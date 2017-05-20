SILA HASRETİNİ TÜRKÜLERLE BASTIRAN GURBETÇİ ŞARKICI: SEVTAP SONU

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN BAHSEDERMİSİNİZ?

1987 doğumluyum. Çok klasik olacak ama çocukken tutuldum ben bu sevdaya… 12 yaşında ilk bağlama dersimi aldım. Çok kıymetli hocalarla çalıştım. Neşet Ertaş, Sabri uysal, murat bahtiyar, Mustafa onay, serdar yayla. Köln sanat akademisinde eğitimime devam ettim. İlk sahnem 16 yaşımda gerçekleşti… Sonrasında Köln üniversitesinden mezun oldum…

MÜZİK SİZİN İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Herkesin hayatının bir parçasıdır müzik. Benim ise vazgeçilmezim... Türkü söylerken dile gelir duygularım…

BİZE ALBÜM HİKÂYENİZİ ANLATIRMISINIZ?

Kendi çapımda müzik hayatıma devam ettiğim günlerde sevgili yapımcım Cafer Kartin sosyal medyada keşfetti beni... İlk başlarda pek sıcak bakmadım. Sonrasında ailemin de vermiş olduğu destekle Cafer abimle bir araya geldik. Birbirimize inandık güvendik ve albüm hikâyemiz başladı…

TÜRKÇE DIŞINDA BAŞKA DİLLERDE ŞARKI YA DA TÜRKÜ OKUYORMUSUNUZ?

Müziğin evrensel olduğuna inandığım için dilim döndüğünce okumaya çalışıyorum... Bazılarını sahnede bazılarını tek başıma kaldığım zamanlarda…

SOSYAL MEDYANIN ÇOK SEVDİĞİ YARALI CEYAL TÜRKÜNÜZDEN BİRAZ BAHSEDELİM Mİ?

Yaralı ceylan sevgili yapımcımın ısrarıyla albüme aldığımız. Okuyunca benimde duygusunu çok sevdiğim bir türküdür. Albümün çıkış heyecanını yaşadığım günlerden birinde. Kardeşimle arabada gidiyoruz. Bende türküyü dinlerken ve aynı zamanda söylerken. Bir video çektik. Sosyal medyada paylaştıktan sonra begeni ve paylaşım rekorları kırdı. Çok yakında güzelliğiyle bizleri büyüleyen bir ilçemizde yaralı ceylana muhteşem bir klip geliyor..

MÜZİKLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ BİR HAYALİNİZ VARMI?

Tek hayalim sevenlerim yüreğinde kalıcı olmak. Bir gün yaşlanınca ben sizlerle yaşlandım diyebilmek. Onlar için hep daha güzel projelere imza atmak istiyorum…

YÜREĞİNİZE DOKUNAN SANATÇILAR VE TÜRKÜLERİ DİYE SORSAK?

O kadar değerli ablalarım ve abilerim var ki… Sabahat Akkiraz, Güler Duman, Servet Kocakaya, Kubat, Mahsuni şerif, Neşet Ertaş, Rahmetli Emre Saltık ve sayamadıklarım...

SEVTAP SONU BULUNDUĞU NOKTADA MUTLU MU?

İlk albümümüm olmasına rağmen aldığım tepkiler çok güzel… Her zaman yavaş ilerleyip kalıcı olmaktan yanayım. Güzel mekânlarda sahne alıyorum… Konserlere festivallere gidiyorum, genç kardeşlerin düğünlerinde mutluluklarına ortak oluyorum... Allah’ın izni ve sevenlerimin desteğiyle daha güzel yerlere geleceğime inanıyorum…

TÜRKİYEDEN UZAK KALDIĞINIZ ZAMANLARDA EN ÇOK NELERİ ÖZLÜYORSUNUZ?

Gerçekten bir başkadır benim memleketim... Doğduğum toprakların özlemi hep var içimde. Bu özleme dayanmadığım için sürekli gidip geliyorum… Eminönü’nde balık ekmek yemek, kız kulesine karşı çay içmek. Nasıl güzel bir keyiftir…

KENDİ OKUDUĞUNUZ TÜRKÜLERİ DUYDUĞUNUZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Bir annenin yavrusunu ilk defa kucağına aldığında hissettiği o sevgi var ya… O duyguyu tam olarak bilemem belki. Ama kendimi tüm dünyadaki çocukların annesi gördüğüm için anne ile evlat arasındaki aşkı yaşıyorum kendi türkülerimde..

MÜZİK HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTASI NE OLDU SİZCE?

Prodüktörüm Cafer Kartin tanışmam ve ardından Kartin Production etiketiyle piyasa çıkan albümüm…

ALBÜMDEKİ KAÇ ESERE KLİP ÇEKİLDİ VE SİZCE EN BEGENİLEN ESER HANGİSİ OLDU?

Albümde iki eserimize klip çektik. İlki yar neredesin. İkincisi mektup yazarım mektup. Âmâ derseniz ki Sevtap sonu deyince insanların aklına hangi türkü gelir. Kesinlikle ben bir yaralı ceylanım dağlarda…

BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÇOK ÇEKİCİ VE GÜZEL BİR BAYANSINIZ..BU GÜZELLİĞİN SESİNİZİN ÖNÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ ?

Ben sesime güvendiğim için kesinlikle önüne geçtiğini düşünmüyorum… Tabi ki sahne demek birazda görsellik demek. Âmâ sesiniz olmadığı zaman görselliğiniz sizi nereye kadar götürebilir ki…

YARDIM GECELERİNE VE ETKİNLİKLERİNE KATILIYORMUSUNUZ

Elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Hayat gerçekten paylaştıkça güzel. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda dayanamıyorum içim parçalanıyor. Çocuklarıma dokunmasınlar. Onlar o kadar masum ve savunmasız ki…

SON OLARAK DİNLEYİCİLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNZ?

Türkülerimizden asla vazgeçmesinler. Bizim özümüzde, acımızda, aşkımızda, sevincimizde, umudumuzda türküdür…

Dostça kalın türkülerle kalın…

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

Röportaj: Aziz Karataş