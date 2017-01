Şimdi Günel Serdarkızı zamanı

Şimdiye kadar insanları sahneye taşıdığını dile getiren Günel Serdarkızı Kendine single yapmaya başladığını açıkladı. Sevgili aranjörü-yapımcı İskender Paydaş’la bu çok önemli adımı attıklarını söyledi. Bunu da ilk kez bizimle paylaşma heyecanı içinde olduğunu dile getiren Serdarkızı çok yakında sevenleriyle buluşacak. Bizde Önce Vatan Gazetesi Ailesi olarak sizlere taşıyoruz…

Röportaj: Aziz Karataş

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, GÜNEL SERDARKIZI KİMDİR?

2 Ağustos sıcak yaz günü çocuğuyum:) Sanırım bundan dolayı sıcak ülkeleri seviyorum. Azeri kökenli aileden geliyorum. Edebiyatçı bir anne ve Savcı bir baba tarafından yetiştirildim.

MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?

Ailede müzisyen olmayınca doğal olarak müzik ailemin bana hobi olarak aşıladığı bir faktör oldu. 7 yaşında okulumla yanı sıra müzik okulu piyano eğitimim başladı. Müziğe bağlı olmama rağmen hep solfej derslerine zorla gönderirlerdi beni :) Sanırım sıkıcı geldiği içindi, özgür ruhlu, aslan burcu, küçük kızdım ben, bana eğlenceli gelmeliydi her şey. Ve bu huyum hiç bir zaman değişmedi…

Büyüdüm. Okul bitti. Sıra meslek seçiminde... Müzik seçme şansım neredeyse yok gibiydi, dedim ya ailemde hiç müzisyen yoktu. Annemin, kardeşlerimin, dayımın bile piyano çala bilmesine rağmen sadece hobi ve "iyi şartlarda yetiştirilmiş her birey en azından bir enstrümanda çala bilmeli" felsefesi vardı... Üniversite çağı geldi ve Rusça dil ve edebiyat bölümünü kazandım. İsteğim yoktu tabi, kendimi bambaşka yere ait hissediyordum. Onun üstüne Bakü Diller Üniversite'sinde İngilizce Çeviri bölümünde okuluma devam ettim ve mastır yaptım. Bu yıllarda içimdeki müzik bir türlü susmadı ve okuduğum okulun Marşı’nı yazmaya karar verdim. Yazdım… Hiç beklemediğim kadar coşkuyla karşılandı. Okulun popüler kızlarındandım. Ama bu bana iki kat popülerlik getirdi, artık bir yıldızdım :) Kendime olan özgüvenin ilk adımlarıydı bunlar ve ne istediğimi biliyordum artık. Devam ettim yazmaya, o sıralar henüz söz yazarlığım o derece ileri olmadığı için annemin edebiyatçı kimliğinden yardım istedim, bir süre sözlerimi annemin güzel şiir kitaplarından alıyordum... Uzlaşamadığımız noktalar oluyordu :) Edebiyatçı olduğu için şiirsel kelimeler kullanıyordu oysaki ben pop yazıyordum, daha genç jenerasyona hitap etmem lazımdı. Yavaş yavaş sanatçılarla çalışmaya başladım, 2002 - 2005 senesi arası bu büyüme sürecimde annem dışında güç aldığım başka adresler pek yoktu.

Devam ettim yolculuğuma... Şimdi ki tabirle Noname olmak zordur, bağırıyorsun kimse duymuyor :) Yaşın itibariyle hele hiç ciddiye almıyor "büyük"ler :) Bir süre "o esmer zayıf kız" tabiriyle konuşuldum… Yıllar geçti o " büyük abla ve abiler " beni Azerbaycan’ın en sağlam aranjörü ve yapımcısı Yaşar Bakhış'ın yanında görünce bana karşı - bize göre şarkınız var mı? Rüzgârı esmeye başladı... Mantık şuydu - "hmm eğer Yaşar bey Günel'le çalışıyorsa demek ki burada bir zula var" :) Ve öyle de oldu, o esmer zayıf kız yıllar geçtikçe Günel Serdarkızı hanım oldu, aranılan, tercih edilen, A1 şarkı fabrikası kaşesi aldı. Yani bu benim ilk başladığımdan 7-8 sene sonra gerçekleşti.

İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

Neden kendine bir albüm yapmıyorsun, bu kadar insanı sahneye taşıyorsun, büyük platformlarda işler sergiliyorsun? - diye çok soru geldi bana bugüne kadar. Artık pes ettim :) Kendime bir single yapıyorum artık. Bunu da ilk kez buradan duyuruyorum. Sevgili aranjörüm - yapımcım İskender Paydaş'la bu yolculuğuma şuan yürütmekteyim. Yol arkadaşı çok önemli, hele ki bu yolda... Dinledik şarkıları, fikirleri benim için oldukça önemliydi. Bana - Yap! Dedikten sonra rahat nefes aldım:)) Güzel bir çalışma olacağına canı gönülden inanıyorum, bugüne kadar sanatçılarıma yaptıklarımın üstünde bir proje olmalı, ne kadar büyük sorumluluk değil mi? Pozitif enerjime güvenerek bu günlere geldim, şuan yol arkadaşımdan da aynı enerjiyi alıyorum, bunları birleştirip insanların duygularına tercüman olmaya çalışacağız.

AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Ailem bir süre savaştı benle :) Gerek yok, gül gibi mesleğin var, müzik sektörü iyi değildir v.s gibi klişe konuşmalar tabi ki yapıldı. Ama ben soyadıma babamın ismini aldım ve devam ettim ( Serdarkızı)

İnandığım ve sevdiğim şeyleri yapmak istedim hep. Pişman değilim:) Şuan destekliyorlar, korkularını yaşatmadım onlara çok şükür, karşıma genelde iyi insanlar çıktı. Kalbimi dinlediğim sürece ve niyetim iyiyse eğer evrenin benimle iş birliği yaptığını biliyorum.

SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Sanatçılar, toplumun takip ettiği, hemen hemen her şeylerini merak ettikleri kişilerdir... Bakınız - bugün herkes evlenip sonra ayrıla bilir. Ama bunu bir sanatçı yapınca daha çok tepki alıyor. Yani insani doğal ihtiyaç olan Aşk' ı bile yaşadığın zaman seni örnek alan bir toplum var. Her kelimen her adımın bu sebeple çok çok önemli...

ŞARKI YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Şarkı, söz... Bir tek bende mi öyle bilemiyorum ama her koşulda bir şeyler mırıldana biliyorum. Telefonumda ses kayıt seçeneğini kullanıyorum genelde :)) Zulamın yeri de bu şekilde belli olmuş oldu desene:) Benim pek öyle sakladığım bir şeyler olmaz, çok paylaşımcıyımdır ama bir tek bu kayıtlar bana özel. Onu da kimse anlamaz da ondan saklıyorum :)) Kimsenin anlamadığı o kedi mırıltılarından sonra şahane çalışmalar çıkıyor. Yani belli bir yer mekân zaman kavramı yok beste yapmak için.

BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?

Benim için isimden daha çok kaliteli iş önce gelir. Bazen şarkı dinliyorum, klip izlediğim de oluyor ama isimlere takılmadan. Sonra birisi - şunu dinledin mi? Albüm yapmış dediğinde de kala kalıyorum, o hangisiydi diyorum oysaki dinlemişim :)) Aklımda güzel çıkış yapan Türkiye piyasasından Edis var, başarılı buluyorum ve sayamayacağım kadar çok isim var, Gülşen’i senelerdir beğeniyorum, playlist'ime bakmam lazım, isimleri an itibariyle aklıma gelmeyen gerçekten güzel işler yapan arkadaşlar var. Bu da demek oluyor ki en azından geriye gitmiyoruz sanat olarak.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Yine sanatçı olurdum ama bu kez solfej derslerini ihmal etmemek şartıyla :)

SANAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Eğer sanatçı olmasaydım muhtemelen İmaj maker modacı olurdum. O da sanatsal gerçi. İçimde yatan demek ki güzel sanatlar var. Göz ve kulak zevki benim için çok önemli. Damak tadı o kadar değil mesela (yemek ayırmam )

TÜRKİYE DE SANATÇI OLMAK ZOR MUDUR?

Türkiye' de her meslek zordur. Sanatçı olarak da, ülke büyük, piyasa büyük. İnsanların seni fark etmeleri çok zor. Çevre lazım, işlerini duyurman lazım. Bunlar için maddiyat lazım. Kısacası kolay değil.

SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Henüz başlamadı.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Gelecek ile ilgili... Tüm yarınlarımızın temelini bugün atıyoruz. Hal itibariyle bugünü maksimum iyi değerlendirmeli ve iyi tohumlar ekmeliyiz ki ben artık bu şekilde yaşıyorum. Bugün eğer güzel iş yaptıysam yarın da bundan hasat bekliyorum. Emekçi olunca kaynak sana bağlı oluyor. Ben de kendi Hasadımı bekliyorum.

SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?

Bence önemli olan neye ihtiyacın olduğunu anlamaktır... İnsanın en büyük rakibi - kendisidir! Kendini yenersen her şeye sahip olursun zaten.. Bugün sahrada ölüm kalım savaşı veren bir insan 1 damla suya ihtiyaç duyuyor - biz musluğu açık bırakıyoruz.. Birisi sağlıklı nefese ihtiyaç duyar - biz onu boşa tüketiriz. Sahip olduğun her şey için hatta aldığın nefes için bile şükretmeyi bilmek lazım. Bence en büyük ihtiyaç budur!

BU SEKTÖRDE KADIN MÜZİSYEN OLARAK EDİNDİĞİNİZ EN BÜYÜK TECRUBE NEDİR?

Kadın-erkek benim için ne kadar pozitif olduğudur önemli olan. Maksimum gittiğim yerlerde, konuştuğum kişilerde bunu sağlamaya çalışıyorum. Örneğin eğer bu gün kendimi yeterince enerjik hissetmiyorsam kendi kabuğuma çekilip meditasyon yapıyorum, insanlara o düşük enerjiyi onu aktarmamak için mesajlara telefonlara o an cevap vermiyorum. Görüşmeleri erteliyorum. Ve herkesin bir ayna görevi gördüğüne inanıyorum. Ben bu kadar hassas yaklaştıkça da ayni frekanslı insanları çekiyorum. Şükür!

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Var.

SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Sevgiyle yoğuruyoruz hamurumuzu, içine aşk sevgi vefa sadakat ekliyoruz… Tüm insanlık âleminin ihtiyacı olan sevgi mutfağımızdan sizlere selam olsun! Yakında sizlerle buluşacağım için çok mutlu bir o kadar da heyecanlıyım

Sevgi'de kalın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…