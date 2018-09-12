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Soyut Eserlerin Ressamı Talip Keser ile Sanatına Dair

Zambak Karabay'ın, Ressam Talip Keser ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

Soyut Eserlerin Ressamı Talip Keser ile Sanatına Dair

Zambak Karabay'ın, Ressam Talip Keser ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
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Soyut Eserlerin Ressamı Talip Keser ile Sanatına Dair

Sevgili okuyucularımız Ressam Talip Keser ile sanatına dair yaptığım röportajı siz değerli okuyucularımız ile paylaşmak isterim...

Merhaba Talip bey...Nasılsınız? Ressam olarak okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

-Ben Talip Keser 28 yaşındayım. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümü mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum. Halen Uşak'ta kendi atölyemde resim yapmaya devam etmekteyim.

Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapma sanatına yönlendiren ne olmuştu?

-Yaklaşık 23 yıl oldu resim yapmaya başlayalı. Resim yapmaya ise ilkokul ikinci sınıfta öğretmenimin babamı yönlendirmesiyle bütün hayatım bu yöne kaydı.

Bir ressam olarak etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

-Tabii ki oldu. Picasso, Pasquiat, Van Gogh, Pollock
 

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Felsefi olarak temanız nedir?

-Soyut resimler yapıyorum. Jestüel fırça darbeleri ve yoğun boya kitleleriyle yüzeyde yarattığım optik yanılsamaları ve zengin renk katmanıyla kompozisyonlar kuruyorum.

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir? Temalarınızı nasıl buluyorsunuz?

-Ben ressamların yaşantılarının yansıması olarak görürüm eserlerini. Konularda ister istemez yaşantılar sonucu otomatik olarak resme yansıyor. Tarzınız alışılmışın dışı. Kullandığınız renklerin canlılığı ve yoğunluğu izleyiciyi, resimlerin içinde küçük bir yolculuğa çıkarıyor.

Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

-Resimlerimi anlamalarını beklemiyorum. Sadece kalplerinde birazcık hissetsinler benim için kafi. Resimlerinizde çeşitli malzemeler kullanıyorsunuz. Her bir resminiz farklı tat içeriyor.

Kullanacağınız malzemeler ve boya çeşitleri neye göre şekilleniyor?

-Zihnimde neyi tasarladıysam malzememi ona göre seviyorum. Sevgimin darbeleri kağıda vuruyor ve somutlar soyuta dönüşüyor.

Sanatınız icra ederken karakter oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Tabi ki çok fazla çalışma ve emek isteyen bir süreç.

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız sanatçılar var mı? En çok beğendiğiniz Türk sanatçılar kimler ve neden?

Illaki örnek aldığım sanatçılar var ama bunlar tarz olarak değil de daha çok azim ve çalışmaya dayalı bir örnek alma. Mesela Yiğit Can Alper ve Serhat Demir hem yakın dostlarım hemde azimli insanlar.

Yaptığınız sanat eserlerinden kazanabiliyor musunuz?

-Hocam hep bir işte ki başarına bakacaksan kazandığına bakmalısın derdi. Bizde çok şükür kazanıyoruz.

Türkiye’de sizin temanızdaki sanat eserlerinden hedefe ulaşılıyor mu?

-Gördüğüm şu ki iyi işler her zaman talep görüyor.

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir? Olmazsa olmazi insanların kalplerine hitap etmeli. Resim sanatı öğrenilecek bir şey midir? Yoksa yetenek mi daha ön planda?

-%2 yetenekken %98 çalışmak diyorum.

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa aman vakit değerlensin mi diyerek resim yaparsınız?

-Anlık hislenmeyle yapılan resimlerim. Zorlamayla veya yapmak zorundaymışım gibi resimler zaten kendisini belli ediyor. Aslında bu her sanatçı için geçerli.

Resim yaparken çektiğiniz zorluklar var mı? Olur ya şimdi sanatınızı icra ederken maddi ve manevi harcamalar da önemli...

-Tabi ki belli zorluklar yaşadım. Bu ailevi değil fakat çevrenin baskısı çok fazla oldu. Belli bir süre para kazanamadım. Bu süreçte hep destek aldım malzemeleri alırken. Bu süreçte annem ve babamdan çok fazla destek gördüm hep yanımda oldular.

Resimlerinizin temasını seçerken zorlanıyor musunuz?

-Hayır. Zaten doğal yollarla hayatıma dahil oluyorlar.

Kendi eserlerinizin satışından gelir sağlıyor musunuz? Malum Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde inanılmaz sayıda bu konuda sanatını icra eden kesim var...

-Tabi ki gelir sağlıyorum. Iyi iş varsa her yerde tutunabiliyor.

Resimlerinizin tanıtımını nerelerde yapıyor ve faydalı oluyor mu?

-Genelde instagram yani sosyal medya.

​​​​​​​

İlk solo serginizi nerede açtınız ve teması hakkında bilgi verir misiniz? Ve eseriniz alıcı buldu mu?

Ilk solo sergimi Nişart Galeri de açtım.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Tabi ki güzel projelerim var. Ve sergiler de ardı ardına gelicek.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Gazetenize ve size röportajınız için teşekkür ederim...

  

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Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.09.2018 15:25
Anahtar Kelimeler:
Soyut EserlerZambak KarabayRessam Talip Keser
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