Suat Suna'yla birbirimizi bulduk

Suat Bey merhaba nasılsınız?

Teşekkür ederim Elifciğim, iyiyim.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Seni Buldum" adında içimizi ısıtan şarkı ile karşımıza çıktınız. Albümü özellikle mi Sevgililer Günü için seçtiniz, ne kadar zamanda hazırlandı albüm?

Albümü hazırlamak totalde 2 yıl sürdü. Yapıp bozduğumuz, tekrar inşa ettiğimiz çok şey oldu. Aslında şarkılar geçtiğimiz yaz hazırdı. Ancak ülkenin atlattığı zor günlerde yayınlamak istememiştim. Ertelemişken 14 Şubat'a denk gelsin istedim. İyi de oldu sanırım.

Albüm hakkında bilgi verir misiniz? Tüm şarkılar sizin mi hepsi pop mu, diğer şarkılarda neler var?

Tüm şarkıların sözleri ve müzikleri bana ait Elif. çizgim genelde bellidir zaten. Adına pop denmesi çok hoşuma gitmese de, müziğimin türü oraya daha yakın diyebiliriz. Bu albümdeki birçok enstrümanı da kendim icra ettim. Sıcak ve samimi bir müzik ortaya çıktı bence.

İlk çıkış parçanızı albümün ismi olan "Seni buldum" oldu. "Seni Buldum"un bir hikayesi var mı?

“Seni Buldum”, aşktan umudunu kesmeyi düşünenleri yeniden hayata döndürebilecek bir şarkı. Çok insana yeni bir başlangıç düşüncesi verecektir. Çünkü içinde aşk olmayan bir hayatın anlamı da olamaz, öyle değil mi

Biraz da klibe değinelim istiyorum. O bahar tadının geldiği, aşkın güzelliğini anlatan, mutluluk saçan bir klip olmuş. Çekimler nasıldı? Siz ne hissettiniz?

Klip yönetmenimiz Devrin Usta'yla uzun bir ön hazırlık süreci geçirdik. Sonunda içimizden gelenlerin ekrana yansıyabildiğini düşünüyorum. Çekimler de güzel geçti ortaya böyle bir klip çıktı.

Müzik kariyerinizin 24. yılındasınız. Sizi daha nice yarım asırlarda da görmek istiyoruz. Koskoca 24 yıl, bu size ne hissettiriyor?

Teşekkür ediyorum öncelikle. 24 yıl gerçekten de dile kolay! Ama doğrusu o kadar hızlı geçti ki, zamanın hızı korkutuyor insanı.

Siz 18 yaşınızda katıldınız bir yarışma programı ile müzik yaşamına adım atmış oldunuz, bu o zamanlar sizi endişelendirdi mi?

Hayır, Elif endişelendirmedi. Tersine o süreçte katıldığım tüm beste yarışmalarını kazanıyordum. Bunun bir özgüveni de vardı doğrusu.

Şimdi de birçok benzeri olan yarışma programları var. Sizin katıldığınız yarışmaların şimdiki yarışmalar arasındaki fark nedir sizce? O zaman ne vardı ya da ne yoktu?

Aslında şimdiki yarışmalara "benzer" demek doğru değil. Öncelikle benim kazandığım bir beste yarışmasıydı. İnsanları şarkı yazmaya teşvik eden, bir misyonu olan bir programdı. Senfoni orkestrasıyla icra edilen, özgün aranjmanları yapılmış bestelerle yarışıyorduk. Günümüzde adına yarışma denen reyting kaygılı müzik programları ise tamamen magazin odaklı yapımlar. İki olguyu birbirine asla karıştırmamak lazım.

Küçük büyük herkese verdiğiniz çok samimi bir enerjiniz var, siz ne düşünüyorsunuz?

Eğer bu dediğini başarabilmişsem ne mutlu bana Ben bu şarkıları, her yaştan her tür insanın hayatına dokunabilmek için yazıyorum çünkü.

İlk olarak 93 yılında "Ansızın Çektin Gittin" şarkısı ile isminizi duyurdunuz. Ve sonra bizler bir koskoca Suat Suna ile bütünleştik. Kısaca albümlerinize değinir misiniz?

Kariyerim boyunca 12 albüm ve bir single yayınladım. Diğer sanatçı dostlarımın seslendirdikleriyle beraber, sayı 150'den fazla oluyor. Umarım bunca yıldır yaptıklarımı takdir eden müzik dinleyicileri, en azından bir bu kadarını daha yapmam için yanımda olmaya devam ederler. Çünkü benim gibi hayatını bu işe adamış bir müzisyen, ancak ürettikleri sevildikçe motive olabilir.

İlk albümünüzün tuttuğu yıllarda ilk neyi değiştirdiniz ya da neye sahip oldunuz. O kazancınızla ilk ne aldınız?

Bu zor bir soru aslında. İlk albümümle araba almış olabilirim. O zamanlar ev ve araba almıştım sanırım, evet.

Siz pop müzik sanatçısısınız. Pop müziğinde 90'lar müthiş bir yıl Tarkan, Çelik, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Doğuş gibi öyle güzel isimler var ki o dönemde, o zamanlarda Suat Suna olmak nasıldı ve aranızda anlaşır mıydınız?

Aslına bakarsan hayat çok tempolu aktığı için çokta bu tarz düşüncelerimiz yoktu. Zaten çok genç yaşta 17- 18 yıllar müzik hayatına başlamıştım. Önce kendi kariyer planlamama odaklamıştım ki arkadaşlarımın da düşünceleri bu yöndeydi. Hayalimde kalıcılığı olan besteci ve müzisyen olmayı düşünmüştüm ben. Hep kendi müziğimi yapmaya çalışan biri olduğum için kimseyle rekabet içinde olmadım. İşime baktım diyebilirim.

Siz hem besteci, hem söz yazarı, hem yapımcı o kadar çok birikimi olan bir Suat Sunasınız ki müzik hayatını seçmiş yeni sanatçılara neler önerirsiniz?

Bu işe sevdalı olmayan birinin bu şi yapacağına inanmıyorum. Maddi manevi olarak ta bu böyle bu işi seven ve bu işe baş koyanların işi. Yoksa yapılan yatırımları başka bir mesleğe yapsanız çok başka yerlerde olurlar o yüzden çok sevmeleri lazım.

Herkesin bir dönüm noktası vardır sizinkisi nedir?

Herhalde 4 yaşlarında babamın bana keman öğretmeye başlamasıdır. Ardından da profesyonel kariyer anlamında 17 yaşında katıldığım yarışma diyebilirim. Ondan sonra yolum değişti.

Zamana meydan okuyan sanatçılardan birisiniz. Bu gençlik iksirini neye borçlusunuz?

Çoğu insan böyle düşünüyor, herkese teşekkür ederim. Açıkçası ben öyle görmüyorum, eski fotoğraflarıma da baktığımda kendimi belli bir yaşa gelmiş biri hissediyorum. Fakat totale baktığımızda çokta yaşlı biri değilim. Çok genç yaşta bu mesleğe başlamış olmanın ve uzun süre bu mesleğe devam etmenin verdiği bir şey. Şuan 40'lı yaşların daha başındayım. Bu da normal bence! 50'den sonra hala böyle görünürsem o zaman düşünürüm nedenini…

“Çok sevdiğiniz 5 şarkınız nedir” desem, neleri söylersiniz?

Benim sevdiğimden çok, dinleyicilerimin çok sevdiği diye söyleyebilirim. “Ansızın Çektin Gittin”, “Yalan Değil”,” Sensiz Kaldım”, “Aramızda Uçurumlar”, “Pişmanım”, “Allah’ından Bul”, “O Lelli”, “Sözüne Kanmam”, “Son Bir Defa”,… diye böyle gider 25. yıl albümünün şarkılarını saydım zaten.

Burcu Hanımla çok güzel giden bir evliliğiniz var. Mutluluğunuz daim olsun. Sizce evliliğin temeli nedir?

Teşekkür ederiz Elif. Öncelikle anlaşmak çok önemli. Sevmek, beğenmek, hoşlanmak bunlar güzel şeyler ama bence birbirine yakın kafaların aynı evin içinde olması evliliği sürdürüyor. Aynı şeylerden zevk almak, paylaşımın çok olması ve ortada çocuklarının olması da çok önemli. Eğer insanlar yetişme şekli, hayata bakışı, zevk aldığı şeyler ve yapmak istedikleri farklıysa o tutku ve aşk anlaşmazlığa bırakıyor diye düşünüyorum.

Bir kız bir erkek evladınız var. Allah sizlere bağışlasın. Baba olmak nasıl bir duygu çocuklarınızla aranız nasıl?

Benim bunca yıl hayatımda yaşadığım en muhteşem ödülüm çocuklarım. Her şeyi bir yana koyarım çocuklarımı bir yana koyarım. Çocuk sahibi olmak özel bir şey. İyi bir baba olmaya çalışıyorum. “Mükemmel bir baba mıyım” diye sorarsan Elif, bir insan yetiştirmek kadar zor bir şey yoktur sanıyorum bu hayatta. Bunu çocuklarıma sormak lazım

Müzik yaşamınıza o kadar çok anı biriktirmişsinizdir ki ama şuan, “bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz nedir” desem okuyucularımızla neyi paylaşırsınız?

Çok var hakikatten, ama benim için en önemlisi Kayahan ağabeyim ile geçirdiğim vakitler. Onunla olan yakınlığım ve paylaşımlarım benim için asla unutulmaz günler. Geçen hafta da Beşiktaş Belediyesi ve sevgili İpek Acar'ın düzenlediği Kayahan ağabeyin doğum gününe özel bir gece düzenlendi. Birçok sanatçı dostlarımızla onun şarkılarını seslendirdik ve ölümsüzlüğünü gösterdik. Aslında Kayahan o kadar çok hayatımın içindeydi ki ve ben de onun hayatının içindeydim ki, Kayahan ağabeyimin teknesi vardı ve nerdeyse bir dönem bende çok kalmıştım o teknede. Öyle zamanlar oldu ki uyumayıp günlerce şarkılar çalışmıştık kendisiyle. Bunlar benim çok güzel hikayelerimdi…

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

Dostlarımla 25. yıl albümü yapmayı hedefliyorum ve albümün ön çalışmalarına başladık. Ülkemizde düet modası da var. Bende bu memlekette ciddi sayıda hit şarkıları olan bir besteci olduğum için bunları ülkemizin önemli şarkıcılarıyla söylemek (-ki bir çoğuna da vermiştim bu şarkıları) istediğim bir albüm düşünüyorum. Bunun haricinde 2015'in ocak ayında “İhanet” isimli ilk polisiye romanımı çıkarmıştım. Ciddi de tirajı oldu kitabın, inşallah ikincisini de çıkarmayı düşünüyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Her işin olduğu gibi okuyucunun da bilgilisini, kalitelisini arzuluyoruz. Bu tip röportajları okuyan varsa; belli ki bu işleri takip eden ve iyisini ayırmaya çalışan insanlardır. Onlara sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum…

Suat Bey vaktinizi bana ayırıp bu röportajı yapmamı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nice 25 yıl diliyorum.

Ben de sana teşekkür ederim Elifciğim, sana da mesleğinde başarılar dilerim.

Doğum Tarihi: 26. 05 1975

Burcu: İkizler

En sevdiği huyu: İstikrarlı olmak

En sevmediği huyu: Sinirli olmak

En sevdiği renk: Siyah

Uğurlu Sayısı: Yok

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği çizgi film: Red Kit

En sevdiği söz: Sahip oldukların, sana sahip olur.

Röportaj: Elif Günay