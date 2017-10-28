THY GMY Ahmet Olmuştur: “120 Ülkede 300 Noktaya Uçuyoruz”



Ahmet Olmuştur-Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) ile Röportaj



Geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları’nın Chicago’da 20. yıl dönümü kutlaması vardı. Türk Hava Yolları Amerika kıtasında 8 ülkeye ve 17 şehire uçuyor. Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami, Atlanta, Buenos Aires, Sao Paulo, Toronto, Montreal, Bogota, Panama, Karakas ve Havana...

1933 yılında 5 uçak ile başlayan Türk Hava Yolları’nın yolculuğu, bugün 337 uçaklık dev bir filoya ulaştı. Önümüzdeki 4 yıl içinde sipariş verilen uçaklarla birlikte sayı 421'e çıkacak.

Dünyada en çok noktaya uçan Türk Hava Yolları 120 ülkeye direkt uçuş gerçekleştiriyor. 300 destinayon ve bunların 251’i uluslararası 49 ise Türkiye içerisinde. 2002 yılında 10.3 milyon, 2016 sonunda ise 62.8 milyonluk yolcu portfoyüne ulaşmış.

20. yıl gecesine Türk Hava Yolları’nın Pazarlama ve Satış’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur Bey ile sohbet imkanımız oldu. Gece sonunda bir araya geldik ve bir röportaj gerçekleştirdik.

THY’nin üst yönetiminden Sayın Ahmet Olmuştur ile röportajın satır başları...

Öncelikle Chicago’ya hoşgeldiniz. Bugün Türk Hava Yolları’nın rakamları açıklandı Eylül ayında 6.7 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre %13’lük bir artış yakaladı. Ocak- Eylül döneminde ise taşıdığı toplam 51.6 milyon yolcu ile en iyi ilk 9 ay performansını sergiledi. Türk Hava Yollarına artık uçak yetmiyor mu?

Çok şükür iyi bir 2017 yılı geçiriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz üzere Türk Hava Yolları hem yolcusunu, hem karlılığını ve yolcu sayısını arttırdı. Bugün de Chicago’dayız. Chicago’ya uçuşumuzun 20. yılını kutlamak üzere buraya geldik. İlk uçuşumuz 7 Mayıs 1997’de haftada 3 seferle Air Bus 340’larla başlamıştı. Bugün ise haftada 7 sefer karşılıklı olarak Boeing 777’lerle 349 kişilik uçuşlar ile Chicago’ya geliyoruz. Chicago, Amerika’da uçtuğumuz 9 uçuş noktasından birtanesi.

İlk uçuşumuz malumunuz 1988 yılında New York’a yapmıştık. Bugün ise 9 noktaya doğudan batıya, kuzeyden güneye uçuşumuz var. Kanada’da bulunan Montreal ve Toronto’yu da dahil edersek tüm Amerika kıtasındaki uçuş noktaları da ilave edersek 8 ülkede 17 noktaya uçuyoruz.

Türk Hava Yolları Amerika’da dün bugün ve yarın daime kaliteli hizmetini sunmaya devam ediyor. Memleketimizin bayrak taşıyıcısı olarak devam edip görevimizi yapıyoruz.

İlk 9 ay ve Eylül ayı rakamlarına göre THY’nin İstatistikleri

• Toplam doluluk Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.7 puan gibi önemli bir artışla %81.5, Dış Hat doluluk ise 6.1 puanlık artışla %81 olarak gerçekleşmiştir. (2015 Eylül Doluluk Oranı: %79.3)

• Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %10’luk artış ile Eylül ayında da devam etti.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 artarak 16.1 milyar seviyesine ulaştı.

• Eylül 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı %13 artarak 6.7 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı %17, talep ise %21 artmıştır.

• Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %30’luk artış yaşanmıştır.

• Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %25 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %44 artış ile Orta Doğu ve %31 artış ile Avrupa olmuştur.

• Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. K.Amerika 10.3 puan, Uzak Doğu ise 6.3 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.







20 yıldır Chicago demişken THY, ABD’nin bir çok noktasına uçuyor yakında seferleri artacak yerler var mı?

THY olarak Amerika kıtasından oldukça memnunuz. Sadece Türkiye’ye olan trafik değil Ortadoğu,Afrika, Orta Asya, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’ya oldukça fazla yolcumuzu ABD’ye karşılıklı götürüp getiriyoruz. ABD bizi her zaman rakamsal olarak memnun etmiş bir ülkedir. Kış tarifesinde Boston’da 4 seferden 5 sefere çıkıyoruz. Bu ve bunun gibi bazı hatlarımızda artışımız olacak. Dünya’nın 1 numaralı ekonomisi olarak her zaman burada olacağız.



İstanbul lokasyonu olarak dünyanın en önemli kentlerinden birisi. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi inşaa ediliyor. Türk Hava Yolları 3. Havalimanına hazır mı?

Yeni havalimanı Türk Hava Yolları’na fırsatlar getirecek. Biz oraya 84 yıllık THY olarak öyle bakıyoruz. Tecrübemzle yeni havalimanına taşınma operasyonunu çok başarılı olarak gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl 2018’de yeni havalimanı açılırsa gerçekleşecek. Bununla alakalı mesai arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek.



Eskiden otobüsler ile yolculuk yaparken artık her ilde bir havalimanı. Siyasi istikrarla birlikte Türk Hava Yolları son 15 yılda büyüdü. Türkiye’nin gelişmesi ile THY’nin ne kadar bağlantısı var?

Ulaşım medeniyet demektir. Son 15 yılda havalimanı sayısı 2 katına çıktı. Türkiye’de hemen her havalimanına Türk Hava Yolları sefer düzenliyor. Türkiye’nin ihtiyacı olarak yeni havalimanları yapılmaya devam ediyor. Rize de bu illerden birisi. Biz sadece iç hatlarda değil tüm dünyada iddialıyız. Tüm havalimanları arasında dünyada en çok noktaya uçan havayoluyuz. 120 ülke, 300’den fazla noktaya seferimiz var. Dünya’nın aktarım merkezi. Allah vergisi çok güzel bir konumu var ülkemizin. Hava trafiğinin yüzde 60’sı ülkemizden geçiyor. Türk Hava Yolları son 15 yılda attığı hamlelerle Türkiye ve Dünya ekonomisine katkılarda bulundu. İnşallah devamı gelecek.



THY’den transit yolculara boğaz turu imkanı Türkiye ve İstnabul için büyük bir fırsat. İstanbul'da yedi saat ve üzeri aktarma süresi bulunan business sınıfındaki transfer yolcularına Boğaz turu nasıl geçiyor?

Istanbul Bosphorus Experience yeni başlattık ve yolcular gayet memnun. Yolcularımıza, mümkün olan en iyi uçuş deneyimini sunmak en büyük gayemiz. Hayata geçirdiğimiz "Istanbul Bosphorus Experience" projesi ile de, 2017 Skytrax Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" seçilen, dünyaca ünlü yolcu salonumuz "Turkish Airlines Lounge Istanbul" ve yine bir diğer inovatif faaliyetimiz MiniPort gibi yolcularımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz. Aktarma süresini sıra dışı bir deneyim haline getiren Istanbul Bosphorus Experience ile business sınıfındaki transit yolcularımız, transfer merkezimiz İstanbul'un eşsiz güzelliğini bu süre zarfında doyasıya yaşayabilecekler. Bu sayede Türkiye'nin milli havayolu olarak ülke ekonomimize ilave bir katkı sağlayacak olmak da, bizler için ayrıca gururlandırıyor.

Son sorum. Türk Hava Yolları sadece yolcu kısmında değil Turkish Cargo, 2017’nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 gelir artışı başarısı yakaladı. Kargo ile ilgili istatistikleri paylaşabilir misiniz?

• Turkish Cargo, Çin pazarında %46,8 büyüdü.

• Turkish Cargo, Birleşik Arap Emirlikleri’ni dünyaya bağlayan 3. en büyük hava kargo şirketi oldu.

• Turkish Cargo sergilediği yükseliş grafiği ile WorldACD 2017 Haziran ayı verilerine göre uluslararası hava kargo taşıyıcıları içerisinde ilk 10’da yer aldı

• Çin pazarında %46,8 büyüme başarısı gösterdi.

• 2017 haziran sonu itibariyle, bir önceki yıl aynı dönem ile kıyaslandığında gelirde %24,4 ve taşınan kargoda %26,1 oranında artış gerçekleştiren Turkish Cargo, hızlı ve kalıcı büyümesini sürdürmektedir.

Ahmet Olmuştur Kimdir?

Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) Ahmet Olmuştur, pazarlama stratejileri, satış, gelir yönetimi, network planlama, kurumsal iletişim ve dağıtım kanallarından sorumludur.

2014’den beri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Olmuştur aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu üyesidir. Bu görevinden önce 2011-2014 arası Gelir Yönetim Başkanı, 2010-2011 arası Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Doğu Avrupa ve Balkanlar), 2009-2010 arası Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, 2007-2009 arası Flight Analyst ve 2000 yılında da Çağrı Merkezi memuru olarak çalışmıştır.

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Ahmet Olmuştur, European Business School (London), Pole Universitaire Leonard de Vinci (Paris) ve Long Island University – Brookville (New York)’da İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu üyesi ve Amerika MBA Association üyesidir. İleri derece İngilizce ve başlangıç seviyesinde Arapça bilen Ahmet Olmuştur, evli ve 2 çocuk sahibidir.



Chicago’nun Başarılı Müdürü Tuncay Emiroğlu’na Yeni Görev!

Chicago’dan önce Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görev alan Tuncay Bey ile Chicago’da tanıştım. THY’nin Chicago müdürlüğünü sürdüren Tuncay Bey genç yaşına onlarca başarılı işler sığdırmış mütevazi bir insan. Kendisini tanıdığımdan ötürü çok memnunum. Artık Chicago’dan ayrılma vakti geldi ve daha da başarılar için mücadele verecek. İstanbul’da Asya ve Uzak Doğu’dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı olarak bayrak taşıyıcı milli havayolumuzun başarısına katıkılar sunacak. Kendisini tebrik eder ve yeni görevinde başarılar dilerim.

Röportaj: Anıl Sural



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Fotoğraf: Rona Doğan