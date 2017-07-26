Songül Zar ile Müzik Dünyası Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Kendimi bildim bileli şarkı türkü sahnedeyim çocukluktan içime düşmüş bir tılsımdı aynı zamanda tehlikelerle dolu bir serüven olduğunu zamanla anlıyorsun hayatım bu şekilde devam ediyor bakalım her şeyin hayırlısı

Neden Müzik ?

Müzik zaten istediğim bir şeydi pat diye içinde buldum kendimi ilk sahne deneyimim çok küçük yaşlarda başladı ve devam ediyor

Örnek aldığınız isimler var mı ?

Bu işi hakkıyla yapan herkesi örnek alabilirim sanatını müziğini sevdiğim dinlediğim isimler var tabi neyse şimdilik isim vermesem:-) ( Gülüyor)

Müzik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Rol yeteneğim olduğunu söylüyorlar bende düşünüyorum böyle olduğunu bu işi yaparken aynı zamanda o tür ufak tefek işlerle de ilgilendim bir kaç klipte rol aldım ama ilgi odağım müzik oldu hep tabi ilerde ne olur bilemeyiz:-:-)

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Müzikte rekabet inanmam bu yetenek işidir bu işte güzel bir iş çıkarırsınız bir süre gider bu işi yetenek götürür hayatını gerçek bir sanatçı gibi başlarsan gerçek bir efsane olarak ölürsün

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok var tabide:-( bu böle gelmiş böyle gidiyor herkesin bir dönemi var müzik iniş çıkışlı bir ticarettir kim o sezon iyi iş çıkarmışsa mahsulü de o toplar hesabı;-)

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için konservatuvar mezunu olmak gerekli midir ?

Benimde çok istediğim bir şeydi konservatuar okumak nasip olmadı kısmet diyorum kesinlikle bu Allah vergisi bir şey akıl mantık gerektirmiyor okumakla olacak bir şey değil yetenek yoksa bir yerde tıkanır kalırsın şansta büyük faktör.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok ince düşünüyorum bazen her şeyi birini kırdın mı ay niye yaptım neden söyledim diyorum bir yandan da psikolojin için iyi olduğunu düşünüyorum kızıyorsan söyle seviyorsan belli et çok sessiz kalıyorum bazen günlerce o huyuma çok kızıyorum telefon görüşmelerini pek sevmiyorum bu huylarıma kızıyorum bazen :-(

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl

Her şey dozunda güzeldir diyorum bu sektörde olmasam sosyal medya kullanmak pek sevmiyorum özel hayatının gizli kalması bana daha güzel geliyor bazı güzel şeyler özel kalmalı diyorum neşeli şeyler izlemek iyi geliyor bana dramatik şeyler izleyemiyorum izleyen insanlarla olamıyorum.

Son single çalışmanızdan bahseder misiniz ?

Evet bu çalışmam için çok uzun süreler bekledim aslında her şey hazırdı hep bir aksilikler çıktı ve sonunda çıktı şükürler olsun

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bomboş salaş bayılırım mesela olabildiğince doğal bir insan olduğum için hahaaa

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Tabi ki memnun değilim çok emek var görünmeyen ve hakkım bu değil daha çok güzel şarkılar söyleyeceğim Rabbim müsaade ederse

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı.?

Umarım hep görüşürüz diyorum çok öpüyorum herkesi sevdiklerini sanatçıları desteklemelerini ve unutmamalarını istiyorum bir sanatçı unutulursa ölür diyorum.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA