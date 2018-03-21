Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor

Güzelliği ve yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç popçu Şiva, İlkan Günüç'ün yapımcı koltuğuna oturduğu yeni single'ı ''Ağlayacak''ı müzikseverlerle buluşturmuştu. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şiva, sizlerle…

“Biçilmiş Kaftanımlayım”

“Bu şarkı benim için biçilmiş kaftan” diyen Şiva, “İlk duyduğumda tüylerim diken diken oldu ve İlkan Günüç ile muhteşem bir uyum yakaladık. Yayınlandığı ilk günden bugüne son derece olumlu tepkiler alıyoruz. Buda bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Merhaba Şiva, nasılsın?

Merhabalar Elif’ciğim, teşekkürler. Sen nasılsın?

Geçtiğimiz haftalarda genç kızların sevgilisi başarılı Dj İlkan Günüç ile ‘Ağlayacak’ adlı parçanız müzik severlerle buluştu. Şarkıdan biraz bahseder misiniz?

Şarkımın Sözü Ferhat Yaşrin’e müziği Esad Fidan’a ait. Bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu, bir anda karar verdik ve 1 ay içinde şarkımızı çıkardık Elif. Çok güzel dönüşler alıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor.

İlkan Günüç ile nasıl bir araya geldiniz, şarkıdan önce de tanışıyor muydunuz?

İlkan ile başta arkadaşız ayrıca kendisi gerçekten güzel işler yapıyor. Projeyi İlkan bana getirdi ve bayıldım. Böylece güzel bir projeye imza attık.

Klip için ünlü bir AVM’nin otoparkı kullanıldı. Çekimler hakkında detay verir misin?

Kilbimizi 40 kişilik bir ekiple ünlü bir alışveriş merkezinin otoparkında çektik. Yönetmen koltuğuna ise Tamer Aydoğdu oturdu. Çekimleri iki gün süren klipte değeri 1.5 milyon Türk lirasını bulan ve ikisi klasik olmak üzere dört farklı araç kullanıldı. Stil danışmanlığını Modacı Gülşah Çabukel'in yaptığı klibim de üç farklı kostüm kullanandık ve yine Gülşah Çabukel tarafından yaklaşık 10.000 yarı değerli taş kullanılarak tamamen el işçiliği ile yaklaşık iki haftada hazırlanan özel ceket, klibin en dikkat çeken aksesuarlarından biri oldu diyebilirim. Tamamen doğaçlama bir klipti herkes de çok beğendi.

Klip çok kısa bir sürede 1 milyon dinleyiciye ulaştı. Sence bunun nedeni gençlerin artık atarlı şarkılara ağırlık vermesinden mi kaynaklanıyor?

Son dönem de evet senin de dediğin gibi Elif gençler bu tarz şarkıları çok beğeniyor. Tabi bir de bizimde genç olmamız ve o genç dinamik enerjiyi dinleyicilerimize sunmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

Bundan hemen hemen bir yıl önce de yine çok sevilen ‘Kabahat’ adlı şarkın çıkmıştı. Onun dönüşleri nasıldı?

‘Kabahat’ de güzel bir projeydi ve benim kariyer hayatıma büyük bir etkisi oldu. Onunla beraber müzik yollarım açıldı.

Yaz ve kış insanların müzik zevklerini de etkiliyor yazın daha enerji dolu şarkılar hit (gözde) olurken, kışın daha çok duygusal şarkılar listelerin başında yer alıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?

Ben kışında insanlarının içini kıpırdatmak görevimiz diye düşünüyorum. Ki bence müziğin zamanı olmamalı. Önemli olan, kısa sürede sevdirmiş olmamız en güzeli.

‘Cadı’ adlı parçanızdan da bahseder misin biraz, onun sözleri kime aitti, ilk klip çalışman mıydı?

Evet, Elif’ciğim ‘Cadı’ ilk çalışmamızdı. Söz Murat Sağır ve klip Gülşen Aybaba yönetmenliğinde olmuştu. O benim ilk göz ağrım…

Eski dönem şarkıları ile günümüz şarkılarını kıyaslarsak neler söylersin Şiva? Tercih etme şansın olsa, o dönemde mi şarkıcı olmak istersin yoksa bu dönemden memnun musun?

Eski dönem şarkılarını ben çok seviyorum Elif yaa, baksana hala dinleyip eğlenebiliyoruz, hüzünlenebiliyoruz... Çok isterdim o dönemlerde olmayı…

Senin için yayınladığın bir şarkının başarılı olma kriterleri nedir?

Elbette dinleyicilerimizin sevmesi, kendilerinde bir şeyler bulması en dikkat ettiğim noktadır.

“Hem Duygusalım Hem Güçlü”

Şiva nasıl biri? Aşk kadını mısın? Şarkılarının seni temsil ettiğini söyleyebilir miyiz?

Şiva çok duygusal, kırılgan ama bir o kadar da güçlü biri. Çoğu duyguyu içimde yaşarım. Aşk güzel şey hak edenle tabii…

Eğer yaptığın bir şarkı, bir duyguyu senin istediğin şekilde dünyaya yayabilme gücüne sahip olsaydı bu hangi duygu olurdu?

Sadece ‘Sevgi’!

“Dezavantaj Değil, Avantaj”

Bu camiada kadın olmanın avantajları olduğunu söyleyen Şiva, “Bence dezavantajı yok, aksine avantaj benim nazarımda…” dedi.

Kendine ait bestelerin var mı?

Henüz yok Elif. Fakat kendi duygularımı aktaran bir iş çıkarmayı çok istiyorum.

Şu sıralar sahneler nasıl gidiyor, konserlerin var mı?

Evet, sahnelerimiz, konserlerimiz var. Onları da sosyal paylaşım sitelerimden takip edip öğrenebilirler…

Birlikte düet yapmak istediğin biri var mı, bunun için çalışmalar yapıyor musun?

Bu sürpriz olsun. Belki güzel bir düet sürprizi yapabilirim

Yurt dışında yapılan müzik ile ülkemizdeki müzik kalitesini değerlendirecek olursan neler söylersin?

Her yapılan işte büyük emek var. Bunu değerlendirmek, benim haddime değil.

Şarkıcı olmak hayalin miydi, ailen destek oluyor mu bu mesleğine?

Sanat güzel ve özel bir iştir. Şükürler olsun ki ailem hep arkamda hep destekler.

Sosyal medyada nasıl bir hayatın var, gerçekte de oradaki gibi misiniz?

Sosyal medyayı çok iyi kullanabilen biri değilim açıkçası ama olduğum gibiyim her zaman…

“Kendime Her Zaman Güvenirim”

Sektörle ilgili bir korkusu olmadığını söyleyen güzel şarkıcı, “Bir korkum yok. Kendime güvenim var her zaman. Daha iyisini yapmak boynumuzun borcudur. Elbette farklı olmak, güncel şekilde devam etmek gerekiyor. Bende nasılsam öyle devam edeceğim. Ona ihtimal bile vermek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Artık sadece iyi bir yetenek olmak yetmiyor, iyi bir ekiple de yola çıkmak gerekli sen bunun için neler yapıyorsun?

Kesinlikle katılıyorum ekip çok önemli. Hiç kimse tek başına bir yere gelemiyor. Hep arkada bizleri destekleyen kocaman bir ekip var. Aslında onlar bizlerin gizli kahramanları…

Şu sıralar en çok dinlediğin şarkı desem listen ne olur?

Çok şarkı dinliyorum, daha çok güncel şarkıları takip ediyorum şimdi bir sıralama yapmak haksızlık olmaz mı Elif’ciğim yaa?

İlyas Yalçıntaş- Yağmur

Mabel Matiz- Öyle Kolaysa

Derya Uluğ- Ne Münasebet

Tarkan- Beni çok sev

Ve kendi şarkım.

“Hint Tanrıçası”

Adının gerçek ismi olduğunu söyleyen Şiva, “İsmimin anlamı güzel yüz ve Hint Tanrıçası” dedi.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

İnşallah daha güzel projelerle karşınızda olacağız. Sizler bize destek verdiğiniz sürece güzel işlere imza atacağım. Sevgilerimle…

Doğum tarihi: 20/ 05/ 1994

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Vefalı olmam

En sevmediği huyu: Çok iyi niyetli olmam

Uğurlu sayısı: Uğurlu sayım genelde çift rakamlar

Uğurlu günü: Uğurlu günüm yok sanırım.

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Hiç hatırlamıyorum, hepsini seviyorum.

En sevdiği söz: Samimiyet

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir