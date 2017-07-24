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Tabiatın cennet koyları Datça Yarımadası

Hülya Aslan’ın röportajı için tıklayınız…

Tabiatın cennet koyları Datça Yarımadası

Hülya Aslan’ın röportajı için tıklayınız…

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
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Tabiatın cennet koyları Datça Yarımadası

Röportaj: Hülya Aslan

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar Beyefendiyle söyleşimiz…

Türkiye'nin Güneybatısında Muğla İlimizin İlçesi olan, Ege ve Akdeniz’in ortasında bir tanrıça parmağı gibi uzanan Datça; mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu eşsiz noktalardan biridir. oksijen bakımından dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en zengin bölgesidir. “Tanrı sevdiği kulunu Datça'ya gönderir” demiş coğrafya bilgini Strabon. 

Yarımada coğrafi bakımdan dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip olmakla birlikte ulaşım kara, deniz ve hava yoluyla (Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarıyla) yurtiçi ve yurtdışı kolaylıkla  sağlanmaktadır.

TARİHİ:

Datça yarımadasındaki buluntuların M.Ö. 2000’lere kadar uzandığı ilk yerli halkının  Karyalılar ve en parlak yaşadığı dönemin Dorlar zamanında olduğu bilinmektedir.

Dorlar Burgaz mevkiinde Dor uygarlığının merkezi olan Knidos’u kurmuşlar, Dorlar ve Romalılar yeni Knidos’a çok sayıda tapınak yapmışlardır. 

Knidos, ticari nedenlerle, M.Ö. 4. yüzyılda yarımadanın uç noktasına, bugünkü görkemli kalıntıların izlendiği yere taşınmıştır. 

Şehir, Antik çağda insanların onu görmek için çok uzaklardan geldiği Afrodit heykeli  ile ünlenmiş ancak  günümüzde Afrodit heykeli  kayıptır bugüne kadar da  bulunamamıştır. 

Yarımada üzerindeki yerleşimler 13. yüzyılda Menteşoğulları Beyliği'ne bağlanmış, 15. yüzyılda ise Yıldırım Beyazıt Han tarafından Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır.Osmanlının 35. Padişahı ve 115.İslam Halifesi Sultan V. Mehmet Reşat (İstanbul-2 Kasım 1844-3 temmuz 1918) döneminde, Datça’nın adı Reşadiye olmuş, günümüzde Cumhuriyetle beraber ismi tekrar Datça’ya dönüştürülmüştür. 

Hızırşah Köyü’nde Selçuklular’dan kalma camii, seramik atölyelerinin kalıntıları, Reşadiye Mahallesi’nde Mehmet Ali Bey Konağı, Reşadiye Camii ile Emecik Köyü’ndeki  tapınak kalıntıları, tarihten günümüze kalanların bazılarıdır.

DATÇA DAĞLARI

Bozdağ (1174) 

Kalecik Dağı (881)

Karadağ (786)

 Emecik Dağı (704)

Yarık Dağı (615) 

DATÇA OVALARI

Karaköy

Palamutbükü 

Mesudiye

DATÇA KOYLARI

Dik kayalarla çevrili Datça yarımadasında 78 tane birbirinden ayrı güzelliğe sahip bük vardır. Büyüleyici doğal güzellikteki bu koylardan bazılarını listeye yazabildik.

Balıkaşıran Koyu

Akvaryum Koyu

Kurucabük Koyu,

Kargı Koyu

Domuz Çukuru Koyu 

Palamutbükü 

Hayıtbükü

Kızılbük

Ovabükü

Çiftlik Koyu

Karaincir Koyu

Murdala Koyu

Bağlarözü Koyu

İnceburun

Aktur

TURİZM

Datça Yarımadası, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş olması dolayısıyla bozulmamış doğası, 235 km.lik sahil şeridi ve zengin flora ve faunası, Knidos Antik Kenti ile gelecekte en önemli turizm merkezlerinden olmaya adaydır. 

Eko turizm için geniş imkanlar mevcut olup, Bodrum ve Fethiye arasında yoğunlaşan ülkemiz yat turizminin odaklandığı  yer olarak önemlidir. 

Koylarında ve denizinde güneşlenip yüzmenin dışında su altı fotoğrafçılığı, rüzgar sörfü, tüplü dalış yapma imkanları da sunmaktadır. Merkezdeki turistik yerlerden bazıları;

Sevgi  Yolu

Kent  ParkI

Ilıca Göletİ

Datça Limanı

Taşlık ve Kumluk Plajı

DATÇA’NIN MEŞHUR 9 B’Sİ:

Belediye, Bal, Badem, Balık, Bük, Burgaz Bozdağ, Begonvil, Baykuş

DATÇA KÖYLERİ

Büyükşehir yasasıyla mahalle olan Datça Köyleri

Reşadiye

Cumalı Köyü

Emecik Köyü

Hızırşah Köyü

Karaköy Köyü

Yakaköy Köyü

Kızlan Köyü

Sındı Köyü

Yazıköy Köyü

Eski datça

Mesudiye Köyü

MESUT MEKÂN MESUDİYE

Mesudiye’nin  çam ağaçları, zeytin ağaçları doğaya ayrı bir güzellik katmakta, verimli  ovası  (Narenciyesi, Çekirdeksiz Narı, Balı, Bademi, Zeytini  meşhur olup). Antik çağlardan beri  bu  özelliğini korumaktadır. 

Mesudiye aynı zamanda  üç güzeller diye anılan dünyaca ünlü koyları (Hayıtbükü,  Palamutbükü -Ovabükü ve Kızılbük ) ile Datça’nın turizm merkezidir.

Tipik Akdeniz Türkmen kültürünün hakim olduğu bölgede güleryüzlü, sıcak  yürekli  insanları  görebilir, unutulmaz dostluklar kurabilirsiniz. 

Hülya ASLAN - Sn. Başkan bey siz Datça-Mesudiyelisiniz, şiirlere, romanlara ilham kaynağı olan Datçayı siz bize nasıl tanımlarsınız, fikirlerinizi lütfen bizlerle paylaşırmısınız?

Datça Belediye Başkanı Sn. Gürsel UÇAR - “Datça'mız sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel yeridir. Datçalılar olarak doğal hazinemizin değerini bilmeli, bilmekle kalmayıp nitelikli ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile taçlandırmalıyız. 

Datça yıllardır su sıkıntısı çekiyor.

Susuzluk  dünyamızın  en önemli sorunu.

Yarımadamızın su kaynakları sonsuz değildir.

Kayalık bir yarımada olan coğrafyamızın su toplama havzaları kısıtlıdır.

Yaz aylarındaki aşırı tüketim mevcut kaynakların dağıtımını zorlaştırmaktadır.

Yeraltı sularının sonuna kadar çekilmesi, yerine tuzlu deniz suyunun dolmasına yol açabileceğinden, tehlikelidir. Tuzlanmanın dönüşü yoktur.

Yarımadamızda eski yıllarda DSİ izni ile açılmış ya da kaçak çok sayıda artezyen bulunmakta ve mevcut su kaynaklarımızdan çekmektedir.

“Parasıyla değil mi?” anlayışıyla aşırı su tüketimi, çim bahçeler, havuzlar v.b. de suyumuzu hızla azaltmaktadır.

Küresel ısınmasının artması ve kullanılabilir suların hızla tüketilmesi gelecekte su nedeniyle savaşlar çıkacağını işaret ediyor.

Özellikle yağışın az olduğu dönemlerde susuzluk ciddi bir sorun..

Yeraltı kaynakları yetmiyor.. Bu nedenle Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Datça’daki su sorununun çözülmesi için Devlet Su İşleri(DSİ) Aydın 21’inci Bölge Müdürlüğü’nden yardım istiyor.

Halk su israfı konusunda eğitilmeli

Tarımda damlama yoluyla sulama sistemi uygulanmalı.

Yeraltı sularının kullanımı denetim altına alınmalı.

Sistemdeki eski hatlar yenilenmeli kaçaklar önlenmeli.

Bu bilgiler ışığında su dağıtımı konusunda gereken önlemlerin alınmasının yanı sıra, siz halkımızın ve tatilcilerimizin de su tasarrufuna önem vererek su sorununu önlemede büyük katkısı olacaktır. 

Yarın yarımadamızın çorak ve susuz bir yer olmasını istemiyorsak,yeşilimizi gelecek kuşaklara devretmek istiyorsak bugünden tedbir  almalı hep beraber gayret etmeliyiz.’’

Hülya ASLAN - Sn. Başkan bey verdiğiniz değerli bilgiler ve konukseverliğiniz için,en az beş yıldır Datçada tatil yapan bir Datçalı ve Önce vatan gazetesi mensubu olarak çok teşekkür ediyorum saygılarımla.

Datça Belediye Başkanı Sn.Gürsel UÇAR - Hülya Hanım İlginize ve sorunlara gösterdiğiniz duyarlılık için size ve ‘Önce Vatan Gazetesi’ne sizin nezdinizde ben teşekkür ederim. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Datça YarımadasıDatçaGürsel UçarDatça Belediyesi
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