Sevliay Öztürk, Miss Turkey 1996 güzeli şimdi sağlıklı yaşam elçisi

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Sevilay öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için mankenliğe başlama öykünü anlatır mısın?

Küçüklüğümden beri doğal kızıl saçlarımla ve düzgün fiziğimle dikkat çeken ve beğenilen bir çocuktum. Herkes bana ne kadar farklı olduğumu söylerdi. Bu bende özgüven yaratmış olacak ki 15 yaşında aileme, 18 yaşına gelince Türkiye Güzellik Yarışmasına gireceğimi söylemeye başladım. Bana başlarda gülerek o gün gelsin de konuşuruz dediler. Yaşım 18 olduğunda hiç vakit kaybetmeden Sabah Gazetesinde yayınlanan güzellik yarışması başvuru formunu doldurarak gönderdim ve hemen Ankara elemelerine davet edildim. Elemelerde Ankara birincisi seçilerek İstanbul’a tüm illerden gelen güzellerin toplandığı finale geldim. Bu arada Neşe Erberk’in de dikkatini çekmiş olacağım ki benimle çalışmak istediğini söyledi ve hemen ajansına bağlandım. Türkiye Güzellik Yarışması’nda büyük bir gurur yaşayarak 20 güzel kız arasından birinci seçildim.

Kaç yıl devam ettirdin mankenlik mesleğini?

Mankenlik 10 yıl kadar devam etti. Özellikle 2,5 yıl milli manken ünvanıyla yurtdışında ülkemizi tanıtan çok özel bir programda görev aldım.’Turque La Belle’ adında Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının ortak girişimiyle oluşturulan ve sadece 8 adet mankenin seçildiği, folklör ekibi ve klasik müzik ekibinin de olduğu bu 40 kişilik bu grup 2,5 yıl içinde 48 ülke dolaştık. Amerika’dan Kanadaya, Güney Amerika’dan Uzak doğuya ve tüm Avrupa’da Türk kültürünün yöresel kıyafetlerini, danslarını ve müziklerini götürdük. İzleyicilerimiz genelde o ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları ve üst düzey bürokratları ve sanatçılarıydı.

Hala mankenlik yapıyor musun?

Yaklaşık son 6 senede daha aktif bir biçimde iş hayatının içerisindeyim ve maalesef eskisi kadar kaliteli ve güzel defileler düzenlenmiyor. Sadece hayır kurumlarına destek amaçlı özel gecelerde podyuma çıkıyorum. Bizim için bir nevi manevi tatmin oluyor. Hem de eski arkadaşlar görüşüp hasret gideriyoruz.



Mankenlik mesleğinin zor bir iş olduğunu biliyor muydun?

İşe ilk başlarken sadece ailem fotomodellik yapmamı istiyordu. Mankenlik hakkında önyargılıydılar. Ancak bu işe girince fotomodellikle mankenliği birbirinden ayırmak imkansız. Çünkü firmalardan isim olduğunuz için yoğun talep geliyor ve haliyle para kazanma fırsatınız da artıyor. Ayrıca TRT’nin kurduğu ilk Çocuk Halk Dansları topluluğunda 10 yıl profesyonel dansçı olarak görev alınca ritim, ses, yürüyüş, esneklik ve estetik konularda hiç zorlanmadım. Şunu belirtmeliyim ki beslenmenizden uykunuza, egzersinizden bakımlarınıza her konuda disiplin ve emek gerektiren bir meslek.

Manken olmak isteyen gençlere neler önerirsin?

Kesinlikle gençlere tavsiyem öncelikle eğitimlerini tamamlasınlar. Elinizde altın bilezik olmadan rekabetin çok fazla olduğu bu ortamda yaşama şansınız olmaz. Ben güzellik yarışmasının hemen akabinde, şöhret sarhoşluğuna hiç girmeden üniversite sınavlarına girerek Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve sinema bölümünü kazandım. Hem çalıştım, hem de okudum. Hatta genç yaşta böyle bir işe atılınca kendi paramla tüm okul masraflarımı da karşılamayı başardım. Bu sizi her zaman güzel olmanızın yanında bir değil birkaç adım da diğer insanlardan öne çıkarır.

Bu mesleğin avantaj ve dezavantajları nedir?

Mesleğimi çok severek ve büyük bir disiplinle yaptım. Bu işin en güzel avantajlarından birisi siz tanınmaya başladıkça pek çok kapı sizin için kolaylıkla açılıyor. Kazancınız yüksek oluyor ve harika bir çevre ediniyorsunuz. Ancak diğer taraftan rekabetin yarattığı bir baskı ve stres var. Bir iş görüşmesine gittiğinizde o işi alabilecek en iyi kişi siz olamayabiliyorsunuz. Bazen bu da hayal kırıklıkları yaratabiliyor. Bazı kişiler, bu pırıltılı, renkli hayatın sahte sarhoşluğuna kapılıp, meslekten uzaklaşabiliyorlar. Ya da ortalıkta mankenim diyen insanlar bedenlerini pazarlayarak mesleğimizi karalamaya çalışıyorlar.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Her uzun boylu insan manken olamaz. Bu kanı tamamen yanlış, birincisi vücut orantınızın uygun olması gerekli. Yanı beden boyunuz ve bacak boyunuz orantılı olmalı. Benden boyu olması gerektığınden uzun ve bacak boyu kısa kişiler kıyafetleri doğru taşıyamaz. Ayrıca esnek ve güzel yürüyebilmeniz şart. Yoksa sopa yutmuş gibi yürüyen pek çok uzun boylu insan sokaklarda.

Türkiye’de şu anda mankenlik mesleği hakkında neler diyebilirsin?

Türkiye’de mankenlik mesleği maalesef ilerleyeceği yerde geriledi. Eskiden kaliteli firmalar, güzel ve özenli defileler yapar ve bizler iyi isimler olarak yer alırdık. Tekstil sektörünün krizlere direnememesiyle, ucuz malların Uzakdoğu pazarından ülkemize girmesiyle herşey değişti. Ekonomi kötü olunca ardı ardına firmalar kapandı. Ancak herşeye rağmen artık dünya çapında adını duyurmaya başlayan modacılarımız var.

Yurtdışı ve Türkiye’de bu işi kıyaslaman gerekirse düşüncelerin nedir? Dünyada hangi modacının defilesine çıkmak isterdin?

Kesinlikle Dior, Gucci, Stella Mcartney ve Cavalli defilelerine çıkmak isterdim.

Türkiye’deki hangi manken arkadaşın podyumunu beğenirsin?

Kesinlikle çok kaliteli ve mesleğini düzgün yapan arkadaşlarımla çalıştım. En başta Müge Cinman Somer, Sibel Tan, Nilgün Han, İlgi Gövsa podyumda beğendiğim arkadaşlarım. Çağla Şıkel’i kesinlikle çok beğeniyorum ve tabiiki Özge Ulusoy da yeni dönemin iyi mankenlerinden.

Bu mesleği yapmasaydın ne iş yapardın?

Bu mesleğin yanında zaten hep aktif olarak televizyonda olduğum için başka bir meslek arayışım olmadı. TV programları, diziler ve mankenlik müthiş bir kombinasyon oldu. Ulusla arası festivallerde ve özel gecelerde İngilizce ve Türkçe sunuculuğa da halen devam etmekteyim. 6 yıldan beri de Türkiye’nin önde gelen sağlıklı yaşam ve detoks merkezinde Sağlık Programları Genel Kooordinatörü dve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne devam ediyorum.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Kesinlikle yazının başına dönersek 15 yaşındaki kız ileride Türkiye güzeli olabileceğini bildiği için ısrarlı davrandı ve hayali gerçekleşti. Kesinlikle hayallerimi elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırım.

Her defileye çıkar mısın? Çıkar mıydın?

Her zaman büyük ajanslarla çalıştım ve gelen işler bu nedenle seçilmiş özel ve kaliteli işlerdi. Merdiven altı tabiriyle, ne olduğu belli olmayan firmalar ve mankenciklerin olduğu defilelere asla çıkmadım. Zaten bizlere bütçeleri yetmezdi.

Herhangi bir sinema, TV projesinde bulundun mu?

Uzun yıllar Show TV’de sinema, dekorasyon ve iş dünyası üzerine programlar sundum. Kanal D, A TV, Fox TV, TGRT gibi kanallarda yayınlanan dizilerde Mehmet Aslantuğ, Müjdat Gezen, Haluk Bilginer, Hande Ataizi gibi çok kıymetli oyuncularla kamera karşısına geçtim.

Uzun süre yurtdışında yaşadın. Biraz bundan bahseder misin?

İlk kez 11 yaşımda gittiğim New York’ta yaşamak hayalimdi. Yaklaşık 3 yıl Manhattan’da yaşadım ve gerçek bir New Yorker oldum diyebilirim. New York’un operaları, konserleri, gece hayatı, restoranlar ve sergileriyle başlı başına zenginliğinin keyfini çıkardım. Bir taraftan da İngilizcemi geliştirmek için okula gittim.

Hedeflerin nedir gelecek için?

Şu anda Türkiye’nin en bilinen sağlıklı yaşam ve detoks merkezinin Halkla İlişkiler Müdürü ve Sağlık Programları koordinatörü olarak işimde son derece mutluyum. Yaptığım iş yaşam tarzımla o kadar örtüşüyor ki sağlıklı yaşamı kendi hayatında da uygulayan bir insan olarak seminerler veriyor, ve konuşmacı olarak şirketlere gidiyor ya da televizyon programlarına katılıyorum. Oldukça zevkli ve insanlara katkı sağlayacağım bir iş yapıyorum. Hem sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum, hem de hastalanmadan sağlığımızı korumanın öneminin insanlara öğretiyorum. Geleceği planlamak yerine her şeyi biraz akışına bıraktım. Andan zevk almaya odaklıyım artık. Yaşamın şimdi ve şu an olduğunu biliyorum artık. Hayat size her an güzel kapılar açabilir.

Sevilay’ın olmazsa olmazları var mı?

2-3 ayda bir arkadaşlarla seyahat, spor, sinema ve Rawfood (çiğ besinler) olarak hazırlanmış masum tatlılar ve krakerler olmazsa olmazlarım.

Güzellik sence nedir?

Güzellik bence ilk olarak fiziksel algılansa da bütün olduğunda güzel. Fiziksel olarak kusursuz olan değil,donanımlı, özgüveni olan, iyi eğitimli, temiz, kendine bakan, pozitif ve gülümseyen insan güzel insandır. Kendimizi kusurlarımızla seversek dünyanın en güzel insanı oluruz.

Podyumda yürüdüğündeki ruh hain nasıl oluyor?

Artık senin gibi başarılı ve çizgisi olan modacıların özel defilelerine işten vakit buldukça çıkıyorum. Podyumda olmak inanılmaz bir enerji. Hele birde üzerinde taşıdığın elbise, saçın ve makyajın güzelse kendini dünyanın en güzel kadını hissediyorsun, müthiş bir özgüven ve tüm bakışlar üzerinde.Tabii stresi de var, elbiseyi düzgün taşıyarak, doğru adımlarla, düşmeden, hata yapmadan yürümek. Ama şunu söyleyebilirim eşsiz bir duygu ve çok şanslıyım.

Eski manken denmesinden rahatsız oluyor musun?

Eski manken ya da Eski Türkiye Güzeli denmesine gülüyorum ama buna engel olmak imkansız. Zamanında mesleğimizi en güzel haliyle yaptığımız için çokta rahatsızlık duymuyorum. Neticede belli bir yaşa kadar yapılabilen bir meslek.

İş dışında neler yaparsın?

İş dışında seyahat ve spor hayatımın vazgeçilmezi. Her yıl mutlaka Amerika’ya seyahatim vardır. Avrupa’da ise İtalya favorim. Vakit buldukça açık havada yürüyüşler ve arkadaşlarla yemek benim en büyük zevklerim. Gece hayatını sevmiyorum. Vakit buldukça da Raw food (çiğ yemek) tariflerinden masum tatlılar yaparak arkadaşlarıma ikram ediyorum.

Burcun nedir?

Koç burcuyum. Koç lider burçtur ve neredeyse tüm özelliklerini taşıyorum.

Aşk mı? Mantık mı?

Hiç mantıklı olamadım, kesinlikle yine aşkı seçerim. Sevmediğin bir insanla olmaz, olsa bile bir yerde patlar.

Özel hayatını ve yaptığın işi dengeleyebiliyor musun?

Hizmet sektöründe olduğumuz için iş saatlerinin dışında da bazen misafirlerimizle bağlantıda olabiliyoruz. Çünkü bize gelen misafirlerim genellikle iş dünyası veya sanat dünyasından. Anında sorularına cevap almak istiyorlar. Özel hayatıma az da olsa vakit ayırabiliyorum.

Ev işleri ile aran nasıl? Yemek yapar mısın?

Ev işlerine çalıştığım için fazla hakim olamıyorum ama vakit buldukça evde atılacak ne varsa atmayı ve sadeleştirmeyi seviyorum. Yani kısaca çöp biriktirmiyorum. Vakit buldukça evde yemek yapmayı ve misafir ağırlamayı çok severim.

Hayatta seni insanlardan neler uzaklaştırır?

Beni en başta yalan söyleyen, vaatte bulunan ve ümit veren insanlar bezdirir. Atıp tutanlar veya olduğundan farklı kendini göstermeye çalışan sahte kimlikleri de direk hayatıma almadan notunu veririm zaten.

Arkadaş seçimlerinde nedir önemli olan senin için?

Samimiyet, güven, akıl, kültür, neşeli ve pozitif olma, aile ve iş hayatındaki istikrar önemli. Ama zaten bunlara sahip çok kıymetli arkadaşlara sahibim ve yeni bir arayışım da yok.

Güzelliğine dikkat eder misin?

Sağlığıma dikkat ettiğim için güzellikte onunla beraber geliyor zaten. Haftada 3 gün Erkan Beyaz hocamla diğer 2 gün kendi başıma spor yapıyorum. Sağlıklı ve içerisinde katkı maddeleri olmayan ürünler kullanmaya, bol sebze, sınırlı miktarda meyve tüketmeye, bol su içmeye ve masaj yaptırmaya özen gösteriyorum. Ayrıca sağlığımızı içten destekleyen bazı ürünleri de kapsül olarak, ya da damardan serum şeklinde alıyorum.