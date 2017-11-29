Tuğba Yurt "İnceden İnceden" içimize işledi 

"Aşk'a Emanet" albümü ile büyük bir çıkış yakalayan Tuğba Yurt, yeni single çalışması 'İnceden İnceden' ile sevenleriyle buluştu.

Duru güzelliği ile herkesin gönlünde taht kuran Tuğba Yurt, bu zamana kadar çıkardığı “Güç Bende Artık”, “Destur”, “Oh Oh”, “Aşk Sanmışız”, “Sakin Ol” gibi şarkılarıyla gündemin en popüler şarkıcıları arasındaydı. Bizler de başarıdan başarıya koşan ve bu başarılarını aldığı ödüllerle imzalayan Tuğba Yurt, ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle...

Merhaba Tuğba Hanım nasılsınız?

Merhabalar. Teşekkür ederim Elif’ciğim çok keyifliyim. Her şey çok yolunda hayatıma dair.

Son şarkınız "İnceden İnceden" çokça dinlenen şarkılar arasında listelere girdi. Şarkıdan biraz bahsetmek ister misiniz?

Şarkının sözleri Duygu Eyüpoğlu, müziği Ümit Köse ve Duygu Eyüpoğlu, düzenlemesi ise Erdem Kınay'a ait. İlk dinlediğimde beni etkileyen bir şarkı oldu ve yanılmadığımı görüyorum sonucunda da.

Şarkının sözleri çok iddialı peki var mı bir hikayesi?

Şarkı sözleri Duygu'ya ait olduğu için ona sormak lazım. Muhakkak bir hikayesi vardır diye düşünüyorum. Ben de kendimde bir şeyler buldum ve bunca dinleyen insanda kendinden birçok şey buldu. Ki şarkılarında amacı bu değil mi duygularımıza tercüman olmak...

Giden kişinin geri dönmesi için, “çok mu geç kalındı” ona mı bu sitem?

Aslında şarkının konusu tam olarak budur. Hayatımızdan giden insanların bazen dönmek için geç kalması. Bu duyguyu yaşamayan yoktur sanıyorum.

Şarkınızın kısa sürede bu kadar çok dinlenmesi sizce en çok ne ile ilgili?

“İnceden İnceden” söz kalitesi, düzenlemesi ve duygusu ile gerçekten çok kaliteli bir şarkı her şeyden önce. Benim ses rengimi iyi yansıtabildiğim şarkılarımdan biri oldu. Her şey bir arada olunca bu kadar kısa sürede sevilip, benimsenmesi beni de çokça mutlu etti tabi ki.

Şarkı nasıl tepkiler alıyor, gelen tepkilerden memnun musunuz?

Şarkı şuan radyo ve TV’lerde 1 numara. Ve genel olarak tepkiler de çok iyi. Şarkımın teaserını yayınladığımda bunu hissetmiştim. Her şeyden öte gerçekten müziğin gücü ve alın teri ile kazanılan başarıdan daha güzel başka bir şey yok.

Klip için mekan tercihiniz neden sahil oldu?

“İnceden İnceden” güçlü bir şarkı ve bende tam tersi klibin çok sade ve yalın olmasını istedim. Sahilde yürürken şarkıyı anlatmak istedim. Klip yönetmenim Murat Joker ile birlikte bu kararı aldık.

Klip tam olarak nerde çekildi, ne kadar sürdü çekimler?

Klip çekimim Foça ve Salda Gölü'nde gerçekleşti Elif. Baya uzun bir klip çekimi oldu. İlk olarak Foça'da tüm çekimi tamamlarız diye düşünürken ben Salda Gölü'nü keşfettim ve ekibi kandırıp Salda Gölü'ne gidiyoruz dedim. Ardından orada çekimlerimizi tamamladık, yaklaşık 3 gün kadar sürdü.

Şarkıda ve klipte en baştan beri kimlerin emeği var?

Çok fazla kişinin emeği var burada saymakla bitmez. Çünkü bu başarı aynı zamanda bir ekip işidir. Sizi doğru tanıyıp yansıtan ve size inanan insanlarla bu yolculuğu sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Çok şükür bu konuda şanslıyım şuan.

Peki, "Destur" adlı parçanız da çok dinlendi ondan da bahsetmek ister misiniz?

"Destur" bir Deniz Erten şarkısıydı. Düzenlemesi ise Gürsel Çelik'e aitti. Müzikal olarak çok keyifli bir şarkı çünkü sürekli alışıla gelen tarzlardan farklı. Hint melodilerinin ve farklı vokal tekniklerinin olduğu, etnik enstrümanların kullanıldığı bir şarkımdı.

Aynı zamanda "Ağır Yaralı" adlı bir parçanız da yayınlandı ama hareketli parçalarınız daha çok dinlendi bu konuda ne söylemek istersiniz?

"Ağır Yaralı" müzik sektörüne merhaba dediğim şarkım. Bende çok ama çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü popüler kültüre hizmet edecek bir şarkıyla çıkışımı yapmadım. Tamamen akustik ve müzikal bir şarkıdır. Çok fazla seveni var "Ağır Yaralı"nın. Devamında hareketli şarkılar ile devam ettiğim için o algı olabilir. Ancak slow (yavaş) şarkılarda da bir o kadar başarılı olduğumu düşünüyorum.

"Destur" için çekilen klip çok farklı mekan ve tarzda oldu, fikirler nasıl oluştu peki?

"Destur" için kıpır kıpır, enerjik bir klip gerekiyordu Elif’ciğim. Fikir tamamen klip yönetmenine ait oldu. Bir bowling salonunda çekmek istedi, bana da bu fikir sıcak geldi.

Neden genellikle atarlı şarkılarınız var, kişiliğiniz ile benzeşiyor mu?

Bu bana çok soruluyor, biliyor musun? Sanırım o tarz şarkılar beni çekiyor. Yoksa atarlı bir şarkı olmalı diye ayırmıyorum. Güzel bir şarkı her zaman güzeldir konusu ne olursa olsun. Ama nedense bana bu tarz şarkılar denk geldi. Hangi şarkıyı beğendiysem hep bir sitem var…

Önceki şarkılarınızdan da biraz bahsetmek ister misiniz?

İlk çıkışım bir maxi single "Aşk'a Emanet" zaten çıkış şarkım “Ağır Yaralı” idi. Ardından pek çok single geldi. Kısa bir süre içerisine çok şarkı sığdırdım. “Sakin Ol”, ”Aşk Sanmışız”, ”Oh Oh”, “Aklımda Sorular Var”, “Güç Bende Artık”, “Destur” ve son olarak “İnceden İnceden”. Her bir şarkım benim için çok kıymetli. Çünkü bir işi yapmış olmak için yapmıyorum ve büyük emekler veriyorum. Her bir şarkımda birilerinin yaşantısında hayat buldu.

Müzik hayatınıza nasıl girdi, neler yaşadınız bu noktaya gelene kadar?

Müzik hayatımda hep vardı. Bu işe sonradan girmedim. 3 aylık bir müzik eğitimi alıp şarkı söylemeye karar vermedim yani. 9 yaşında mandolin çalarak ve çocuk korolarında şarkı söyleyerek müziğe başladım. Ardından 11 yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak klasik batı müziği eğitimi aldım. Profesyonel müzik hayatım böylelikle başlamış oldu.

Şu sıralar neler yapıyorsunuz, yeni planlar var mı önümüzde?

Yeni projeler tabi ki var. Bunun çalışmaları devam ediyor. Albüm süreci başladı, şimdiki en önemli projem bu diyebilirim.

Aklınıza en çok yerleşen, içinize en çok sinen şarkınız hangisi desem?

Sanırım bunu seçmem mümkün değil. Çünkü her bir şarkım benim için kıymetli.

" 'Başardım' dedim"

İlk şarkım, klibimi radyo-TV’lerde gördüğüm ve duyduğum zamanki heyecanımı mesela unutamam. Aslında beni orada mutlu eden şey, “başardım” diyebilmekti.

Eğer müzik hayatınız olmasaydı kendinize nasıl bir yol çizerdiniz, hangi mesleğe yönelirdiniz?

Müziksiz bir hayat gerçekten hiç düşünmedim ve düşünemiyorum da. Ama müzik hayatımda olmasaydı sanırım yine sahne sanatları ile ilgili bir dala ilgim olurdu.

Müzik camiasından kendinize en yakın bulduğunuz isim kim diye sorsam?

Yani müzikal anlamda yakın bulduğum biri var diyemem çünkü herkesin tarzı, yorumu, duygusu başkadır. Ben de bu anlamda bu noktada ayrı bir yerde olmak isterim. Onun dışında beğendiğim severek dinleyip takdir ettiğim isimlerde var.

İlerideki projelerinizde düet yapmak isterseniz bir araya geleceğiniz isim kim olur?

Hiç düşünmedim bunu Elif. Ama bu noktada düet yapacağım şarkıda en az kişi kadar önemli. Böyle bir proje istiyorum ilerleyen zamanlarda.

Kendinize hedef olarak belirlediğiniz bir nokta var mı, ne zaman en iyisi oldum dersiniz?

Ben şuanda da başarılı işler yapıyorum, iyi şarkı söylüyorum ve kendi potansiyelimin farkındayım bu bence en önemlisi. Bu yüzden işimin en iyisiyim demem de bir sakınca görmüyorum. Şimdiki zaman diliminde de sadece zamanla bu başarı harmanlanınca zaten hedeflerime adım adım daha da yaklaşacağım.

Şu sıralar en çok dinlediğiniz 5 şarkı hangisi?

*Mabel Matiz - Ya bu işler Ne

*Berkay - Bana Sen Gel

*Sıla – Muhbir

*Sezen Aksu - Köz

*Oğuzhan Koç - Vermem Seni Ellere

Gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı?

Öyle bir hayalim yok kendimle alakalı zaten yapmak istediğim her şeyi gerçekleştirmek adına uğraşıyorum. İstedikten ve inandıktan sonra gerçekleşmeyecek bir şey yoktur diye düşünüyorum.

Yaşayıp da unutamadığınız bir olay var mı?

Babamı kaybettiğim zaman…

Babaya Özlem

1999 yılında 11 yaşında iken kalp krizinden kaybettiği babası Halil Yurt'a olan özlemini dile getiren Tuğba Yurt, babası ile küçükken çekildiği bir fotoğrafı bizlerle paylaştı. Bizlerde Önce Vatan gazetesi ailesi olarak başarılı kadın şarkıcı Tuğba Yurt'a teşekkür ediyoruz…

Sosyal medyada sizin için egoist biri olduğunuz söyleniyor bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Sosyal medyada iyi ya da kötü bizimle alakalı bir sürü yorum olabiliyor. Ben çok fazla kendinden ödün vermeden yaşayan biri olduğum için ve kendi kabuğumda yaşamayı tercih ettiğimden, böyle gözüküyor olabilir. Tanımadan yargılamak aslında budur. Olduğumdan farklı gözükmemeye çalıştığımdan dolayı çok mutluyum.

İleride projelerinizi yurt dışına yöneltmeyi düşünür müsünüz?

Neden olmasın, ülkemi yurtdışında temsil etmekten gurur duyarım.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu güzel söyleşi için sana teşekkür ederim Elif. Okurlarınıza da sevgilerimi yolluyorum. Ve daha nice güzel şarkılarda buluşmayı diliyorum. Sevgiyle kalın…

Doğum tarihi: 02.09.1987

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Açık sözlü olmak

En sevmediği huyu: Çabuk sinirlenmek

Uğurlu sayı:2

Uğurlu günü: Pazar

En sevdiği renk: Beyaz

En sevdiği çizgi film: Tom&Jerry

En sevdiği söz: Karanlık aydınlığa kavuşur elbet. Siz o gün bayramı kutlamayı görün.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir