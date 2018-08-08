Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96955
ALTIN
206.176
DOLAR
5.2934
STERLİN
6.8077
EURO
6.1353
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

Sevinç Meşe ile Oyunculuk ve Modellik Üzerine

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

Sevinç Meşe ile Oyunculuk ve Modellik Üzerine

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
0 Okunma
Sevinç Meşe ile Oyunculuk ve Modellik Üzerine

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Doğu Türkiye’de doğdum. Yetişkinlik döneminde eğitim hayatımla Batı Türkiye’de yaşamaya başladım. Dünyada birçok ülkede yaşama fırsatım oldu. Lisans dönemlerinde modellik yaptım. Türkiye güzeli ve Avrupa’da 1. Oldum. Dünyanın sayılı ülkelerinde modellik yapma fırsatım oldu.
Yüksek lisans dönemine rastlayan bu sürede oyunculuk başladı. Emin ve başarılarla ilerlemeye devam ediyorum.

Neden Oyunculuk ?

Teklifler gelmeye başladı. Eğitim şart deyip iç dünyasını öğrenmek istedim. ABD’ye modellik için gittiğimde Broadway Classic in NY de Phantom The Opera izledim ve ana karakter beni büyüledi. Sahne oyunculuk ses yorum her şeyin dahil olduğu bu atmosfer aslında yaptığım mesleğimin sesli hareketli dışavurumuydu.  O an karar verdim tamda yapmak istediğim buydu : Oyunculuk..
 
 Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

ABD’den hemen geri dönüş yaptım. Oyunculuk eğitimimi kaldığım yerden sürdürüp işimin asıl mutfağı olan sineme tv Master bölümündeki tezimi tamamlayıp devam ettim yoluma.
Tez danışmanım okuldaki başarımı biliyordu oyunculuk eğitimi aldığımı da Ladik’i oynar mısın dedi? ilk işim “Eğreti Gelin Ladik” sinema filmiyle profesyonel oyunculuk hayatım başladı.
Med yapımın kadın dizisi füsun karakteri oldu. Yeni sezon görüşmelerim devam ediyor

Oyunculuk ve modellik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Her zaman. sağlıklı yaşam merkezi kurmak isterim . Projem var imkan sınırlı. Gelecekte neden olmasın.
 
 Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Tabiki var . Hissettirilir şekilde var. Gereksiz kişiler ekranlarda yer buluyor maalesef.

Modellik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Saygı mesleğe değer ve saygıyı değiştirirdim. Allah’ın en özenerek yarattığı canlı insan insanında estetik güzelliği söz konusu ve modeller seçilmiş ırk yadsınamaz gerçeğe saygı duyulsa yeter.
 
Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı  ya da bu işi yapabilmek için sizce sinema tv oyunculuk mezunu olmak gerekli midir ?

Eğitim şart farkındalık İçin  Sendeki seni uyandırmak İçin
Tabiki sinema tv mezunu olmak işin bal kaymak kısmı olur ancak .

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiçbir şeyi kendimi seviyorum değer veriyor ve saygı duyuyorum yaşamıma.
 
Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Olması gerektiği kadar bağımlı değilim. Her şeyin bir zamanı var .
 
Eğreti Gelin projesinden bahseder misiniz ?

Meşakkatli ve uzun bir yolculuktan geçti. Çok başarılı bir proje fakat şanssız. Gereken imkanı bulamadığı İçin seyircisine ulaşamadı . Çok az sinema salonu ve şehirde gösterim oldu.
 
Çekimler nasıldı çekimlerden aklınızda kalan en özel an hangisi ?

Çekimler zordu. İmkanlar kısıtlıydı. Ama işimi seviyorum ger sahnesi benim için özel ve güzel ayırt etmem zor . Ladik in eşiyle kavga sahnesi korkmuşluğu anne evine dönüşü . Sonun da aşık adam tarafından tuzağınızdır düşürüldüğü sahne tüyler ürpertici.
 
İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?

-Mış gibi oymamak gerek kendine Nasır oynamak deneyimlediğim hayattan kesitler barındıran doğallıkla. Ses tonu mimik jest hepsi natural . Kameraya uygun değil kamera ona uymalı. Gerçek bu.
 
Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Oyunculuğun stresli yanları neler ?

Kesinlikle , Ekip işi herkesle iyi geçinmek zorunluluğu. Hep mutlu olma rolü.
İnsansı duyguları bırakıp orada da oynamak. Set saatleri, programsızlık ya da yanlış programlama diyelim. Yavaşlık herkesin temposu aynı olmuyor her zaman
 
Yeni sinema ve dizi projeleri olacak mı ?

Tabiki olacak.
 
Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Bence şart olmalı çirkin birine bakmaktansa güzeli hepimiz tercih ederiz her anlamda . Görsel çok önemli . Ve biz görsel bir teknoloji ile çalışıyoruz.
 
Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Bu doğru kaç kişi gazete eline alışta okuyor. Zaten olmayan bir durumdu ülkede sosyal medya olmayan alışkanlığın yerini alan bir alışkanlık oldu. Yalan çok çabuk ilerliyor . Yanıltıcı ve tehlikeli. Keşke doğru kullanılsa.
 
Siz yeni medyayı nasıl kullanıyorsunuz ?

Çok sıradan kullanıyorum. Çünkü yeni medya saki bir çok şeyin yalan olduğunu bildiğim için bile bile o yalanın içinde olmak kişinin kendini kandırması olur.

Modellikle ilgili pek çok marka ile çalışıyorsunuz modellik çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Bir çok Marka , tasarımcı , defile ve kataloglarında rol aldım. Buradan saysam kelimeler tükenir halada çalışıyorum.

 Güzelliğinizin tescillenmesi çalışmalarınız nasıl etkiledi ?

Siz artık tescilli bir marka oluyorsunuz. O tescilli marka değeriyle iş yapıyorsunuz. Tabiki profesyonel her şey devam ediyor. Sana gelen her teklifte bir duruyorlar düşünüyorlar.
 
Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kitap okurum çok severim Her kitapsa yeni bir fil senaryolaştırır , oynarım .
Bir çok diyar gezer gelirim. Muhteşem bir dünya. Müzik dinlemeyi de yapmayı da severim dc çalışmalarımda oluyor bazen.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Olasılıksız Adam Fawer kitabı Film çoook seçemiyorum ! Muhteşem güzellik . La grande bellaza 2013 yapımı Oscarlı İtalyan .
 
KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Sizinle tanıdım . Sami sıcak doğru gerçek bir röportaj oldu. Doğrulukçu samimi bir basın diyebilirim

 
 
 
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevinç Meşe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Kaan Tatlıtuğ: Müziğe özenmedim, ruhum müziği kabullendi
Kaan Tatlıtuğ: Müziğe özenmedim, ruhum müziği kabullendi
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yönetmen Buğra Karaçam: Çalıştığım sanatçıyla iletişimim çektiğim klibe de yansıyor
Yönetmen Buğra Karaçam: Çalıştığım sanatçıyla iletişimim çektiğim klibe de yansıyor
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Evgeniya Lyalina Yayikoglu ile İç Mimari , Online Okul ve Medya Üzerine
Evgeniya Lyalina Yayikoglu ile İç Mimari , Online Okul ve Medya Üzerine
“Kendimizi tanımak için bu Dünya'dayız; unutmayın!”
“Kendimizi tanımak için bu Dünya'dayız; unutmayın!”
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
DİLEK EJDER İLE BU SENİN SAYFAN : DR NİHAT DİK
DİLEK EJDER İLE BU SENİN SAYFAN : DR NİHAT DİK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ