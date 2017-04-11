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Ticaret hayatına atılan Miray kendi tasarladığı tişörtlerin satışına başladı

Hayallerimin peşinden hayallerim gerçekleşene kadar koşarım. Erken veya geç olması önemli değil. En iyi şekilde olması için çabalarım

Ticaret hayatına atılan Miray kendi tasarladığı tişörtlerin satışına başladı

Hayallerimin peşinden hayallerim gerçekleşene kadar koşarım. Erken veya geç olması önemli değil. En iyi şekilde olması için çabalarım

11 Nisan 2017 Salı 19:09
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Ticaret hayatına atılan Miray kendi tasarladığı tişörtlerin satışına başladı

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Miray, öncelikle çok teşekkür ederim değerli vaktini ayırdığın için. Kaç yıldır modellik yapıyorsun?

Profesyonel olarak iki yıldır mankenlik yapıyorum.

Herhangi bir ajansa bağlı mı çalışıyorsun ?

Hayır bir ajansa bağlı olarak çalışmıyorum. 

Bu işe yeni başkayacak arkadaşlara neler önerirsin? 

Öncelikle geleceklerini düşünsünler. Muhakkak mankenlik yaparken eğitimlerini ihmal etmesinler. Mankenlik mesleği geçici bir iş. Dışarıdan çok renkli güzel bir kariyer gözükse de çok emek vermeleri gerekmekte olup hayata dair bir çok şeyden fedakarlık yapmaları gerekiyor. Düzgün beslenme, spor alışkanlığı, düzenli uyku ve iş prensibi vb.

Hangi okuldan mezunsun? 

Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okudum. Bahçeşehir Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdim.

Sporculuk hayatından biraz bahseder misin?

Sporcu bir aileden geldiğim içim spor benim için yaşam stili. 8 sene profesyonel olarak Galatasaray Kulübü’nde yüzdüm. 2 sene Burgazada su sporlarında su topu oynadım. Şu an için sadece pilates yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum.

İlerideki hedeflerin nelerdir? 

Her modelin hayali gibi Victoria's Secret Showlarında bulunmak. Tasarım eğitimi almadım ama ilerdeki hedefim küçük bir butik açıp kendi tasarımlarımı satmak.

Manken olmasaydın ne iş yapmak isterdin?

Manken olmasaydım Moda tasarımcısı olurdum ki yavaş yavaş kendi tasarladığım tişörtleri hayata geçirmeye başladım.  

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Tabiki olamaz. Manken olmak için iyi bir yürüş, Podyumda üzerindekini gösterebilmek, iyi bir müzik kulağı, zerafet, enerjini karşındaki izleyiciye yansıtmak gerekiyor.

Birçok mankenlik ajansı var. Kişiler kime neye göre güvenip ajanslara kayıtlarını yaptırsınlar?

Evet çok fazla mankenlik ajansı var. Çok iyi araştırıp karar vermek gerekiyor. İstanbul'da da iyi ajanslar bir elin parmağını geçmez. 

Olmazsa olmazların nelerdir?

Spor, köpeğim mimi, dostlarım diyebilirim.

Dünya modacılarından kimlerin defilelerine çıkmak isterdin?

Donetella Versace kesinlikle. Her modelin hayali gibi Victoria's Secret Showlarında bulunmak. 

Ev işleri ile aran nasıl? 

Ev işleri ile genelde kendim uğraşırım. Stres atmak için iyi geliyor. Beni tanıyanlar temizlik manyağı derler. aşırı derecede titizimdir ve sürekli elimde çamaşır suyu bezle gezerim evde ve deşarj olurum temizlik yaparken çok severim. Tek kabusum ütü. 

Yemek yapabiliyor musun?

Evet çok iyi yemek yaptığım söylenir fakat sporcu olduğum için sporcu yemekleri yapmakta üstüme yoktur.

Türkiye’de en beğendiğin manken kim? Kimler?

Podyumda iyi yürüyen ve bu işi layığı ile yapan tüm mankenleri beğeniyorum.

Herhangi bir tv veya dizilerde rol aldın mı? İster miydin ? 

Şu ana kadar herhangi bir rol için teklif gelmedi. Eğer böyle bir teklif gelirse iyice içime sindikten sonra olabilir.

Dünyada en çok görmek istediğin yerler nereler?

Uzakdoğu’yu çok merak etmişimdir. Hedeflerimden biri de ileride karış karış oraları gezmek olacak.

Aşk mı? Mantık mı?

Yüzde elli ikisi de olmalı.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Hayallerimin peşinden hayallerim gerçekleşene kadar koşarım. Erken veya geç olması önemli değil. En iyi şekilde olması için çabalarım.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.04.2017 19:19
Anahtar Kelimeler:
Murat GÜNHANÖnce Vatan GazetesiMiray Ipekler
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