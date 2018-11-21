Surayyo Khodjoeva ile Sanat Dünyası ve Sanat Tarihi Üzerine 

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Adım Surayyo Khodjoeva. 30 yaşımdayım. Özbekistanlıyım. İlkokul, ortaokul ve liseyi Harezm’de okudum. 2007 yılında Kemaleddin Behzad Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü, Sanat tarihi bölümünden mezun oldum. 2016 yılında Türkiye bursu kazandım ve Uludağ Üniversitesi ULUTÖMER Türkçe hazırlık okurken koroya katıldım. Türkü ve ilahileri öğrendim. Örendiğim türkü ve ilahileri çeşitli programlarda sahneye çıkarak söyledim. Bursa’da kız öğrenci yurtta kalıyorum. Yurt Müdürlüğü tarafından Yabancı öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler hazırlanıyor. Bu etkinliklerde aktıv olarak katılıyorum. Türkçe hazırlık okuduktan sonra 2017 yılından Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sanat tarihi bölümde yüksek lisans eğitimime başladım. Şimdi tez dönemindeyim.

Öğrencilik yıllarımda okuldaki medeniyet ve sanat etkinlikleri, festival, sempozyum, konferans ve sergilere katıldım. Yetenekli olduğum için diploma ve katılım belgelerine aldım.

Neden Sanat Tarihi?

Çocukluğumdan beri sanata duydum. Bu nedenle olabilir. Çünkü ortaokulda ve lisedeyken sanat kulüplerine katılıyordum. Okuldaki etkinliklerde sınıf arkadaşlarımızla tiyatro ve geleneksel danslar yapıyorduk. Nevruz bayramlarında grup olarak geleneksel danslarımızı oynuyorduk yarışmalara katılıyorduk. Yarışmalara katılmak için geleneksel dans kıyafetlerimiz de vardı. Sanat tarihi mesleği seçmem belki çocukluğumdan beri benim hedefim olmuştur. Tarihi şehirleri gezmeyi ve oradaki tarihi yapıları görmeyi çok seviyorum. O yüzden fırsat buldukça geziyorum.

Sanat tarihi dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Sanat tarihi dışında yapmak istediğim birkaç şey vardır. Çocuk doktoru ya da ana okulunda bakıcı olmak istiyorum. Çocukları çok sevdiğim için onlarla zaman geçirmek istiyorum. Yetenekli bir oyuncu olmak istiyorum. Yapamadığım şeyler ya da yetişemediklerim oynadığım rollerle yaşamak istiyorum.

Hiç sunuculuk düşündünüz mü ?

Evet düşündüm ve birkaç kez radyoda sunuculuk yaptım. Doğrusu sunuculuk yapmak çok zor. Çünkü, yayındayken binlerce insan o anda seni dinlediği için hata yapmaya hakkın yok. Sunucunun sesinin güzel ve diksiyonunun düzgün olması lazım. Aksı halde dinleyici onun söylediklerini anlamaz. Lisansta okurken özel sunuculuk kulüplerine katılıyordum. Küçük projelerde sunuculuk yapmıştım. Gelecekte bu meslekte tekrar kendimi denemeyi düşünüyorum. Çünkü artık şaşkın ve heyecanlı değilim.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimi mükemmel bir insan olarak görmüyorum. Benim de birçok eksiklerim olduğunu biliyorum aslında ama hatasız kul olmaz diyorlar. Eğer kendimi değiştirme imkanım olsaydı şimdiki gibi çok saf biri olmaya çalışırdım. Etrafımdaki bazı insanlar benim saflığımdan çok faydalanıyorlar. Her zaman karşımdaki kişiyi kendim gibi saf görüyorum aslında bazıları düşündüğüm gibi olmuyorlar maalesef. Doğrusu ben yardımsever bir insanım tanıdığım olmasa bile bana ihtiyacı olduğunu hissettiğim an o kişiye yardım etmeye çalışıyorum. Gene bir şeyi değiştirmek isterdim normalde sakin bir kızım ama bazen hiç beklenmediği anda çok sinirli oluyorum. Bu yönümü gerçekten değiştirmek isterim.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya ile aram çok iyidir. Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından her zaman faydalanmaya çalışıyorum. Zamanım olduğunda onları takip ediyorum. Şu an ülkemden uzakta olduğum için özellikle oraya ait olan haberleri takıp ediyorum. Ailemden uzakta olduğumdan dolay onlarla sosyal medya üzerinden konuşuyorum. Hem ucuz hem hızlı iletişim kurmak imkanı var. Şimdi internetten istediğim bilgiye ulaşmam çok kolay. Mesela uzaktan yabancı dil öğrenebilirsin ya da başka bir ülkenin kültürü ve medeniyetini öğrenebilirsiniz.

Tez çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Tez çalışmam hakkında bahsedersem İznik çinisi ve Harezm çinisini karşılaştırma konusunu düşünüyorum. Çünkü İznik çinisi Özbek çinisine çok benziyor. Bursa Yeşil Türbeye gidip oradaki çinileri gördükten sonra bu konuya karar verdim.

Sinema ve oyunculukla ilgili çalışmalarınız neler ?

Sinemada oyunculuk yapmadım ama küçük bir tiyatroda bir rol oynamıştım. Ben Sanat tarihi bölümünü seçmeden önce Özbekistan Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü Tiyatro Oyunculuğu bölümüne başvurmuştum ama ailem bu meslekte okumamı istemediği için mecbur başka Enstitü seçmek zorunda kaldım. Ama oyunculuğa olan sevgim kalbimden silinmiyor.

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?

İyi oyuncu bence her yönden yetenekli olmalı lazım. Anında ağlaya bilmesi ve güle bilmesi, her vaziyette kendi rolünü yapabilme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Şekspir ‘Dünya aslında bir tiyatro sahnesi biz insanlar ise onun oyuncularıyız’ demiştir. Gerçekten bizim yaşadığımız dünya tiyatro gibidir. Bazı oyuncuların oynadığı rol kendi hayatlarına benziyormuş.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Bence ekranda olmak için güzellik o kadar önemli değil. Öncelikle kişinin içi dünyası güzel olmalı. Yüz güzelliği zaman içerisinde kayıp olabilir ama kalp güzelliği ölüme kadardır. Bazı sunucu ya da oyuncuların yüzü güzel olabilir ama sesleri kalın ve serttir. Seyirci ve dinleyici canlı yayındaki sunucunun söylediklerini iyi anlaması için bu çok önemlidir.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Bence yok olmayacak, tersine eskisi gibi değil daha da gelişecek. Eskiden radyo dinlemek ve televizyon izlemek biraz zordu. Şimdi istediğimiz yerde onları hem dinleyebiliriz hem izleyebiliriz. Sosyal Medya ve İnternet üzerinden bunlar şuan çok kolaydır.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımda mesleğimle ilgili araştırmalar yapıyorum ve tarihi yerleri geziyorum. Kitaptan ya da internetten okuduklarımı gerçek hayatta görmek istediğim için yolculuk uzak olsa bile imkan olduğu kadar gidip kendi gözlerimle görmeyi tercih ediyorum. Bazen Sosyal Medya ve İnternetten faydalanıyorum ve arkadaşlarla mesajlaşıyorum. Müzik dinlemeyi, dizi ve film izlemeyi de seviyorum. Çünkü yabancı dil öğrenmenin en basit yönlerinden biri yabancı müzik dinlemek ve film seyretmektir. Ben de bununla ilgili Türkçe müzikler dinliyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Doğrusu böyle bir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Çünkü her bir insanın kendi hayatı kendine aittir. Başka bir kişi onun hakkında yazamaz. Belki gelecekte kendi hayatım hakkında bir kitap yazacağım. Benim en büyük hayallerimde biri kendi hayatımı kitap olarak yazıp onu film yapmaktır.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Kırmızı Türk hakkında şunları söyleyebilirim, Sosyal Medya ve İnternette çok gelişmiştir. KırmızıTürk’ü internetten araştırarak öğrendim ve başarılı bir form olduğunu düşünüyorum. Sunucuların vidolarını takip ediyorum. Başarıların devamını diliyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Yüksek lisans bitirdikten sonra Doktorayı İtalya’da yapmayı düşünüyorum. Kendi mesleğimi daha ilerletmek için kariyerimi yabancı ülkelerde pratik yaparak geliştirmek istiyorum. Araştırmalarımı kitap halinde gelecekte Sanat tarihi okuyacak öğrenciler için yararlı bir kaynak olmasını istiyorum. Zaten insandan bu dünyaya sadece yaptığı işleri kalıyor.

Şu bulunduğum konumdan çok memnunum ve gelecekte burada yaşamayı düşünüyorum. Türkiye’nin kültür ve medeniyeti benim ülkeme çok yakın olduğu için kendimi burada yabancı gibi hissetmiyorum. Ben şuan Bursa’da yaşıyorum ve burayı çok hem de çok seviyorum. Burada yaşayan insanlar çok samimiler ve yardımseverler. İyi ki burada yaşıyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Son olarak şunu söylemek istiyorum ki öncelikle bir birinize saygılı ve sevgili olun. Ömür zaten ölçülüdür geçen her bir saniyenin değerinin ne kadar kıymetli olduğunu unutmayı. Takipçilerinize vermek istediğim mesaj şu ki hep yüzünüz gülsün ki etraftakiler de size gülümsüyorlar. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmanın en kolay yolu budur. Saygılarımla ….

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Moda Dünyası





Sanatçı Umut Akyürek ile Modacı Oktay Seven Bir Araya Gelirse !

Ünlü sanatçı Umut Akyürek ile Modacısı Oktay Seven geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Oktay Seven bu çalışmaya dair sorularımızı yanıtladı :

Öncelikle yeni koleksiyon yüzünüzün Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek olmasına nasıl karar verdiniz?

Umut hanımla biz yıllardır dostuz ve de kendisi kusursuz bir fiziğe sahip... YILLARDIR sahne kostümlerini ben yapıyorum. ve kendisinden rica ettim yeni koleksiyonumda modellik yapsın diye o da beni kıramadı kabul etti ve fotoğrafçı dostum Güney Akçay çekmiş olduğu birbirinden güzel fotoğrafları takipçilerimizle paylaşmış olduk.

Peki koleksiyonda bu sezon hangi parçalara yer verdiniz?

Daha çok kadife ve pullar bu sezon ön plana çıkmıştı bende bu iki kumaşı match ederek ortaya daha modern bir bayan sülieti çıkarmak istedim.. Umut hanımda bunu çok güzel taşıdı

Umut hanımla beraber sizde modellik yaptınız ve erkek ceket koleksiyonunuzu çıkardınız... NASIL detaylar var erkek koleksiyonunuzda?

Evet bizim kafamızda hep beraber bir proje yapmak vardı. Çoğunlukla müşterilerim sanatçılar ve sahne yapan kişiler olduğu için biraz daha kostümsel dikkat çekici ve abartılı ceketler yaptım. Özel bir davette dikkat çekmek isteyenler için farklı tasarımlara yer verdim

Bu sezon hangi renkler ve kumaşlar ön planda?

Gümüş ve altın detaylar... PUL payet ve kadife match edilen kıyafetler... IŞILTI ve dikkat çekici parçalar gündemde.. Siyah, lacivert, mor ve haki tonları bu sezonun vazgeçilmezleri arasında.

Son olarak farklı sanatçılarda ilerleyen sezonlarda koleksiyonda modelliğinizi yapacak mı?

Evet değerli dostum Umut Akyürek ile başlamış olduk ve birçok sanatçı dostumla bu tarz projelerde yer alacağız. VE her birinin tarzı ayrı olduğu için her seferinde farklı koleksiyonlarla buluşturacağız sizleri... Takip eden ve güzel dileklerde bulunan herkese sonsuz sevgiler...



