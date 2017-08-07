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Tam bir Türk dostu: Giovanni Arvaneh

Aziz Karataş’ın röportajı için tıklayınız...

Tam bir Türk dostu: Giovanni Arvaneh

Aziz Karataş’ın röportajı için tıklayınız...

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:28
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Tam bir Türk dostu: Giovanni Arvaneh

Röportaj: Aziz Karataş

Giovanni Arvaneh kimdir?

24 Mart 1964'te dünyaya geldim, 1964 Almanya doğumluyum. Aslım İtalyan. Türkiye'de oynadığım, Zenne filminde canlandırmış olduğum Daniel Bert rolü ile Altın Portakal ödül töreninde En iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterildim. Ayrıca Giovanni Berlin’de yaşayan, çok iyi bir tiyatro oyuncusu ve tam bir Türk dostudur.

Türkiye'de oynadığınız diğer yapımlar nelerdi?

İsimsizler - 2017

Seddülbahir 32 saat - 2015

Sevda Kuşun Kanadında - 2016

Zenne - 2011

Zenne filmindeki rolünüz sizi zorladı mı?

Konusu gerçek bir olaydan alıntıydı. Bir eşcinsel töre cinayetini anlatıyordu. Ben bir oyuncuyum. Tabi ki de bana verilen her rolü en iyi şekilde canlandıracağım. Çok duygusal anların yaşandığı sette iyi dostluklar kurduğum bir projeydi. Açıkçası toplum baskısından ve aile baskısından sıyrılmaya çalışan insanların öyküsüydü. Lakin hiçbir insanoğlu cinsel tercihinden dolayı ölmeyi haketmiyor. Empati kurarak oynadığım bir roldü. Türkiye'de Altın Portakal ödül töreninde en iyi erkek oyuncu olarak aday gösterildiğim için oynadığım rol Daniel Bert'i hayatım boyunca unutamayacağım.

Türkiye'yi sevdiniz mi?

Çok anlatılmaz yaşanır. Burada kendi vatanımda gibi hissediyorum çok güzel ve çok kültürlü bir ülke. Önyargılarını kırmaları için insanların bu cennet vatanı görmeleri yaşamaları geriyor. Güzel dostluklar kurdum ve çok sevdim.

Türkiye'deki setler ile Avrupa da ki Film Setleri arasında ne gibi farklar vardır?

Setler aynı, insanların karakter ve egoları farklıdır. Bu konuda çok konuşmak gerekmiyor belki de. Çünkü ben setteki çaycıdan, kostümcüye, ışıkçıdan yönetmene herkese aynı saygı ve sevgiyle yaklaşıyorum olması gereken de bu. Tabi ki de çok egist ve kırıcı insanlara da denk geldim. Üzücü çok üzücüydü.

Türk dizilerini nasıl buluyorsunuz?

Zaten Türkiye'yi çok seviyorum. Çok başarılı yapımlar var. Sadece konu olarak çok mu intikam konuları işleniyor. Belki de hümanist ve çocukları seven biri olduğum için daha çok hayatın içinden ve öğretici yapımların da çıkması gerektiği inancındayım. İbret almak, örnek almak, ders çıkarmak. İyiliği ve iyi kalpli olmayı öğreten yapımlar. İntikam çok işlenmesin gönlümden geçen bu.

Avrupa'da zaten çok başarılı bir Aktör ve Tiyatro Oyuncusu olarak isminizi herkes biliyor. Türkiye'den gelen yoğun bir teklif var siz de seviliyorsunuz sanırım?

Evet, çünkü insanlara sevgi verirseniz sevgi görürsünüz. Sanırım bir enerji bütünlüğü oldu. En son İsimsizler dizisinde rol aldım. Daha uzun sürmedi çünkü rolüm gereği bir ölüm sahnesiyle ayrılacaktım. Bir dahaki projelerde yeniden burada olmak isterim. Türkiye'yi çok seviyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz… 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk DostuGiovanni ArvanehTürk Dostu İtalyanZenneAltın PortakalDaniel BertBerlin
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