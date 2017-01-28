Röportaj: Dilek Köroğlu

Uzun yıllar gündemde kalmak için hiçbir çabası olmadan her eseriyle gündeme bomba gibi düşen başarılı yorumcu ‘SUAT SUNA’ gazetemize röportaj verdi. İşte detaylar;

D.K. : Öncelikle bizleri kırmayıp röportaj talebimizi geri çevirmediğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Suat Suna gündemi hiçbir zaman bitmeyen bir dönem Yıllar geçse de yeni nesil gençleri bile sizleri tanıyor. Bunu nasıl başardınız ?

Öncelikle iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Kariyerim boyunca hep daha iyisi için çabaladım. "En iyi şarkıyı" yazabilmek amacıyla çıkılan uzun bir yol bu. Daha yolun başındayım.

D.K: Yazarlık kimliğinizle sevenlerinizin karşısına çıktınız tepkiler nasıl oldu?

Yazarlık, çocukluğumdan gelen bir hevesti. Çok çalışma ve detaycılık isteyen bir iş. Bambaşka bir dünya. Çok sevdim, beklediğimin üstünde övgü aldım. Yazmaya devam edeceğim.

Yazarların en özel tutkusu yazmanın en güzel yanını kişilere anlatabilmek

D.K. Yaşadıklarınızı mı kaleme alıyorsunuz ?

Tam olarak değil. Ancak şarkı yazıp hikaye tasarlayan birinin, antenlerinin sürekli açık olması lazım.

D.K : Sahne çalışmalarına devam ediyor musunuz?

Senaristlik apayrı bir tecrübe gerektiriyor bence. İyi bir konu bulabilmek elbette önemli ama konuyu sekanslara bölüp, sahne sahne akışını yazmak için bu alanda deneyime ihtiyaç var.

D.K : İyi bir yazar aynı zamanda iyi bir senariste olabilir bu yönde çalışmalarınız var mı?

Senaristlik apayrı bir tecrübe gerektiriyor bence. İyi bir konu bulabilmek elbette önemli ama konuyu sekanslara bölüp, sahne sahne akışını yazmak için bu alanda deneyime ihtiyaç var.

D.K : Sosyal medya hakkında neler düşünüyorsunuz? Aktif misiniz?

Sosyal medya günümüzün en vazgeçilmez olgusu. Adeta toplumların en büyük bağımlılığı oldu. Bense hem bu girdabın içinde kaybolmamaya, hem de fazla dışında kalmamak için çabalıyorum.

D.K: 2017 yılında yeni projeleriniz var mı?

2017'de yeni albümümü piyasaya sürüp, bol bol konser yapmayı planlıyorum.

D.K : Kültür sanat TV programı yapmayı düşündünüz mü?

Tv programı yapmayı çok istiyorum. Özellikle canlı performans üzerine bir program düşüncesi uzun zamandır gündemimde.

D.K : Baba olmak hayatınız da neleri değiştirdi ?

Baba olmak anlatılması çok güç bir duygu.

O derece şiddetini hissettirebiliyor ki, kim olduğunu, ne düşünüp yaşadığını bile unutabiliyor insan. Müthiş...

D.K: Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bu yıl kariyerimin 24. yılı. Bunca yıldır yaptıklarımı takip edip, müziğimden keyif alan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Umarım ben yazmaya devam ettikçe, onların sayısı artar ve benimle olmaya, beni dinlemeye devam ederler.

Hepsini kucak dolusu sevgiyle selamıyorum..