Tekel hale gelen kitapçıların sömürüsüne ‘dur!’ demek isterim...

Bu hafta Önce Vatan Gazetemizde 5 Şubat Yayınların kurucusu ve genel yayın yönetmeni aynı zaman da yazar olan Başak Uluaydın Konuğumuzdu. Türk Edebiyatında 5 Şubat yayınları olarak sağladıkları büyük katkıları ve yazarlık hakkında çok güzel bir söyleşiye imza attık. Uluaydın yayıncılık anlayışıyla Yazarları sömüren yayınevlerin sömürü kuşatmasına ‘Dur’ demek için yepyeni bir yayıncılık anlayışıyla yazarların tamamen kazanacağı bir felsefe uygulamaktadır. 5 Şubat yayınevi sistemini yazarların kazancına ve gerçek anlamda değer kazanmasını öngörüyor…

Röportaj: Aziz Karataş

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

5 Şubat 1977 Üsküdar doğumluyum. Lise mezunuyum. Üniversite eğitimimi yarım bıraktım.

YAZMAYA NE ZAMAN BAŞLADINIZ? İLKYAZIN ANINIZI PAYLAŞIR MISINIZ?

Çocukluğumdan beri yazarım ama 2007 yılında ağırlık verdim. İlk kitabım HİKÂYEDEN HAYATLAR da zaten o tarihte çıktı. Deneme kitabıydı. Bir gece oturup duygu aktarımı yaparken ablama yollamıştım ve o da iyi yazdığımı devam etmemi istemişti. Sonra ortanca abim Turgay Günay “yaz ben bastıracağım. Yayınevi olan arkadaşım var” dedi ben de devam ettim ve basıldı. İnanılmaz bir duyguydu.

SİZCE YAZMAK NE DEMEK?

Benim için terapiydi ama şimdi çok daha ciddi bir anlam taşıyor. Çünkü yazdıklarınızla insanlara fikir veriyor bazen duygularına tercüman oluyor bazen de hiç bakmadığı bir pencereden görüş alanı sunuyorsunuz. Bu yüzden yazdıklarımızdan sorumluyuz.

YAZARLARIN TOPLUMDAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Dediğim gibi eğer bir kitleye sahipseniz bu artık hobiden çıkmış oluyor. Yazdığımız şeyler bir kısım tarafından okunuyor ve belki de hayatlarına dâhil ediyorlar. Bu yüzden yazmak ciddi bir iş. Topluma bir şeyler katmak için yazmaya başlanıyor bir zaman sonra. Etkileyici rol aldığınızdan daha dikkatli olmalıyız.

HANGİ YAZARLARI ÖRNEK ALIYORSUNUZ?

Çok var örnek aldığım ama dünyaya bakış açımı değiştiren ve kitaplarından çok şey öğrendiğim Azra Kohen benim için önemli. Deniz Erten’in İŞARET kitabı bana çok şey kattı bir de hala okuduğum ve sanırım ömrümün sonuna kadar okuyacağım Burak Özdemir Levh-i Mahfuz kitabı önemli benim için

BİRAZ KİTAPLARINIZDAN BAHSEDELİM… BİZE KİTAPLARINIZIN İÇERİĞİNİ ANLATIRMISINIZ?

2007 yılında çıkan ilk kitabım HİKÂYEDEN HAYATLAT ve 2014 de çıkan BOŞLUĞA MEKTUPLAR kitaplarım deneme tarzında. ŞEHR-İ SEN ise bir roman. Sanal başlayan bir aşkın bir kadının hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyorum. Bir yapım şirketi tarafından beğenildi. Sinema filmi olması için görüşmeler devam ediyor. AKLIMDA KALDI kitabımda daha önce çıkan 2 deneme kitabımın birleşimi. Başka yayınevlerinden çıktığı için güncelledim düzenledim ve kendi yayınevim olan 5 Şubat yayınlarından çıkardım

HANGİ TÜR KİTAPLARYAZIYORSUNUZ?

Aşk üzerine yazıyorum daha çok. İlerleyen zamanlarda farklı konularda da çalışmalarım olacak.

KİTAPLARINIZA İLGİ NASIL OLDU. BEKLENEN İLGİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

ŞEHR-İ SEN çok beğenildi. Hatta beni görenler bu kitabın devamını istiyorlar...

İMZA GÜNLERİ VE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORMUSUNUZ?

Evet, hemen hemen her fuara katılmaya çalışıyoruz.

HANGİ ORTAMLARDA YAZIYORSUNUZ? YAZMA MATERYALLERİNİZ NELERDİR?

Çok ortam kollamam. Ofis ya da evde hiç fark etmiyor. Yazarken çayım olsun yeter

OKUYUCULARINIZ KİTAPLARINIZI NEREDEN BULABİLİRLER?

Kitapçılar ve internet satış sitelerinden temin edebilirler. Özellikle D&R mağazalarından alabilir olmayan şubelerine sipariş verebilirler.

BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Yayın evimi mümkün olan en iyi seviyeye getirmek. İyi yazar anlaşmaları yaptık. Dolu dolu devam ediyoruz. Kendi adıma da bir inceleme kitabı çıkartmak ve ŞEHR-İ SEN 2 yi yazma planım var.

AİLENİZ, SİZİN YAZAR OLMA YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Ailemin çok fazla desteği oldu. Hepsinden ayrı ayrı fikir aldım. Şehr-i Sen i yazarken abim Turgay Günay iyi bir yayınevinden çıkması için öncülük edecekti fakat romanın bitmesine yakın kendi doğum günümde yani 5 Şubat 2015 de ani bir şekilde kendisini kaybettik. Hem doğum günüm hem de onun ölüm gününü ona adadım ve % Şubat yayınlarını kurdum.

YAZAR OLMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Ben yazar olacağım diye çıkmadım yola. Sadece yazdım. Yayınevleri bastılar. Ama abimi kaybettikten sonra istediğim yayınevinden kitabımı çıkaramayınca yayınevi kurmaya karar verdim ve bu yayınevini abime adadım.

YENİ ÇALIŞ MALARINIZ VAR MI? VARSA ÇALIŞMALARINIZDAN BAHSEDER MİSNİZ?

Yayınevi olarak her ay 3 kitap çıkarıyoruz. Çok iyi isimlerle anlaşmalar yaptık. Kendi adıma da Şehr-i Sen 2 yi çıkarıp filmini artık hayata geçirmek istiyorum.

HEDEFİNİZİ NASIL DAHA AÇIK, NET VE ÖLÇÜLEBİLİR HALE GETİREBİLİRSİNİZ?

Hedefim çok fazla zamanla tek tek yapılacak, sadece zamana ihtiyacım var.

HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIN YARATACAĞI EN BÜYÜK ETKİ NE OLURDU?

Özgüven... Bir şeyleri başarabildiğimi görmek...

DÜZENLİ OLARAK YAPTIĞINIZ HALDE SİZE BİRŞEY KATMAYAN 3 ŞEY NEDİR?

İşte onu bilemiyorum şu an aklıma gelmiyor ama bana bir şey katmayan hatta zarar veren derseniz sigara derim.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN YAZAR OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Yazar olmaya çalışıyorum ama yine olsa yine yaparım.

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Yayınevlerinin bazı genç yazarlara önem vermesi için çalışırım. İçlerinde çok iyi kaleme sahip ama bir türlü istedikleri yere gelememiş yazarlar var. Buna üzülüyorum elimden geleni yapıyorum. Ve tekel hale gelen kitapçıların sömürüsüne DUR demek isterim.

BİR YAYICISINIZ AYNI ZAMANDA SİZCE TÜRKİYE DE KİTAP YAYINLATMAK ZOR MUDUR?

Çok kolay. Ama binlerce kitabın içinden fark edilmek zor. Bunun için de maalesef sosyal medya desteği şart. Ne kadar iyi yazarsanız yazın eğer sosyal medya gücünüz yoksa hiç bir şey yapamıyorsunuz maalesef.

YAYINEVİNİZİN ÇALIŞMA SİTİLİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Siyasi olmayan tüm yayınları basıyoruz. Klasiklerde var içlerinde.

KİTAP YAYINLATMAK İSTEYENLERE NE TÜR ÖNERİLERİNİZ VAR?

Önce sosyal medya hesaplarını güçlendirsinler. Çok üzülüyorum bu duruma ama males piyasa bu şekilde dönüyor.

SANAT ADINA BAŞKA NE TÜR ÇALIŞMALARINIZ VAR?

Şehr-i Sen için sinema filmi çalışmaları yapılacak. Sanırım sinema dünyasına adım atacağım. Hedeflerim arasında senaryo yazmak var artık.

SON OLARAK, YAZAR/ŞAİR OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Asla vaz geçmeyin. İlk kitapta da çok fazla beklentiye girmeyin. İyiyseniz elbet fark edileceksiniz sadece bunca yazar ve kitap arasından sıyrılmak zaman alıyor. Yılmayın devam edin.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…