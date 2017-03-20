Sevgihan "KALPSİZ" dedi

Merhaba nasılsınız?

Iyiyim, çok teşekkürler. Müziğimi nihayet dinleyicilerle paylaşabilmiş olmanın tatlı huzurunu yaşıyorum. Siz de iyisinizdir umarım.

Çok teşekkür ederim. “Kalpsiz” adında ilk single çalışmanızı çıkardınız. Adı neden "Kalpsiz", bir hikayesi var mı?

Şöle söyleyebilirim. Çok fazla karşılıklı çaba sarfettiğimiz fakat anlaşmazlıklar üzerine bitmek zorunda kalmış bir ilişkinin hikayesi. Her ne kadar aramızdaki aşk bitmemiş olsa da karşımdaki insanın mantıklı davranabilmesine ve pes edip bu sona erişi kabullenmesine sitem ediyorum şarkıda. Bu yüzden kendisi kalpsiz oluyor benim gözümde. Anlık bir ayrılık acısı hararetiyle yaptım bu besteyi. Bir şekilde deşarj olmam gerekiyordu. Ama şarkıda da söylediğim gibi; Aşkta mantık ne arar?

"Kalpsiz"i çıkarmaya ne zaman karar verdiniz, süreç nasıl ilerledi?

Aslında 10 şarkılık bir albüm yapmaya karar vermiştik ve yaptık da. Kalpsiz albüme giren son şarkıydı. Şarkılarımın düzenlemelerini yapan Özgür Aksüyek, Zakkum grubunda klavye çalıyordu o dönem. Yapım aşamasındayken Zakkumla turneye çıktıklarında turne arabasında dinliyorlar şarkıları. Tesadüfen grubun solisti sevgili Yusuf Demirkol, duyuyor ve hoşuna gidiyor. Kayıtları bitirdiğinizde bana yollayın, DMC Genel Müdürü Samsun Demir'e gönderelim, bence çok sevecektir dedi. Sonrasında gönderdik ve Samsun Bey beğendi. Görüşmeye gittik, albümden kendisinin seçtiği 3 parça için anlaşma yaptık. Sanırım bunda tüm şarkıların söz müziğinin bana ait olmasının da etkisi oldu. Hem yazıp hem söyleyen çok az isim var.

Çok güzel bir kilp izledik. Öğrendik ki kibi Emre Aydın çekti. Kliple ilgili detay verir misiniz?

Klibi İstanbul, Balat'da Elif Karadayı isimli bir ressamın restorasyonunu yaptırdığı ve kendi eserleriyle süslediği 3 katlı, çok modern bir dokusu olan, muhteşem deniz manzaralı oldukça beğendiğimiz bir evde çektik. Çekimler 10 saat kadar kısa bir sürede bitti. Çünkü Emre Aydın çok net ve ne istediğini iyi bilen bir yönetmen. Sahnelerin hikayesini kendisi yazdı ve tüm ekibi çok doğru yönlendirdi. Bu da bize bir hayli zaman kazandırdı. Şahsen her açıdan benim içime çok sinen bir klip oldu. Emeği geçen herkese sevgiler, teşekkürler.

Emre Aydın'ın klibinizi çekmesine ne diyorsunuz?

Çok şanslıyım diyorum. Klip çekiminde verdiğimiz bir röportajda Emre Aydın "Güzel bir şarkı duyduğunuzda heyecanlanıyorsunuz ve katkıda bulunanileceğiniz bir noktası varsa dahil olmak istiyorsunuz." dedi. Böyle başarılı bir müzisyenden bu cümleleri duymak mutluluk verici.

Müzik sizin için neyi ifade ediyor?

Müzik benim en iyi arkadaşım. Olmazsa olmazım. Herkesten ve her şeyden vazgeçebilirim ama müziksiz olmaz. Çünkü müzik yaparak kendimi ifade edebiliyorum ve o an yazdığım bir ayrılık şarkısı da olsa tüm dertlerimi unutup rahatlıyorum aslında.

Nasıl bir çocuktunuz?

Gayet uslu ve çalışkan bir çocuktum. Saç fırçası ya da kumanda gördüğümde dayanamaz mikrofon niyetine konserler verirdim. Yalnız bunu evde kimse yokken yapardım, o kadar da çekingendim.

Sevgihan sizin kendi adınız mı?

Evet, kendi adım. Rahmetli halam; annem bana hamileyken vefat etmiş, ismi Sevgiymiş. Adım, "Eylül" olacakken Sevgihan olmuş. İçinde sevgi kelimesi geçen bir adım olduğum için memnunum bu durumdan.

Müzik yaşamınız nasıl başladı?

Lisede gitar çalmaya başladım. Okul orkestrasında bas gitar çalıyordum. Solistimiz üst sınıflardandı. Bizden erken mezun oldu ve iş başa düştü. "Haydi Sevgihan, sen şarkı da söylersin" dedi müzik öğretmenimiz. Ön planda olmaktan çekinen bir çocuktum aslında, solist arkadaşım mezun olmasa çok istesem de ben şarkı söyleyeceğim diyemeyebilirdim.

Müziği seçtiğiniz de ailenizin tepkisi ne oldu?

Derslerimi aksatacağımı düşünüp endişelendiler. Çünkü orkestradayken sürekli prova alıyorduk. Okulu temsilen yarışmalara giriyorduk. Son sınıftayken enstrümanlarımdan ayırdılar beni. Üniversiteyi kazandığımda bu konuda bağımsızlığımı kazanmış oldum. Hacettepe Üniversitesinde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Fransız edebiyatı, şiirleri duygusal olarak çok zengindir ve romantizm kokar. Şarkı sözü yazarı olarak beni oldukça besleyen bir bölüm oldu. Hem ruhumu, hem kendimi ifade ediş şeklimi.

Bir süre Libya'da yaşamışsınız nasıldı o günler?

Orada büyük bir üniversite yapımı projesinde çalışıyordum. Uluslararası bir projeydi ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok arkadaş edindim. Farklı farklı kültürleri tanıdım. Trablus çok güzel bir şehir, Osmanlı zamanında bu toprakları kaybettiğimiz için üzüldüm açıkçası. Keyifli günlerdi, ta ki Arap Baharı dönemine girene kadar.. Sonrasındaki kaosu biliyorsunuz. Ben Türkiye'ye son gemiyle, 4 gün deniz yolculuğu yaparak döndüm. İnsanların sahip olduğu her şeyi, evini, ailesini, sağlığını bir günde nasıl kaybedebileceğini gördüm. Büyük bir tecrübedir, derin bir yaşanmışlıktır benim hayatımda.

Klipte gitar çalıyorsunuz. Peki herhangi bir enstrüman çalabiliyor musunuz?

Gitar ve ukulele çalıyorum. Ama sahnede şarkı söylerken vücut dilimi özgürce kullanmayı çok seviyorum, enstrümanlar bunu kısıtlıyor. Genelde evde çalıp söylüyorum. Belki yeni projelerde sahnede de çalarım.

İnsanlar tarzınızı nasıl buluyorlar?

İnsanlar hem pop hem de alternatif diyorlar. Listelerde pop tarzı olarak yer alıyor. Kalpsiz rock türüne daha yakın bir şarkı ama bağlama ile çalındı melodileri. Farklı bir tadı var.

Yakın zamanda büyük patlamalarla zirvede olur musunuz?

Aslında çıkış için Samsun Bey en naif şarkımı seçti. Çünkü şarkınız ne kadar iyi olursa olsun, yeni bir isimseniz dinleyicilerin benimsemeleri için belli bir süre gerekiyor. Önce adınıza aşina oluyorlar, sizi tanıyorlar. Sonra kabulleniyorlar.Kalpsiz her ne kadar çok güzel bir şarkı olsa da gelecek parçalarım daha iddialı. Patlamalar, zirve çok olası. Yoksa bu kadar insanın desteğini almam mümkün olmazdı. Sadece realistik yaklaşıyorum olaya. Kimse güvenmediği bir işe zaman ayırmaz, para yatırmaz. Özellikle bu dönemde çok zor.

Piyasayı nasıl buluyorsunuz?

Son zamanlarda gerçekten çok çeşitlilik var tarz olarak. Bu beni bir müzisyen ve dinleyici olarak çok mutlu ediyor. O yüzden yeni çıkan her şeye kulak kabartıyorum. Çünkü popüler hale gelseler de gelmeselerde bu müzisyenleri internet aracılığıyla dinlemek, ulaşmak mümkün. Bir şarkıyı ya da klibi izlenme sayısına göre es geçmemek lazım. Pazarlaması iyi yapılmamış bir iş çok iyi olabilir ve size hit olmuş parçalardan daha fazla hitap edebilir. Okuyuculara tavsiyem de bu konuda ön yargılı olmamaları. Her bireyin farkı bir algısı, farklı hisleri var. Sürü psikolojisiyle sürekli aynı popüler şeyleri dinlemek çok sınırlayıcı.

Herhangi bir ünlüyle ilk aklınıza gelen hikayeniz nedir desem neyi paylaşırsınız?

Bir şarkıyı yapmak, kaydetmek ve düzenlemek her ne kadar keyifli olsa da oldukça zahmetli bir iş. Çünkü gerçekten iyi bir iş yapmak istiyorsanız bir sürü nitelikli insanı bir araya getirmeniz gerekiyor. Bir gün ben pes etme noktasına gelmiştim, kayıtlarda tıkanmıştık. Vokal koçum, Müjde Kızılkan'la evde oturuyorduk ve o esnada televizyonda Grup Seksendört'ün bir klibi çıktı. Grubun solisti Tuna Velibaşoğlu Müjde'nin okuldan arkadaşı. Tuna'ya telefon açtık bir şeyler danışmak için. Tuna da yakınlarda bir yerdeymiş, görüştük. Şarkılarımı dinledi ve çok beğendi. Bu kadar yol kat etmişken bırakamazsın dedi, moral verdi. Sağolsun o gündür desteğini ve dostluğunu esirgemez. Emre Aydın'la tanışmamıza da Tuna, vesile oldu.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Kalpsizi çok kısa bir süre önce yayınladık. Hemen yeni şarkımın çalışmalarına başlayacağız. Bu arada ben diğer şarkılar için akustik video kayıtlar hazırlamayı istiyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Herkese mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Mutsuzluk ve hüzün de bu hayatın bir parçası, insani duygular. Bu duygularından da tadını çıkarsınlar mümkünse. Şarkılarla, kitaplarla, sanatla.

Doğum Tarihi: 06. 09. 1985

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Detaylara önem vermek

En sevmediği huyu: Melankoliye düşkünlüğüm

Uğurlu sayısı: Yok

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği çizgi film: Tsubasa

En sevdiği söz? Zor olanı seviyor insan her defa.

Röportaj:Elif Gunay