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Sevgi Şükran Karaoğlan ile Medya dünyası ve Sunuculuğa Dair

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

Sevgi Şükran Karaoğlan ile Medya dünyası ve Sunuculuğa Dair

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:11
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Sevgi Şükran Karaoğlan ile Medya dünyası ve Sunuculuğa Dair

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Merhaba ben 1976 yılında Hatay’da doğdum. Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini Bitirdim .Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Formasyonu Aldım ..19 Yaşında Üniversitede okuyan bir kızım var.

Neden Medya ?

Aslında neden medya sorunun cevabını bende bilmiyorum. Çünkü hayalimde Medyaya Dair Bir Plan Yoktu. Gördüğüm bir Rüya üzerine bir anda kendimi medyanın içinde buldum.12 yıldır uzun bir yol kat ettiğimi düşünüyorum.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Gördüğüm bir rüya bu üzerine kendimi medya sektöründe buldum.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya dışında yaptığım çalışmalar oldu. Bir kitap yazdım. Bir şiir albümü de yaptım. Bunun dışında yaşam koçluğu ve danışmanlık yapmaya devam ediyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Açıkçası bu zamana kadar yaptığım hiçbir işte rekabet baskısı Beni çok etkilemedi. Çünkü ben kendimi aşmaya çalışıyorum. Herkesin kendisine özel yetenekleri olduğunu düşünüyorum.. Bu yüzden bu durum beni hiç etkilemiyor.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

İnsanların yüksek Ego ve bencilliklerini değiştirmek isterdim. Yeni yeteneklere şans vermemek Adına resmen bulundukları alanları parsellemiş bazı karakterler var.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı  ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Yapılacak her işte mutlaka eğitim olmalı. Fakat bunun yanında Kişiler Hem Gelişime Açık ve Yaptıkları işte mutlaka yetenekli olmalılar diye düşünüyorum.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Bu kişinin yeteneğine ,aurasına ve İletişim kabiliyetine bağlı.. Sadece kurs yeterli gelmeyebilir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?     

Kendimle  Barışık bir karakter olduğum İçin eksikliklerimi görüp, bunu zaman içinde dönüştürebilen bir yapım var. Kendimi olduğum  gibi seviyor Ve değiştirmeyi düşündüğüm hiçbir şey olmaz

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Biz medyacılar genelde televizyon seyredebilecek vakti pek Bulamıyoruz. İnternet ve sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum.

Tv 52 ’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Hafta İçin hergün genel izleyici kitlesine hitap eden kuşak bir program yapıyorum.

Sevgi İle Yaşama Dair programında neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ?

İnsana dair her şeyi içinde barındıran Hukuktan ,Sağlığa kadar birçok konuyu barındıran izleyiciyi bilgilendirip Müzik ile Hem eğlendiren Hem de Güldüren Samimi Bir program

İyi sunuculuğu  nasıl tarif edersiniz ?  

Yapılan her işin en iyisi önce yaptığınız işi sevmek, Ardından benimsemek ve emek  vererek yapıldığını düşünenlerdenim

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Sunuculuğun stresli yanları neler ?

Ben hiç stres yaşamadım. Aksine yaptığım hatalardan Bile keyif aldım. Yaptığınız işte doğal ve Samimi olursanız.. Stresi keyif haline çevirebilirsiniz

Sevgi ile Yaşama dair dışında program yapmak ister misiniz ?  

Evet kafamda bazı program formatları var. Kendi branşım olan yaşam koçluğu İle ilgili de bir program projesini hayata geçirmeyi planlıyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Ne yazık ki evet...

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?
Keskinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni yetişen jenerasyon televizyon seyretmiyor.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Kırmızı Türk çok kısa sürece başarılı biz çizgi yakaladı. Ve gün geçtikçe arttığını görmek beni mutlu ediyor.. Başarılarınızın katlanarak devam etmesini ve sektöre gün geçtikçe çok fazla katkılarınız olacağını görüyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Her zaman başarı çıtasını bir adım yukarı taşıyarak, yaptığım işte faydalı olmak istiyorum

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Yapmak istedikleri hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Başarı emek vermeden elde edilemez.. Bunun dışında hayata pozitif bakmayı asla bırakmasınlar..

Röportaj : Cengizhan KAYA

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Anahtar Kelimeler:
Sevgi Şükran Karaoğlan
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