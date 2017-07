Tebrizli Yönetmen ELDAR BORA (Hosseinzadeh)

RÖPORTAJ: AYTEKİN DABANCA

1989 Ağustos ayında İran'ın Türk Şehri Tebriz'de doğan ünlü İranlı Yazar ve Yönetmen Eldar Hosseinzadeh ya da sanat ismi ile "Eldar Bora" Annesinin sinema oyunculuğundan ve Babasının Resim Heykel Üstatlığından etkilenerek Annesinin ısrarlarıyla 10 yaşında Oyunculukla sinema sektörüne adımını atmıştır.



İlerleyen yıllarda Tebriz sinemasında ve sinema derneklerinde kendini göstererek 15-16 yaşlarında Ödüllü Yönetmen ve Yazar Hocası Mesut Maliki'nin destekleriyle yönetmenliğe başlamıştır.

"Any silence not protest" , "Let's Not Become Murderers Instead of Humans!" , "karabakh" ve unicef'e itaf edilmis "no comment." gibi sosyal sorumluluk içeren drama kısa filmleri ile kendisinden epey söz ettiren Eldar Bora, İran Türkiye ve Azerbaycan'ın bu alandaki ilerleyen genç yeteneklerinden biri olmayı başarmıştır.



Hali hazırda Türkiye’de hayatına devam etmekte olan Eldar Bora, Türk Televizyon Radyo Yayıncıları Federasyonu yönetmenler üyesi, İran genç sinemacılar derneği film yapımcıları üyesi ve Tebriz sinemacılar derneği yönetmenler üyesi olarak faaliyetlerini sürdürerek bir çok başarıya imza atmıştır.



Hedefinin soysal konulu projelerle Türklerin sinemadaki gücünü dünyaya göstermek olduğunu belirten Eldar Bora, "Çekilen her karede en az bir Türk olmalı" diyerek sinema televizyon sektöründe Türk’ün gücüne güç katmak olduğunu belirtmiştir.



PROJELERİNİZDE HİÇ ZORLUKLARLA KARŞILAŞTINIZ MI?

Evet böyle bir şey oldu. Bir gün ‘’İnsanken Katil Olmayalım’’ adlı çocukları anlatan yazdığım filmi çekmeye karar verdim, bütçem olmadığı için de yapımcı bir arkadaşımdan yardım istedim fakat yeni proje için müsait olmadığını söyleyince yıkıldım. Fakat yine de projeyi anlatmamı istedi. Konunun çocuklar olduğunu söyleyince bu projeyi yapmalıyız dedi. Bir hafta sonra toplantı sonunda dışarıda dolaşırken Suriyeli kameraman ve fotoğrafçı olan arkadaşım Khalid Eid ile karşılaştım. Sohbet ederken projeden bahsettim ama bütçe konusunda yetersiz olduğumuzu da söyledim. Kendisi projeyi beğendi. Elinde ekipman ve bu işi yapacak ekip arkadaşlarının olduğunu da söyleyince dünyalar benim olmuştu. Sonun da film çekildi. Tebriz’de Sinemacılar Derneğinde ve Derviş Baba da ayrıca festivallerde gösterildi. Üstatlar ve sosyal medyadan olumlu sonuçlar alındı bizlerde mutlu bir şekilde yolumuza devam ettik.

Eldar Bora, şimdi Türkiye’de yazar ve yönetmenlik yaparak özellikle Dünya’ya Türklerin sesini duyurmak adına gerek Sosyal Sorumluluk gerekse uzun ve kısa filmler yaparak yoluna devam ediyor. Bize de bu anlamlı yolunda başarılar dilemek düşer.



Başarılarla dolu yolun açık olsun ELDAR BORA.