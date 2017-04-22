Server Uraz ve Yılan Hikayesi

Merhabalar. Hâlâ tanımıyor olanlar için Server Uraz kimdir?

Merhabalar. Server Uraz, küçük yaşlarından bu yana müzik yapan, kaç albümü olduğunu bilmeyen, yeni albümü Yılan Hikayesi'ni de geçtiğimiz günlerde yayınlayan bir rap müzik sanatçısı!

Epidemik adlı kendi müzik şirketini kurdun. Ve orada özlediğim işlerin altına imza atıyorsun. Pekiyi, bunların dışında ne yapıyorsun? Ne var, ne çok?

Epidemik yapımın işleri devam ediyor. İlk başta rap müzik sanatçıları olmak üzere alternatif müzik ile uğraşan birçok sanatçının işlerini yapıyoruz. Kendi albümüm için Sony Music Entartainment ile anlaştım. Çünkü Epidemik'in işlerini bir yapımcı kimliği ile yapar iken, sanatçı kimliğimi de işin içine katacak olsaydım; adil davranamayacaktım. Kendi işim işin içine girmiş olacaktı. Dolayısı ile kendi albümüm için Sony ile çalıştık. Diğer yandan Epidemik devam ediyor. Bunun dışında zaten iki iş yapıyor olmam; yani hem yapımcılık, hem de sanatçılık göz önünde bulundurulduğunda pek vakit kalmıyor. Tabiî, günlük hayatımda bunların dışında spor yapıyorum.

5 Aralık 2015'te Pit10'un son sahnesi idi. Bu radikal kararın arkasında ne yatıyordu? Çünkü bu karar senin önceki yaşantını elinin tersi ile itmen demekti. Buna sebep olan özel bir şey var mıydı?

Pit10 isminin artık kirletildiğini düşünüyordum. Tabiî ki, suçun büyük bir kısmı benim. Bir şeylerden kaçmak için başkalarına suç atmak istemiyorum. Suçun çok büyük bir kısmı benim, ama tamamı değil! Son dönemde içinde bulunduğum işler, benim tercihlerim doğrultusunda yapılan ve arkasında durmak istediğim işler değildi, ama arkasında durmak zorunda kalıyordum. Çünkü bir yapımcı ile çalışır iken, aradaki anlaşmaya bağlı olarak yapımcının istediği şekilde davranmak ve işleri yapmak zorunda kalıyorsun. Müziğime ters olduğunu düşündüğüm şeyler yaptım. Ve arkasında durdum. Çünkü mecburdum. Artık bu isim kirlenmiş iken; bende iyi şeyler çağrıştırmıyordu Pit10 ismi. İnsanlar 'Pit10' deyince başkasına seslemiyorlar gibi hissediyordum. Çünkü artık o ben değildim. Dolayısı ile o ismi bitirmek istedim.

Riskli değil miydi?

Tabiî ki, riskli bir karardı! Dinleyicilerin büyük bir kısmı gerçek ismimi dahi bilmiyordu. Sıfırdan sayfa açmak demek, on beş yıllık bir müzik kariyerimi riske atmak demek aslında. Çünkü Server Uraz değil de, Pit10 diye şarkı paylaşsam; Server Uraz'dan on kat daha fazla izlenecek ve dinlenecek, ama rakamlar ile çok ilgilenmiyorum. İstiyor ise bin kişi dinlesin, ama böylece temiz bir sayfa açmak istedim. İç huzurumu yakalamak istedim. Diğer türlü iç huzurumu yakalayamıyordum. Bu neden ile böyle bir karar verdim.

İlk bandrollü albümün sonrası kendini özgür hissetmediğini biliyoruz. Çeşitli spekülasyonların sebebi hapım şirketinin sunduğu şartlardı. Neler oldu? Neden bağımsız çalışmayı tercih ettin?

Şu popçu ile düet yapmalısın. Bu manken ile görüntüleyelim. Paparazziler manken ile bassın. Yok sakalını kısalt, yok uzat. O motoru kullanma, bu motoru kullan. Ve tabiî ki hayatıma çok fazla müdahil olundu. Bu ne benim karakterime, ne de yaptığım işe uygun değildi. Bağımsız bir müzik yapıyorum. Ki karakterim de bağımsız bir karakter. Hâl bu iken; arada anlaşmalar da olsa; arada paralar da dönse; o da olsa, bu da olsa bir yere kadar dayanabiliyorsun. Bir zaman sonra bağımsızlığımı geri istiyorum demeye başlıyor insan.

On beş yıllık müzik kariyerin boyunca bu kültüre emek vermektesin. Pekiyi, geçmişten bahsedecek olsak, neler söylerdin? Çünkü neredeyse bir cilt kitap dolusu şarkı ürettin. Diskografin takdir-e şayan! Ve geçmişteki sorunları yaşamamış olsan; sence yeterli noktaya değinebilir miydin? Veya şuan değindiğini düşünüyor musun?

Malum sorunları yaşamamış olsaydım da, varacağım nokta şuan ki nokta olacaktı. Hayatımın arka planında sorunlar devam ediyor ancak, müzikal olarak bağımsızlığımı ve özgünlüğümü yakalayıp, istediğim müziği yapabildiğim anlardayım. Ne geçmişte açılan davalar, ne şuan açılan davalar söylemek istediğime engel olabilirdi, ama yetmedi. Hiçbir zaman da yetmeyecek. İsteyen istediği kadar dava açsın. İster siyasi, ister yapımcı, ister sanatçılar, ister sözde ünlüler dava açsın. Yine istediğim gibi müziğimi yapmaya devam edeceğim. İnsanlar ile hukuksal şekilde uğraşmam gerekiyor ise hukuksal, tam aksi olur ise de o şekilde uğraşmaya devam edeceğim. Dolayısı ile beni yavaşlatan zorlu süreçlerden geçtim, ama şuan olmak istediğim yerdeyim.

Son albümün geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yılan Hikayesi'nin hikayesi nedir?

Yılan Hikayesi, eski sahne adıma atıfta bulunan bir albüm. Bu süreçte yaşadığım mücadeleyi ve süreç sonrasında yaşadığım sorunlardan ötürü içimde biriken kinin dışa vurumu olarak yaratılmış bir albüm. Aslında hikayemi anlattığım, son yıllarda ruhuma katarak yaptığım bir albüm. Temelinde böyle. Ve 2011 yılında bu yana beni heyecanlandıran bir albüm oldu. Heyecanımı da dinleyicilerim benimle paylaştı, ne mutlu! Beklemediğim kadar güzel reaksiyonlar aldım. Hâlâ da almaya devam ediyorum.

İlgiden memnun musun? Gidişat nasıl şuan?

Yayınlandıktan sonra iki saat içerisinde ilk sıraya yerleşti. Şuan hâlâ ilk beşteyiz. Benim heyecanıma belli ki dinleyicilerim de ortak olmuş ki; zaten bu benim için en büyük başarıdır. Bunun dışında ilk başlarda da söylediğim gibi; istatistikler, satışlar değil de, bunu görmek asıl heyecanlandıran olay.

Geçmiş dönemleri referans alarak sormak istiyorum. Sert bir sound ve iğneleyici bir izlenim yaratan albümlerin ile icra ettiğin müzik janrının yanına parantez açıp, protest müzik olarak tanımlayabilir miyiz?

Yaptığım müziği protest müzik olarak adlandırmıyorum aslında. Sadece sosyopolitik problemlere değindiğim şarkılar oluyor, ama bu beni protest bir müzisyen yapmaz. Çünkü yaptığım protest şarkılar kadar eğlenceli şarkılar da var. Hatta battle diye tabir ettiğimiz şarkılar da. Yeri geliyor aşk şarkısı da yapıyorum. Dolayısı ile protest müzisyen değilim, ama protest şarkılarda yapan bir müzisyenim.

Protest müziğin zorluğu nedir? Zor mu?

Zor tabiî. Amerika'da gidip bir siyasetçiye şarkında bir şey desen, bu demokratik hakkın oluyor. Ve kimse sana bir müdahalede bulunmuyor. Türkiye'de bu mümkün değil. Sonuç itibari ile birçok insan ile uğraşmak zorunda kalıyorsun.

Pekiyi, Yılan Hikayesinde kimler yer aldı? Kimler ile çalıştınız?

Altyapılarda başta Kerem Akdağ olmak üzere Emre Çitil, Wayz Whizz, BanditBeatz, Harun İyicil hazırladı. Mix-mastering işlemlerini Buğra Kunt yaptı. Düetlerde ise Beta Berk Bayındır, Cegıd, Deniz Gürzumar, Fery, Joker, Sansar Salvo ve Tankurt Manas yer aldı. Albüm de Sony Music Türkiye ve Basemode Record etiketi ile çıktı. Buradan Sony Music ve Basemode Record'a teşekkür ediyorum. Çünkü özgürce yaptığım bir albümü tereddütsüz desteklediler. Hatta kendi şirketimden çıkaracağımı düşündüğüm bir albümü sorgusuz, sualsiz arkasında durdular.

Yakın bir gelecekte bizi neler bekliyor? Yaklaşan etkinlik veya benzeri bir takım şeyler söz konusu mu?

22 Nisan'da Beşiktaş Yer6 Store'da imza günüm var. HipHop Jam kesinleşecek. 7 Mayıs'ta ise Dikkat is Back var. Bunların dışında geçen yıl olduğu gibi bir imza günü turnesi yapmayı düşünüyorum. Tarihler belli olduğunda sosyal medya hesaplarımdan duyuracağım. Konserler devam edecek. Ve albümün bir lansmanı olacak. Kısa bir zaman içerisinde bildireceğim.

Röportaj: Güney Güneyan