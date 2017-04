Sevil Esen'den yeni albüm geliyor

1 Mayıs Emekçiler Günü'nde emeğin büyüğü yine sanattan geçti…

Sanatçı dayanışmasıyla yeni albüm geliyor;

Bu dayanışmada ressam ve seramik sanatçıları var!

Merhaba Sevil Hanım nasılsınız?

Merhaba Elif Hanım, teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?

Ülkemizde çok nadir görülen bir dayanışma yapılarak size bir albüm hazırlanıyor. Proje nasıl başladı ve kimler size destek verdi?

Bildiğiniz gibi Olcayto Ahmet Tuğsuz ve Mehmet Teoman işbirliği ile hazırlanmış şarkılar ile bir albüm çalışması içindeydim ama onlar her hangi bir karşılık beklemeseler de diğer konularda açıkçası bir bütçe problemi yaşıyordum. Bu aşamada değerli arkadaşım Hacettepe Ü. Seramik Bölüm Başkanı Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu ve eşi Serap Feyzoğlu bana destek olmak üzere bu fikirle ortaya çıktılar. Albüm projene nasıl katkımız olur diye düşünürken, bu projenin güzel bir proje olacağından yola çıkarak sergi hazırlıklarına başladık. Aslında önce bir seramik sergisi olarak düşünülüyordu, fakat sonrasında ressam ve grafik sanatçısı değerli hocalarımın da desteğiyle büyüyen bir karma sergi oldu. Benim hayal bile edemeyeceğim büyük bir destekle karşılaştım. Evet, "Toprağa Ses Ver" Dayanışma Sergisi daha önce benzerine nadir rastladığımız, hatta hiç rastlamadığımız gerçek bir dayanışma projesi.

Projenin adı "Toprağa Ses Ver" projesi değil mi?

Evet, "Toprağa Ses Ver" Sanata Katkı ve Dayanışma Projesi. Daha önce de belirttiğim gibi başlangıçta seramik sergisi olarak yola çıktığımız bir proje olduğundan adını "Toprağa Ses Ver" olarak düşündük.

Eserler nerede sergilendi ne kadar sürdü?

"Toprağa Ses Ver" Dayanışma Sergisi aralık ayında D'Art Sanat Galerisinde bir ay süre ile sergilendi. Sanatseverler ve sanatçılar tarafından büyük ilgi gören bu sergiyi, Feyziye Mektepleri Vakfı çatısı altında tekrar sergilemeye karar verdik. İkincisi düzenlenecek sergi FMV Özel Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü, Muvaffak Benderli Sergi Salonu Fuayesinde açılışı 3 Mayıs'ta gerçekleşecek, 15 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.

1 Mayıs'ta çıkmış olacak sayfam için de çok anlamlı bir projeyi okuyucularımla buluşturuyorum, bunun için size ve tüm sanat emekçilerini yürekten kutlarım. O kadar dört elle sarmalanmış bir albüm ki "Emek"le ilgili neler söylersiniz?

Teşekkür ederim. Bir işte başarılı olmanın olmazsa olmaz yolu o iş için emek harcamaktır. Emeksiz, zahmetsiz kazanılmış bir başarı mümkün değildir. Bu projenin büyük emek ve özveriyle yapıldığı şüphesiz. Bu özel projede bana koşulsuz emek harcayan ve destek veren tüm sanat emekçisi dostlarımın ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü’nü de bu vesile ile kutluyorum.

Albüme gelelim istiyorum. Nasıl bir albüm geliyor?

Türkçe sözlü şarkılardan oluşan maxi single bir albüm çalışması içindeyiz. Sözleri Mehmet Teoman'a ait, bestesini Olcayto Ahmet Tuğsuz, düzenlemesini Ercüment Vural'ın yaptığı üç şarkıdan oluşan mini albümün çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz iyi bir proje olması ve kaliteli bir kitleyle buluşması.

Albüm hazırlıklarınız nasıl gidiyor. Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz?

Açıkçası çok meşakkatli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Şu an şarkıların düzenlenmesi üzerinde çalışıyoruz. Besteleri Olcayto Tuğsuz'a ait albümün koordinatörlüğünü de üstlenmesi benim için büyük şans, zaten albüm fikrinin başlamasında en büyük destekçim ve fikir danışmanım Olcayto Ahmet Tuğsuz’un bu projeye katkıları göz ardı edilemez.

Olcayto Ahmet Tuğsuz’un besteleri ve Mehmet Teoman’ın da şarkı sözleri var sanırım albümde doğru mu?

Evet, sanırım biliyorsundur. Olcayto Ahmet Tuğsuz son yıllarda sadece yurt dışında müzik çalışmaları yapan ve son şarkısı İngiltere Dance Charts ‘ta 2, Almanya’da 1 numaraya yükselen bir besteci ve söz yazarı ama benim için bu çalışmaya seve seve katkıda bulundu. Olcayto’nun ve benim de Türkiye’de en çok beğendiğimiz söz yazarı Sevgili Mehmet Teoman da şarkı sözleri ile katkıda bulundu.

Klip hangi şarkıya düşünüyorsunuz?

Şu an da üzerinde çalıştığımız tango jazz soundlu bir parça olan “KARMAKARIŞIK" isimli şarkıya düşünüyoruz.

Nasıl bir çocuktunuz, çocukken de şarkı söyler miydiniz?

Sakin ama içinde fırtınalar kopan bir çocuktum diyebilirim. Sanatın her alanına özel ilgim her zaman oldu. İlkokuldan itibaren okul korolarında şarkı söyledim aynı zamanda resime de özel yeteneğim vardı. İlerleyen yıllarda Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Sanatlar Fakültesinden mezun oldum, fakat bu süreç içinde müzik ile bağım hiç kesilmedi. Işık Üniversitesi Müzikal topluluğunda müzik çalışmalarıma devam ettim. Şuan Grafik Sanatlar ile birlikte müzik çalışmalarımı da eş zamanlı sürdürüyorum.

Siz jazz sanatçısısınız. Türkiye'de jazz'a olan ilgi nasıl?

Ben standart jazz söylemiyorum ama Türkçe şarkılardan oluşan repertuarımı çok değerli jazz müzisyenlerden oluşan grubumla harmanlayarak dinleyiciyle paylaşıyoruz. Bu konuda tutucu bir tavır içinde değilim caz müziğini seviyorum ve müziğime yansımasından mutlu oluyorum. Benim için en büyük başarı yaptığım müziğin en doğru biçimde karşı tarafa yansıması.

Türkiye’de jazz müziğine ilgi her geçen gün artıyor buna oranla üretim de, fakat yine de büyük kitlelerle buluşulamıyor. Bunun en büyük sebebi sanatçıların kendilerini ifade edecek ortamların az olması. Festivallerin az olması, caz kulüplerinin her geçen gün kapatılması ve bilinçli dinleyicinin olmaması müziğin gelişimini sekteye uğratıyor. Ama yine de umutsuz olmamak lazım, üretimin olduğu yerde gelişim muhakkak olur.

Sesinizin çok güzel olduğunu duyuyoruz. Siz ne dersiniz?

Teşekkür ederim. Dinleyicinin takdiri tabii ki çok önemli ama sahnede kendimi iyi ve mutlu hissediyorum.

Bu albümden sonra tarzınızı değiştirir misiniz? Pop ya da arabesk müzik albümleri bekleyebilir miyiz sizden?

Tarzımı değiştireceğimi düşünmüyorum, pop ve arabesk dinlediğim bir tarz değil. Ancak sahne performanslarımda pop parçalardan kendimize özgü yorumladığımız şarkılar oldu. Farklı tarzdaki müzik türlerinin yorumlanmasına karşı değilim, dünyada da bunun örneklerini görmek mümkün.

Günümüzün genç sanatçılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok özgün projelerle çıkan iyi sanatçılar var aslına bakarsanız. Üretim çok ama elle tutulur projeler az gibi.

Sanatın sizce önemi nedir desem ne söylersiniz?

Hayatın ve hayatımın olmazsa olmazı diyebilirim. Benim sanatsız geçen bir günüm yok. Müzik yapmıyorsam resim yapıyorum, sanat benim için bir yaşam biçimi.

Sahneler nasıl gidiyor çıktığınız sahneler var mı?

Olabildiğince sıklıkta özel kulüplerde ve özel organizasyonlarda sahne alıyoruz.

Albümden beklediğiniz sonucu alamazsanız ne yapacaksınız?

Şarkıları en iyi şekilde ortaya çıkarıp, dinleyiciyle buluşturduğumuzda bunun sonucunu olumlu anlamda alacağımızı düşünüyoruz. Gerek Olcayto gerek Mehmet her projelerinde başarılı olmuş ve ne yaptıklarını çok iyi bilen müzik adamları. Bu yüzden en ufak bir kuşkum bile yok. Zaten hedefimiz kaliteli müzik dinleyicileri. Pop kulvarında yarışmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak tabii ki bu bir başlangıç, aksi olursa da önümüze bakıp devam edeceğiz.

Bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz nedir?

Rahmetli Ayten Alpman ile tanışmamı hiç bir zaman unutamam. Hatırladığım kadarıyla sene 2010'du. O zamanlar Kuruçeşme'de Naima Jazz Club vardı, 20 Kasım onun doğum günüydü 17 Kasım da benim. Küçük bir pastayı birlikte üfleyip onunla uzun uzun sohbet etmiştik. Onu tanımak, bu güzel ve özel anı paylaşmak hayatımda unutamadığım bir anı olarak kaldı.

En büyük hayaliniz nedir?

Şu an için yaptığımız projenin hedeflediğimiz kitle ile buluşması. Hayallerime hep adım adım ulaştım

Çok beğendiğiniz 3 dünya starı desem kimleri gösterirsiniz?

Adele, Madonna ve Sting

Yakın gelecekte neler olacak?

Albüm çalışmalarımız önümüzdeki günlerde daha çok yoğunlaşacak, bunun dışında konserlerime ara vermeden devam edeceğim. Yaz sezonunda Antalya İbradı'da gerçekleşecek 4. ARTOROS Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacağım ve özel programlarımız olacak. Ayrıca seneye hazırlandığım bir sergi projem var ona da aralıksız hazırlanıyorum, önümüzdeki günlerde beni hareketli günler beni bekliyor diyebilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Benimle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sanat ve barış dolu günler diliyorum.

Doğum Tarihi: 17 Kasım 1980

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Dürüstlük ve amacına bağlılık

En sevmediği huyu: İnatçılık

En sevdiği renk: Kırmızı

Uğurlu sayısı: 10

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Less is more (Az olsun, öz olsun)

Röportaj: Elif Günay