Sevcan Zabit'in kızları ile muhteşem dünyası

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Sevcan öncelikle değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Mankenliğe kaç yaşında başladın?

Mankenliğe lise bittikten hemen sonra Bursa Mankenlik kraliçesi olmamla başladım.

Birileri önayak oldu mu mankenliği seçmende?

Mankenlik tesadüfen Bursa’da düzenlenen bir mankenlik yarışmasının gazete ilanını bir arkadaşımın getirmesi ile oldu.

Kaç yıl mankenlik yaptın?

Profesyonel olarak kızlarımın doğumuna kadar mankenlik modellik ve oyunculuk yaptım. Sonrasında mankenlik ve zerafet dersleri vererek yeni yetenekleri ajansımızda kazandırdık. Bunlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Simge Tertemiz’i sayabilirim.

Manken olmasaydın ne iş ile uğraşırdın?

İç Mimar yada Moda Tasarımcısı olmak istiyordum.

Şimdi manken olmak isteyen gençlere ne gibi önerilerin olur?

Her zaman söylediğim şey eğitimlerine devam etmeleri ve mutlaka diplomalarını olmalarını söylemek olacak. Mankenlikte çoğu kişi hobi olarak başlar ve meslek olarak devam eder. Bu meslekte dakiklik disiplin olmazsa olmaz.

Manken olmak için uzun boylu olmak mı gerekir?

Kesinlikle kadınlarda 1.75 ve üzeri, erkeklerde 1,85 ve üzeri olmak zorunda, bazı istisnalar dışında.

Fotomodellik yaptın mı?

Tabii fotomodellik yaptım. Hatta 1994 Best Fotomodel of Turkey birincisiyim.

Türkiye ve yurtdışında kazandığın ödüllerin var mı?

Bursada mankenlik kraliçesi, 1994 Best Fotomodel of Turkey birinciliği ve Zeki Triko’nun ilk Türk Mankeni ünvanına sahibim.

Senin dönemindeki işler ve şimdiki dönem işlerini kıyaslarsan neler söyleyebilirsin?

Bizim dönemimiz gerçekten altın çağını yaşamıştır diyebilirim. O kadar çok defile ve çekim oluyordu ki gün içinde beş altı işe birden giderdim. Şimdi neredeyse ayda bir defile ancak oluyor. Şimdi herkes mankenlikten çok tv ve sinema sektörünü tercih ediyor.

Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Alexsander McOuen, YSL, Givency, Elie Saab, Zuhair Murad defilelerinde yeralmak isterdim. Aynı zamanda Victoria Secret meleklerinin içinde de olmak isterdim.

Türkiye’de hangi modacının defilesinde daha mutlu oluyordun?

Cemil İpekçi, Yıldırım Mayruk, Vural Gökçaylı ile çalışmak beni çok mutlu ediyor. Zamanında gelinliğimi de Cemil İpekçi tasarlamıştı.

Her defileye çıkar mısın? Çıkar mıydın?

Hayır çıkmıyordum. Mankenlik yaptığım dönemlerde şansıma çok saygın defilelerde yeralmıştım.

Herhangi bir sinema tiyatro tv de görev aldın mı?

Evet bir çok tv dizilerinde rol aldım ve birçok magazın programı sunuculuğu yaptım.

Şimdi ne iş yapıyorsun? Biraz bahseder misin?

Çok yakında açıklayacağım çok benim sektörümün dışında bir iş ile uğraşıyorum.

İki kızın var Onlarla ilgilenmek büyük bir görev. Üstesinden gelebiliyor musun?

Üstesinden gelmek mi? Onlar benim en gerçek ve sonsuz aşklarım. İki prensese sahip olduğum için her zaman şükrediyorum. Biz birlikte büyüyoruz, öğreniyoruz, paylaşıyoruz tüm güzellikleri. Sonsuza dek herzaman onların yanındayım. Gözlerindeki o prıltı benim yaşam kaynağım.

Kızlarınla kuşak çatışması yaşıyor musun?

Her aile gibi zaman zaman ergenliğin verdiği çok küçük şeyler yaşıyoruz.

Kızlarının gelecekleri ile plan yapıyor musun?

Her aile gibi bende çocuklarımın mutlu olmasını istiyorum. Çünkü mutlu çocuklar mutlu aileleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle onlar sıkmadan ortak bir noktada buluşuyoruz.

Hedeflerin var mı?

Topluma mutlu vicdanlı merhametli iki prenses kazandırmak ve gelecekte onlarla dünyayı dolaşıp yardıma muhtaç çocuklara yardımcı olmak.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Evet her zaman koşar ve sonunda gerçekleştiririm.

Bir günün nasıl geçiyor?

Öncelikle sabahları kızlarımı okula bırakmakla başlıyor. Okuldan alıncaya kadar kendi iş ve projelerimin üzerinde çalışmakla geçiyor.

Olmazsa olmazların var mı?

Olmazsa olmazım ailem huzurum ve yuvam gerisi bir şekilde oluyor.

Spor yapar mısın?

Spor her zaman hayatımda oldu. Lisanslı voleybol oyuncusuydum. Şimdi de sekiz yıldır pilates hayatımda.

Güzellik sence nedir?

Dış güzellik geçici fakat insanın için güzel olması gerekiyor. Merhametli olmak işin sırrı.

Aşk mı ? Mantık mı?

Hayatım boyunca hep aşkı seçtim. Hiçbir zaman çıkar ilişkilerim olmadı.

Dünyada görmek istediğin yerler nereler?

Dünyada pek çok yeri gördüm Şimdiki hedefim kızlarımla Afrika ve Avustralya’ya gitmek.

Arkadaşlık seçimlerinde neler ön planda?

Dürüstlük, saygı ve sevgi. İkiyüzlülüğe hiç tahammülüm yok maalesef.

Bir sinema teklifi gelse, nasıl bir rolde oynamak isterdin?

Aksiyon ve dram tercihim olur.

Yaşlanmaktan korkar mısın?

Hayır çünkü her yaşın ayrı bir güzelliği var. Önemli olan hayatın tadına varabilmek

Özel bir bakım uyguluyor musun kendine?

Hayatım boyunca özel bir bakım uygulamadım ve halende hiçbir estetik müdahale yaptırmadım. Tamamen doğalım. 42 yaş sonrası belki küçük müdahaleler yaptırırım ama küçücük.