Simge Ünal : "İyi Modellik İçin Eğitim Alınması Gerekli"

Röportaj : Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1991 İzmir Doğumluyum. Yaklaşık on yıldır modellik yapıyorum. Bunun ilk beş senesi İzmir’de kalanı da İstanbul’da. Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Mezunuyum. Ancak bu alanda çalışmayı pek düşünmedim.

Son dönemde yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz ?

Bu dönemde genellikle çekimlere yoğunlaşmış durumdayım ancak defileleri de ikinci plana atmıyorum tabi ki. Fashion Week defilelerinin çoğunda yer aldım. Yine bu sezonda da buna devam etmeyi düşünüyorum.





Televizyonla ilgili projeler düşünüyor musunuz ?

Şu an bunun için çok zamanım yok ancak kısa süreli çekimleri olan reklam ve kliplerde yer almaya vakit bulabiliyorum.

KırmızıTürk medya ödüllerinde Yılın en iyi modeli seçildiniz ödülü de İzmir’de aldınız bununla ilgili duygularınız düşünceleriniz neler ?

Açıkçası beni çok mutlu eden bir ödül oldu. Bu sene organizasyonun doğduğum yer olan İzmir’de gerçekleştirilmesi de beni ayrıca mutlu etti. Bunun için ayrıca teşekkürler..

Modellikte de hızlı bir değişim yaşanıyor eskiye göre yeni dönem modelliği nasıl yorumluyorsunuz ?

Eskiden daha fazla defile düzenleniyordu. Giderek azalıyor. Sektör açısından üzücü tabi.

Genellikle işinizle gündeme geliyor ve birçok iş alıyorsunuz eski modellikten farklı bir tarzınız var bunu nasıl başarıyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Hayatımda kimse olmadığı için mecburen sadece işimle gündeme geliyorum. Yoksa böyle bir tercihim yok aslında J Çok iş yapmanın ise doğru ajanslarla çalışma ve doğru bağlantı kurmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Modellik kariyerim boyunca en iyi geçen yılım 2018’di diyebilirim.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı sadece İnstagram üzerinden kullanıyorum ve genellikle işle ilgili paylaşımlarım oluyor.

İyi modelliği nasıl tarif edersiniz ?

Öncelikle eğitim alınması gerektiğini düşünüyorum daha sonra zaten doğru ajanslarla çalıştığınızda her şey kendiliğinden gelişiyor. Bir de her işi kabul etmemek gerektiğini düşünüyorum seçici olmak önemli.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Her mesleğin kendine göre şartları olduğunu düşünüyorum. Güzellik tek başına yeterli değil ama aynı zamanda da işin gereği.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? Tatil planınız var mı ?

Boş zamanlarımı genelde güneşlenerek geçirdim. Onun dışında Spora tabii ki devam ediyorum. Yogaya başlamayı düşünüyorum. Yakın zamanda tatil planım var. Marakeş’e gitmeyi düşünüyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Bulunduğum yerden çok memnunum. Bu konumumu devam ettirmek istiyorum. Doğru markalarla çalışmaya devam etmek isterim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her şey için teşekkürler..:)