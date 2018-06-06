Sevtuğ Kasapbaşoğlu ile Müzik ve Sevtuğ Modası Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul’da doğdum büyüdüm . Önce Özel Ata kolejini ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tıbbi biyolojik bilimler bölümünü bitirdim halen adli tip Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisiyim.11\12 yaslarımda ajansa kayıtlı olarak reklam oyunculuğu ile başladım televizyon serüvenine sonrasında birçok dizide yardımcı oyunculuk reklam oyunculuğu ve Passaparola ile birlikte sunuculuk yapmaya başladım. Showturk , Showmax gibi kanallarda müzik eğlence sağlık vs birçok program sundum .şarkıcılığa da sunduğum programlardan birinde sevgili Selami Şahin’in sesimi fark etmesi ve teşvik etmesiyle başladım son 10 senedir sahne alıyorum festival bayi toplantıları Club bar otel programlarında 10 dilden şarkılar söylüyorum

Yeni single ne zaman ?

2018 yaz ayları gibi düşünüyoruz. Çok yakında..

Yeni Şarkının tarzı ne olacak klipte bu kez bizi nasıl bir sürpriz bekliyor ?

Hareketli bir pop şarkısı olacak sürpriz olsun tarzı ama kliple ilgili modacım sevgili Oktay Seven’in de rol alacağını söyleyebilirim

İlk klip Özellikle danslar ve kıyafetlerle hatırlanıyor Sevtuğ nasıl giyiniyor ?

Sevtuğ bronz kırmızı beyaz mor bakir renkleri çok sever sahnede abartılı giyinmeyi sever normal yaşantısında da renkli farklı giyim tarzı vardır asla bir mağazadan basit bir şey alırken göremezsiniz yani

Modanızı nasıl anlatırdınız sizi yansıtan kıyafetler neler ?

Dikkat çeken . asla sıradan olmayan. Parıltılı. farklı.

En çok sahne alan sanatçılardansınız sahne çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Maşallah diyelim çok iyi mekanlarda sahne çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor sahnem konusunda tevazu gösteremeyeceğim orası benim arenam aslında şartlar çok daha müsait olsa büyük Showlarda yapmak isterim yurtdışında sahne aldığımda Yunanistan’da bol bol Bollywood sahnesi yaptım ..Bir gün Türkiye’de de yapabiliriz belki imkan verilirse neden olmasın

Sahne programlarınızda neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ?

Poptan Arabeske türkülerden yabancı şarkılara kadar her şey var repertuvarımda . Eğlenmeden yollamam kimseyi evlerine

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz ?

Şarkinin duygusunu karsısındakine geçirebilen iyi sarkıcıdır bana göre

Uzun süre televizyonda yer aldınız bu anlamda Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Kendimle ilgili bir örnek vereyim ben şahsen gazete okumayı çok severim misal dokunmadan onun kokusunu almadan zevkimi olur haber okumanın ..Yok etmedi ancak etkisini oldukça azalttı

Siz çok önceleri sunuculuk yaptınız son zamanlarda ise sarkıcılar yavaş̧ yavaş̧ sunuculuğa geçiyor siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ? Siz tekrar sunuculuğa geçmeyi düşünür müsünüz ?

Sunuculuğu bırakmadım televizyonda da hoşuma giden bir proje olursa olabilir tabi ki yapabilirim ..iyi olanlar yapsın tabi ki bir zamanlar mankenler şarkıcılığa geçiyordu iyi olanlar tutundu geri kalanı yok oldu. İzleyiciye samimi gelmeyenler elenmeye mahkumdurlar

Kıyafetleriniz Oktay Seven İmzalı Oktay sevenle nasıl bir araya geldiniz neden Oktay Seven diye sorsak ?

Benim ruhumdan anlıyor Oktay zevkimi biliyor benim gibi farklı şeyler yapmayı seviyor yaratıcılığını serbest bırakıyor benim kıyafetlerimi tasarlarken biliyor ki ben o kıyafetleri taşıyabileceğim..iyi ki birbirimizi bulmuşuz iyi ki dost olmuşuz .Ben çalıştığım arkadaşlarıma sadiğimdir yola çıktığım arkadaşlarımı yar yolda bırakmam o yüzden Oktay forever

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tez yazmakla repertuvarıma yeni şarki eklemekle kitap okumakla ve en sevdiğim aktivite spor ve sinema ile

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Şu son donemde Aile Arasında filmine bayıldığımı söyleyebilirim bence ne Recep İvedik ne Cem Yılmaz’ın filmi ..Favorim Gülse ..dan Brown in tüm kitaplarını okudum halen okuyorum onlarda efsanedir benim için

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

10 senelik saygı sevgi çerçevesinde bir tanışıklığımız var Allah bozmasın diyelim

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Yeni şarkılarla sevenlerimizin karşısında olmak planlarım arasında ve tabii tezimi bitirip adli tıp uzmanı olarak mezun olmak bir diğer planım ..Gelecekte büyük sahnelerde büyük Showlarla izleyici karşısında görmek isterim

KırmızıTürk Başkent ödüllerinde geçtiğimiz yılın en iyisi seçildiniz ödülde neler hissettiniz ?

Büyük mutluluk ve onurdu bu mutluluğa vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

İyiyi kötüden ayırın her sunulanı alkışlamayın kral çıplak diyebilmeli artık insanlar .çok kalitesiz isler yapılıyor iyi gibi önümüze konuluyor ..Zeki Müren zarafetinden halkı aşağılayarak prim yapan alkış alan Şarkıcıların türediği bir devre geldik ..seçici olmanızı biraz sorgulayıp tepkinizi koymanızı dilerim. Sevgiler herkese.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA