 Tufan “El Yari” ile adından söz ettiriyor

Merhaba Tufan nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım. Ya siz :)

Ben de iyiyim, sağ ol. İki şarkılık maxi single çıkardın hayırlı olsun. Albümün adı neden "El Yari", hikayesi var mı?

Bu şarkının bende çok özel bir yeri var. Bana yaşanmışlıklarımı hatırlatıyor. Acısıyla tatlısıyla ve benim başkalarının duygularına tercüman olacağını düşündüğüm içinn albümümüzün ismini taşıyor diyebilirim.

Albümle ilgili detay verir misin?

Tabii ki de! Albümümüz maxi single olarak piyasada yerini aldı. 2yıllık bir çalışmanın karşılığıdır. Müzikseverlerin kaliteli müzik dinlemesi adına elimizden gelgelinin en iyisini yapmaya çalıştık. Türkiye'nin en ünlü isimleriyle çalışma fırsatım oldu. Bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum iyi ki varlar.

İlk klibini "Sadece Sen Ve Ben" şarkına çektin. Nasıl oldu dönüşler? Neden ilk o şarkıyla çıkmak istedin?

Evet, ilk klibimiz "Sadece Sen Ve Ben" şarkımıza oldu. Beklentilerimizin çok üstünde bir başarı elde etti şarkımız. Bu yüzdende çok mutluyum. İki şarkımda benim için çok özel ama "Sadece Sen Ve Ben"in nedenine gelirsek; biraz daha piyasaya uygun bir şarkıydı çıkışı o yüzden onla yapmak istedik ve umduğumuzun üstünde bir başarı getirdi. Şükürler olsun. Şimdi “El Yari” ile de bu başarıyı taçlandırmayı umut ediyorum.

“EL YARİ”ye çok yakında klip çekeceğiz” diyen Tufan,

sevenlerine klip müjdesi verdi.

Şimdi de “El Yari” şarkına klip geliyor. Ne zaman klip gelecek?

Klibimiz çok yakın zamanda izleyicilerle buluşacak. Siz de takdir edersiniz ki güzel olan şeyler hep emek istiyor. Biz de en güzelini yapmak çabası içindeyiz, şu an çalışmalarımız yoğun bir tempoyla devam ediyor ama çok kısa zaman sonra izleyicilerle buluşacak. Her şey bizi seven dinleyen izleyenler için, iyi ki varlar.

Klip çekimleri yapıldı mı?

Şu an senaryo aşamasına gelindi Elif Hanım. Çok güzel bir anlatım isteyen, çok dokunaklı hikayesi olan bir şarkı anlatımın dışında da görsel olarak izleyenlere şarkıyı hissettirmek istiyoruz. Dediğim gibi çok özel bir şarkı olduğu için fazlaca titiziz bu konuda.

Albüm dönüşlerinden memnun musun?

Gerçekten az öncede söylediğim gibi çok çok memnuniyet verici bir yansıması oldu. Ben kendi adıma bu kadar kısa zamanda böyle bir başarı gerçekten mutluluk verici. İnanın çok mutluyum bu konuda tüm bizi destekleyen, seven; yüreklerinin bir kösesinde bizi de saklayan herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum sizin aracılığınızla iyi ki varlar.

Sosyal Medya’yı aktif kullanıyor musun ve ne düşünüyorsun sosyal medyanın gücü hakkında?

Sosyal Medya’yı yeterince kullandığımı düşünüyorum. Aslında tüm hesaplarımı kendim yönetiyorum. Mesela mesajlara olabildiğince kendim cevaplamaya gayret ediyorum. Sosyal Medya’nın gücüne gelince; şu an bana göre birçok kişinin hayatını kolaylaştırdı iletişim ışık hızında, herkes her şeyi anında istediği platforma ulaştırabiliyor. Ama bizim sektör için konuşacak olursak, mutlaka sosyal medya uzmanlarıyla beraber hareket edilmesi kanısındayım. Herhangi bir bilgi birikiminiz yoksa :)

Canlı müzik konusunda çok beğeniliyorsun, sahnelerinin çok iyi olduğu konusunda ne diyeceksin?

Evet, teşekkür ederim. Gerçekten sizden duymak ayrı bir güzel :) Uzun yıllar sahne hayatım oldu ve ister istemez belli bir zamandan sonra profesyonellik oluşuyor bu da sizi dinleyenlerden olumlu tepkileri ve sevgilerini beraberinde getiriyor. Ben sahnede olmayı ve beni dinleyenlerle duygu alışverişini çok seviyorum. Bambaşka tarifsiz bir mutluluk benim için :))

Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde sahne aldığını biliyorum. Buralar nereler peki?

Evet, gerçekten birçok ili, ilçeyi tanıma gezme fırsatım oldu. İşim sayesinde başlıca ilk aklıma gelenler; Ankara, İzmir, Antalya, Alanya, Kıbrıs, Istanbul, Zonguldak, Samsun, Sinop, Kastamonu, … gibi. Hepsini tek tek saysak çok uzun sürer :)

Nasıl bir çocuktun?

Ben çocukluğumda biraz yaramazmışım. Annem hep öyle der ama kendi hatırladığım kadarıyla arkadaşlarımın arasında sevilen, fikir danışılan zeki bir çocuktum diye hatırlıyorum :)

On beş yaşında ilk sahne deneyimini yapmışsın. Neydi o sahne?

İlkokulda müzik öğretmenimin keşfetmesiyle başladı her şey. Aslında devamında öğretmenimle beraber yerel bir kanalda şarkı söylememdi. Ve devamında sahneler geldi.

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Herkesin ailesi gibi bizimkilerde ilk başta başka işlerin hayali içindeydi. Öğretmen, doktor gibi meslekleri seçmemi istiyorlardı. Ama benim içimdeki müzik aşkı karşı koyamadığım bir iç ile bu günlere kadar geldi. Yani biz müzikle hiç ayrılmadık, ayrılmayı da hiç düşünmüyoruz; biz birbirimize aşığız ❤

“Bir ünlüyle aklına gelen ilk hikayen nedir” desem, benimle neyi paylaşırsın?

Ben 6-7 yaşlarında iken Zonguldak’ta Emel Sayın bir konsere gelmişti. Babam beni onun kulisine götürdü ve kendisi ile fotoğraf çekilmiştim. O an kelimelerle anlatamayacağım çok farklı bir duygu hissetmiştim, hala o duygunun tesiri altındayım. Ayrıca sevgili Elif Kaya benim çocukluk arkadaşımdır. Kendisini çok başarılı buluyorum. Buradan da kendisine selamlarımı iletirim.

Şimdilerde çıktığın sahneler var mı?

şu an sabit bir sahnede kalamıyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle şimdilerde daha çok konser ve organizasyonlarda yer alıyorum. Ama özledim, sıcak farklı bir ortamdır sahneler, aile gibisiniz orada. Yani kopamam sahneden en kısa zamanda tekrar sahnelere ağırlık vereceğim.

İlk albümlerini çıkaran yeni arkadaşları nasıl değerlendiriyorsun?

Bu bence bir aşk! Aşk ve sevgiyle yapılan her işe büyük saygım var. Hepsine başarılar diliyorum yılmasınlar ve daha çok şarkı söylesinler. Müziksiz hayat, renksiz bir tabloya benzer.

Albüm mü, single mı?

Tabii albüm! Gönlümden gecen her zaman albüm ama artık o kadar çok tüketen bir toplum haline geldik ki, albümünüzdeki çok kıymetli şarkılar dinleyicisine ulaşmadan heba oluyor. Birazda bütçeyle alakalı ama tek amaç insanlara güzel şeyler sunabilmek o yüzden de ne şekilde olursa olsun fark etmiyor. Benim için sadece müzik var. İnsanların hep sevinç kaynağı ve hayatında olsun yeterli nasıl ulaştığı pek de önemli değil.

Peki, idolün desem?

Belirli bir idolüm yok fakat son zamanlarda beğenerek dinlediğim çok iyi sanatçılar var. Örnek olarak Sıla, Mustafa Ceceli, Murat Boz başarılı isimler gerçekten…

Yakın gelecekte ne tür projeler olacak?

İşte “El Yari” şarkımızın klibi var en önce. Devamında Allah bana izin verdiği sürece ben hep şarkı söyleyeceğim. Çok güzel düşüncelerimiz planlarımız var, onları da inşallah bir dahaki sohbetimizde paylaşırız sevenlerimizle :)

Son olarak okuyucularımıza neler söylersin?

İlk olarak zaman ayırıp sohbetimize ortak oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var tüm gayretimiz çabamız onlara güzel bir şeyler sunabilmek, müzik dinlesinler hayatlarında müzik hep yer alsın temennim bu yönde. Bütün herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve bu güzel sohbet için değer verip konuk ettiğiniz için de ayrıca size çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Sevgiyle kalın :))

Doğum Tarihi: 4 Eylül

Burcu: Basak

En sevdiği huyu: Titizliği

En sevmediği huyu: Aşırı duygusallığı

En sevdiği renk: Beyaz

Uğurlu sayısı:7

Uğurlu günü: Pazar

En sevdiği çizgi film: Galyalılar

En sevdiği söz: Güven

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir