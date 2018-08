Sevinç Meşe ile Oyunculuk ve Modellik Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Doğu Türkiye’de doğdum. Yetişkinlik döneminde eğitim hayatımla Batı Türkiye’de yaşamaya başladım. Dünyada birçok ülkede yaşama fırsatım oldu. Lisans dönemlerinde modellik yaptım. Türkiye güzeli ve Avrupa’da 1. Oldum. Dünyanın sayılı ülkelerinde modellik yapma fırsatım oldu.

Yüksek lisans dönemine rastlayan bu sürede oyunculuk başladı. Emin ve başarılarla ilerlemeye devam ediyorum.

Neden Oyunculuk ?

Teklifler gelmeye başladı. Eğitim şart deyip iç dünyasını öğrenmek istedim. ABD’ye modellik için gittiğimde Broadway Classic in NY de Phantom The Opera izledim ve ana karakter beni büyüledi. Sahne oyunculuk ses yorum her şeyin dahil olduğu bu atmosfer aslında yaptığım mesleğimin sesli hareketli dışavurumuydu. O an karar verdim tamda yapmak istediğim buydu : Oyunculuk..



Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

ABD’den hemen geri dönüş yaptım. Oyunculuk eğitimimi kaldığım yerden sürdürüp işimin asıl mutfağı olan sineme tv Master bölümündeki tezimi tamamlayıp devam ettim yoluma.

Tez danışmanım okuldaki başarımı biliyordu oyunculuk eğitimi aldığımı da Ladik’i oynar mısın dedi? ilk işim “Eğreti Gelin Ladik” sinema filmiyle profesyonel oyunculuk hayatım başladı.

Med yapımın kadın dizisi füsun karakteri oldu. Yeni sezon görüşmelerim devam ediyor

Oyunculuk ve modellik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Her zaman. sağlıklı yaşam merkezi kurmak isterim . Projem var imkan sınırlı. Gelecekte neden olmasın.



Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Tabiki var . Hissettirilir şekilde var. Gereksiz kişiler ekranlarda yer buluyor maalesef.

Modellik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Saygı mesleğe değer ve saygıyı değiştirirdim. Allah’ın en özenerek yarattığı canlı insan insanında estetik güzelliği söz konusu ve modeller seçilmiş ırk yadsınamaz gerçeğe saygı duyulsa yeter.



Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce sinema tv oyunculuk mezunu olmak gerekli midir ?

Eğitim şart farkındalık İçin Sendeki seni uyandırmak İçin

Tabiki sinema tv mezunu olmak işin bal kaymak kısmı olur ancak .

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiçbir şeyi kendimi seviyorum değer veriyor ve saygı duyuyorum yaşamıma.



Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Olması gerektiği kadar bağımlı değilim. Her şeyin bir zamanı var .



Eğreti Gelin projesinden bahseder misiniz ?

Meşakkatli ve uzun bir yolculuktan geçti. Çok başarılı bir proje fakat şanssız. Gereken imkanı bulamadığı İçin seyircisine ulaşamadı . Çok az sinema salonu ve şehirde gösterim oldu.



Çekimler nasıldı çekimlerden aklınızda kalan en özel an hangisi ?

Çekimler zordu. İmkanlar kısıtlıydı. Ama işimi seviyorum ger sahnesi benim için özel ve güzel ayırt etmem zor . Ladik in eşiyle kavga sahnesi korkmuşluğu anne evine dönüşü . Sonun da aşık adam tarafından tuzağınızdır düşürüldüğü sahne tüyler ürpertici.



İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?

-Mış gibi oymamak gerek kendine Nasır oynamak deneyimlediğim hayattan kesitler barındıran doğallıkla. Ses tonu mimik jest hepsi natural . Kameraya uygun değil kamera ona uymalı. Gerçek bu.



Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Oyunculuğun stresli yanları neler ?

Kesinlikle , Ekip işi herkesle iyi geçinmek zorunluluğu. Hep mutlu olma rolü.

İnsansı duyguları bırakıp orada da oynamak. Set saatleri, programsızlık ya da yanlış programlama diyelim. Yavaşlık herkesin temposu aynı olmuyor her zaman



Yeni sinema ve dizi projeleri olacak mı ?

Tabiki olacak.



Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Bence şart olmalı çirkin birine bakmaktansa güzeli hepimiz tercih ederiz her anlamda . Görsel çok önemli . Ve biz görsel bir teknoloji ile çalışıyoruz.



Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Bu doğru kaç kişi gazete eline alışta okuyor. Zaten olmayan bir durumdu ülkede sosyal medya olmayan alışkanlığın yerini alan bir alışkanlık oldu. Yalan çok çabuk ilerliyor . Yanıltıcı ve tehlikeli. Keşke doğru kullanılsa.



Siz yeni medyayı nasıl kullanıyorsunuz ?

Çok sıradan kullanıyorum. Çünkü yeni medya saki bir çok şeyin yalan olduğunu bildiğim için bile bile o yalanın içinde olmak kişinin kendini kandırması olur.

Modellikle ilgili pek çok marka ile çalışıyorsunuz modellik çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Bir çok Marka , tasarımcı , defile ve kataloglarında rol aldım. Buradan saysam kelimeler tükenir halada çalışıyorum.

Güzelliğinizin tescillenmesi çalışmalarınız nasıl etkiledi ?

Siz artık tescilli bir marka oluyorsunuz. O tescilli marka değeriyle iş yapıyorsunuz. Tabiki profesyonel her şey devam ediyor. Sana gelen her teklifte bir duruyorlar düşünüyorlar.



Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kitap okurum çok severim Her kitapsa yeni bir fil senaryolaştırır , oynarım .

Bir çok diyar gezer gelirim. Muhteşem bir dünya. Müzik dinlemeyi de yapmayı da severim dc çalışmalarımda oluyor bazen.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Olasılıksız Adam Fawer kitabı Film çoook seçemiyorum ! Muhteşem güzellik . La grande bellaza 2013 yapımı Oscarlı İtalyan .



KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Sizinle tanıdım . Sami sıcak doğru gerçek bir röportaj oldu. Doğrulukçu samimi bir basın diyebilirim