyorum gibi. Daha çok yabancı dizi ve sinema filmlerini takip ediyorum.

Gazete konusunda babam gibi kağıda basılı gazete okuma alışkanlığımdan vazgeçemiyorum, dijital gazeteye henüz alışamadım.

Dergi olarak, yerli ve yabancı; mimarlık, sanat, inşaat, tasarım üzerine öğrenciliğimden beri takip ettiğim yayınlar var.

Sosyal medyada Twitter ve Instagram’ı aktif olarak kullanıyorum, biraz fazla aktif olabilir hatta..

Mimarlıkla ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

2010- 2012 yılları, ağırlıklı olarak Rusya ve Irak’a büyük ölçekli uygulama projeleri çizmek ile geçti, Moskova Perinatal Tıp Merkezi, Irak Necef Oteli, Irak Necef Kültür Merkezi, HABOM Sabiha Gökçen, konsept projesi Zaha Hadid’e ait olan Haydar Aliyev Center Airport Tower uygulama projesi (işveren:Dia Holding) bunlardan bazıları..

2012-2013 yıllarında ise o dönem birçok firmanın üretim ve genel müdürlüklerin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmasından dolayı endüstriyel yapılar uygulama projeleri çizerek geçti.. Adel Kalemcilik, Anadolu Motor, Hyundai Mobis, Hyundai Hysco, IFF (International Flavors & Fragrances) bunlardan bazıları..

Çalışırken bir yandan da babamla da çalışmaya devam ettim, bugün Paşabahçe’de Renavosyon’a giren Otel projesinin (eski Şişecam Cam Fabrikası) haftasonları giderek yıkılmak üzere olan metrup binada rölöve alıp Turizm Bakanlığı için Renovasyon Sunumu hazırlıyordum.. O gün çektiğim fotoğraflar bugün değerli..

2013-2014 yıllarında Bay İnşaat 42Maslak Mixed-use projesi ile projecilikten şantiyeciliğe geçiş yaptım. Tanıdığım en düzgün en aile gibi inşaat firmalarından biri idi, adeta da bir okul gibi oldu.. Konsept projesi Chapman Taylor’a ait, iç mimarisini Metex Design’ın çizdiği bir projeydi. Şantiye gerçekten çok farklı bir deneyim, bir şeyler öğrenmek için güvenli alandan çıkmak sahaya işin mutfağına inmek gerekiyor.

2014 yılında Levazım’daki Philippe Starck’ın konut projesinin şantiyesi başladı.

2015 yılında Kadıköy Kentsel Dönüşüm projelerini çizmeye başladım. 2015-2016 yıllarında Zorlu Center’dan bir mühendis hanım ile eski bir konut firmasının Ticari Satış ve Kiralamaları kapsamında Maltepe’de Ritim İstanbul Avm İnşaatı başladı. Anadolu yakasının en büyük şubesi 5000m² Decathlon, Caffe Nero, David People, Ebebek gibi mağazaların yatırımcı ile mimari teknik proje koordinasyonunu yaptım. Şuan tüm bunları birleştirerek, yatırımcıyı müşteri ile buluşturuyor aynı zamanda evlerinin proje ve tadilatının uygulamasını yapıyorum, eş zamanlı olarak mağaza ve kiosk tasarımları ve uygulaması da yakın zamanda başladı.

Televizyonda farklı mimari ve tasarımla ilgili dekorasyonla ilgili tv programları da oldu bununla ilgili neler söylersiniz ? Bu tür yayınlarda nelere dikkat etmek gerekir ?

En bilinenlerinden biri ünlülerin evini ziyaret eden bir programdı. İnsanlar genelde insanların evini ne yaşadığını merak ettiğinden çok mantıklı olması gereken bir programdı bence. Diğeri de insanların evinin içini yeniden dekore ederek fayda sağlayan bir program idi. Bunlar tam olarak mimari bir program olmadığından bir yorum yapamam.

İyi mimarın özellikleri nelerdir ?

Detaycılık, özen, titizlik..

Bugüne kadar yaptığınız projelerden en dikkatinizi çeken hangisiydi ?

42Maslak projesi, oraya kadar sadece mimardım ama o şantiyeden sonra; inşaatı da, makine mühendisinin yaptığı işi de, elektrik mühendisinin yaptığı işi de , iç mimarlığı yerinde öğrendim.

Mimarlık artık rekabetin de yoğun olduğu bir alan siz nasıl değerlendiriyorsunuz ?

İyi olan kazansın..

Yeni Medyanın ( Sosyal medya ve internet ) mesleğinize olumlu / olumsuz etkileri nelerdir ?

Gayet olumlu bence.. İnanılmaz büyük bir reklam kanalı. Yaptığınız işi sergileyebilme ve uluslararası firmalar ile tanışmanızı iş yapmanızı sağlıyor. LinkedIn ve Instagram bu konuda en başarılı platform.

Kadın Mimar olmanın zorlukları var mı ?

Muhakkak.. Zor ama imkansız değil.. Zaha Hadid diye bir örnek var..

Tamamen mimarlık içerikli bir medya projesi düşünür müsünüz ?

Yayınlanacağı platform ve içeriğe bağlı. Ailemi rahatsız edecek bir şeyin içinde yer almak istemem.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kitap, dergi ya da mesleki makaleleri okuyarak.. Dizi ya da film izliyorum.. Bazen de tek başıma yürüyüşe çıkıyorum sahilde veya ormanda..

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Trevanian Shibumi..(Filmi de çekilecek diye söylentiler var)

Film ise, Pulp Fiction (Quentin Tarantino)

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ?

Konu ve iş odaklı düzgün ve profesyonel çalışıyor

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Anne olmak.. Ama herkes benlik değil, doğru aklı selim bir insan ile anca.. The One denilen şeye inanıyorum.. Gördüğünüz zaman ‘O’ olduğunu anlarsınız, okuduklarımdan bildiğim kadarıyla.. Mimarlık, iş, başarı zaten olur, olacaktır da ama aile annesi olmayı çok isterim..

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Herkesin hep pozitif ve neşeli olmasını, yaşam prensibi olarak kimsenin kimseyi kırmamasını ve kimse hakkında olumsuz bir düşünce taşımamasını dilerim.. Negatif ve mutsuz insanları kibarca belli bir mesafede tutuyorum zaten ama yine de iyi dilek benimkisi.. Herkes iyi olsun dilerim..

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA