Simge Ünal ile Modellik Üzerine 

Simge Ünal güzelliği dillere destan değerlerimizden birisi ama biraz bize Simge Ünal’ı anlatmanızı istesek neler söylersiniz ?

Modellik hayatıma İzmir’de başladım. Yaklaşık dört sene önce İstanbul’a yerleştim. Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Mezunuyum. Üniversite eğitimimi de yine İzmir’de tamamladım. Yedi yıldır profesyonel modellik yapıyorum.

Son zamanlarda aldığımız haberlere göre Fransa’da da moda çekimleri projesi var. Biraz bundan bahseder misiniz ?

Birkaç ay önce Paris’e tatil amaçlı gitmiştim. Bu sırada oradaki ajanslarla görüşme fırsatım oldu. Bazı projelerimiz var. Zaten Paris’i de çok beğendim. En kısa sürede tekrar gitmeyi düşünüyorum.

Ülkemizin en güzel ve başarılı modellerinden birisi olarak yurtdışında başarınızı kanıtlamak gibi bir düşünceniz var mı ?

Aslında modellik için yurtdışıyla ilgili bir hedefim yok. Ancak seyahat ettiğim ülkelerdeki teklifleri tabi ki değerlendiriyorum.

Victoria’s Secret dünyanın yakından takip ettiği en büyük moda şovlarından biri , Victoria’s secret meleği olmak ister misiniz ?

O markayla çalışan Türk model bildiğim kadarıyla yok. Yurtdışında doğmuş olsam o zaman belki bunu hedeflerdim.

Ülkemizin son derece başarılı modelleri olmasına rağmen dünya çapında pek isim çıkardığımızı söyleyemeyiz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz ? Ne zaman güzellerimiz dünya arenasında aranır hale gelecek ?

Evet hatta tam tersine ülkemizdeki defilerde de yabancı modeller yer alıyor. Katıldığım birçok defilede yabancı modellerle birlikte yer çalışıyoruz. Aslında bunu yanlış bulmuyorum. O defilenin ruhuna kim uygunsa onun tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece yabancı model veya Türk model diye tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı modelleri daha doğal buluyorum. Türkiye’de modellik yapan çoğu kişi estetik yaptırmayı tercih ediyor. Bunun doğallığı bozduğu görüşündeyim. Belki bu yüzden belki de yurtdışında gerekli bağlantılar sağlanmadığı için Türk modeller yurtdışındaki defilelerde yer almıyor diyebiliriz.

Sizin için son zamanların en çok kazanan en çok iş alan mankeni diyorlar , siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz ? Tercih edilme sebepleriniz neler?

Birçok defilede ve çekimde yer aldığım doğru. Bunu güzellikten çok doğru markalarla ve doğru ajanslarla çalışmaya bağlıyorum. Modelliğe İzmir’de başladığım için şu an hem İzmir’de hem İstanbul’daki çekimlerde yer alma fırsatım oluyor.

Güzellik Allah vergisi ama bir de bunu ön plana çıkarmak ve korumak var. Sizin güzellik sırlarınız nelerdir ?

Son yıllarda spora ve düzenli beslenmeye daha çok önem veriyorum. Neredeyse her gün spor salonuna giderim. Özellikle koşu ve fitness seviyorum. Aslında her şeyin dengeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani haftanın altı günü sağlıklı beslendiyseniz kalan bir günde istediğinizi yemelisiniz.

Başarılı bir model olmak için nelere dikkat etmek gerekir ?

Tabii ki öncelikle beslenme ve sporla vücudunuza dikkat etmeniz gerekli. Onun dışında her işi kabul etmemek gerektiğine inanıyorum. Sadece doğru ajanslarla çalışmalısınız. Zaten yıllar içinde o profesyonelliğe ulaşıyorsunuz.

İzmir’in kızlarının güzelliği ile ilgili artık kanıtlanmış diyebileceğimiz bir gerçek var. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz ?

Modellik yapanların çoğu İzmirli sanırım bu yüzden böyle bir görüş oluşmuş Aslında buna bende katılıyorum diyebilirim. Tabii ki Türkiye’nin her yerinde çok güzel kızlar vardır ama İzmir bunu biraz öne çıkarmış. İstanbullu kızlar da çok bakımlı fakat estetik tercih ediyorlar. Ülkemizde yapılan estetikleri maalesef beğenmiyorum.

Simge Ünal’ın ülkemizden ve dünyadan beğendiği modeller arasında kimler var?

Türkiye’de Özge Ulusoy’u başarılı buluyorum. Yurtdışında da Romee Strijd ve Elsa Hosk’u çok beğeniyorum.

Ülkemizin en önemli moda etkinliği şüphesiz ki İstanbul Fashion Week İFW’nin geldiği durum yeterli mi , yoksa daha çok yol aması gerekir mi ? Dünyanın önde gelen moda merkezlerine göre değerlendirebilir misiniz ?

İstanbul Fashion Week ilk yıllarda daha başarılıydı. Ancak şu an o kadar önem verilen bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum. Önceki yıllarda benimde yer aldığım defileler olmuştu.

Simge Ünal’ın hedeflerini sorsak , önümüzdeki yıllarda sizi nerelerde görebiliriz ?

Aslında mesleki anlamda şu an olduğum yerden memnunun diyebilirim. Çalışmak istediğim bütün modacılarla çalıştım ki bunların başında sürekli defile yapan Atıl Kutoğlu ve Bora Aksu var. Bundan sonraki yıllarda da bu çizgide modelliğe devam etmek isterim.