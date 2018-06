Serpin Alparslan ile Medya Sohbeti

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İkizler burcu , 1973 model 2 kız evladına sahip bir anneyim. Çok yoğun bir iş programım var hem gazetede birkaç gün ekonomi yazıyor hem tv de program yapıyorum onlarca basın toplantısı vs…

Ekonomi yazarlığı ve gazete köşesi nasıl ortaya çıktı ?

Ekonomi programı yaparken, Ekonomi yazarlığını amatörce yapıyordum zaten bir çok internet sitesinde yazılarım yayınlanıyordu ancak, gazete için hikaye şöyle başladı. bir gün eski yazı işleri müdürüm Okan Sarıkaya aradı ve yeni bir gazete kurduklarını söyleyerek “röportaj yapar-mısın” dedi bende yaparım ama bir ricam var dedim yazı yazmama izin verirsen haftanın bir günü diyerek yazılar yazmaya başladım. Ben her gün yazıyor gönderiyorum her gün yayınlanıyordu dedim ki “okan hani haftanın bir günü yayınlayacaktınız bir yanlışlık olmasın her gün yayınlanıyor” dedim. Kendisi gayet güzel devam et dedi o gün bu gündür yani 2,5 yıldan bu yana her gün ekonomi yazmaya devam ediyorum.

Yazılarınızda özellikle nelere dikkat ediyorsunuz ?

Güncel, doğru haber olmasıyla halk diline son derece dikkat ediyorum.

Serpin Alparslan okumak isteyenler bu yazıları nerede bulabilir ?

Yenibirlik gazetesini hafta içi alarak veya web sitesinden geçmişteki yazılarıma kadar ulaşabilirler.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Farklı kültürler görmeyi bu alandaki tüm projelerde bulunmayı çok arzu ediyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet baskısı asla hissetmiyorum. Aştım galiba bunları J

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Öncelikle Alaylı veya mektepli tabirlerini çok önemsiyorum. Ahbap yakınlık ilişkilerinden uzak, özgür ilkeli, helal haber anlayışını tüm medya dünyasına sahip olmasını çok arzu ederim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Bu iş, sadece yetenek meselesi değil. Hepsi şart. Herkes çok kolay sanıyor elbette sadece iletişim mezunu olmak gerekmiyor ama mezun olduktan sonra hangi alana yönelecekse o alanda eğitim almalı mesela ekran önünde olacaksa diksiyon beden dili ve bilgi birikimiyle donatması gerekmekte. Değilse diğer medya alanlarında da stajını tamamlamak zorundadır.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medyanın içinde olan biri olarak mecra olarak özellikle gazete ve tv alanında birçoğuna hakimim hepsinden faydalanıyorum hepsinin hedef kitlesi farklı elbette ama ben meraklı ve ilgili biriyim o yüzden mümkünse elektronik değil de temas ederek yani satın alarak okuyorum. Sanırım ben eski kafalıyım gazeteyi mutlaka elime alıp okumalıyım müthiş zevk alıyorum ona dokunmak kokusunu almak müthiş bir şey. Sosyal medya ise olmazsa olmazlardan hayatımızın her noktasında çok önemli bir iletişim aracı ve bende yeni medyaya ayak uydurmaya çalışıyorum.

Televizyonla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

TVem kanalında Ana haber de ekonomi yorumlayarak gündemdeki konuları anlatmaya çalışıyorum.

Ulusal TV de ise moderatör olarak ekonomi politikalarını uzmanlarını konuk alarak değerlendiriyorum

Ekonomi ile ilgili kısa vadeli yıl sonu öngörüleriniz neler ?

Ah ahh sormayın. Gündem o kadar hızlı gelişiyor ki önümüzdeki ay öngörüsü bile oldukça zor görünürken yıl sonunu yorumlamam mümkün değil. Tavsiyem ise tasarruflu davranarak yatırımlarınızı sadece bir alanda yapmayın. Birkaç enstrüman kullanın

Gelecekte ne tür projeler olacak ?

Hayat sürprizlerle dolu bugün buradayız yarını bilmiyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Klişe olacak ama Çirkin insan yoktur bakımlı insan olduğuna inanıyorum. Ekran için karakterli yüz ve ifadeler çok önemli diğeri teferruat.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Yeni medya geleneksel medyayı yemeye devam ediyor. Yani buna katılıyorum ancak majör kanallar ve gazetelerin devam edeceğini düşünüyorum

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kızlarımla zaman geçirmek en büyük keyif. Bunun dışında At biniyorum bu da ruhuma iyi geliyor.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

O kadar çok ki Maalesef işaret edebileceğim net ne film ne kitap var yani birbirinden ayıramam.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Müthişsiniz. Bizi kollayan , destekleyen bizlere ses olan böyle bir başka platform daha yok. Ne söylesek az.Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.