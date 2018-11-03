Sermayeniz adamlıksa her sektörde başarılı olursunuz

OĞUZ KAĞAN DÜNDAR: SERMAYENİZ ADAMLIKSA HER SEKTÖRDE BAŞARILI OLURSUNUZ…

Oğuz Kağan Dündar, otomotiv sektörüne dair sorularımızı yanıtladı. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Oğuz Kağan Dündar kimdir?

20 Ağustos 1993’te Ankara'da doğdum. Babam Şehit Astsubay Ferruh Dündar ve ev hanımı olan Annem Zeynep Dündar'ın tek oğluyum. Şuanda Balıkesir Merkez’de ikamet ediyorum.

Aslen Balıkesir'in Sındırgı ilçesindenim. Dedelerim, büyüklerim halen Sındırgı’da ikamet etmekteler. İlköğrenimimi Burhan Erdayı İlköğretim Okulu’nda, ortaokulumu Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimimi ise Karesi İstiklal Koleji’nde tamamladım. Üniversite konusuna gelince; 2011 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel iletişim Tasarımı bölümüne yerleşsem de, 2 sene sonunda yani 2014 yılının başlarına doğru ticari hayatımın daha ağır basması dolayısı ile memleketim olan Balıkesir’e geri döndüm. Küçükken ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ diye sorulduğunda hep söylediğim şeydi, ‘Ticaretle uğraşacağım.’ demek. Üniversite hayatım da ona keza hep ufak çaplı motosiklet ve araba alıp satmakla geçmiştir. Balıkesir’e döndükten sonra 3 sene bir inşaat firmasında şantiye sorumlusu olarak, sonrasında ise yaklaşık 1.5 senedir Otomotiv sektöründe çalışmalarımı devam ettirmekteyim.

Otomotiv sektörü sizce nasıl bir sektör? Neden bu sektördesiniz?

Otomotiv sektörünü aşkla yapılabilecek, severek yapılabilecek bir sektör olarak tanımlayabilirim.

Otomotiv sektörü, işi ve arabaları seven bir insan için vazgeçilmez bir dünya. İnşaat sektörüne ve diğer ticari sektörlere göre daha hızlı bir alım satım döngüsüne sahip olduğu için bu yüzden halen bu sektördeyim.

Türkiye’nin otomotiv sektörüne dair neler söylersiniz?

Otomotiv sektörü son zamanlarda ülkemizin yaşadığı birtakım ekonomik sıkıntılara rağmen özellikle ikinci el piyasasında halen bir döngü çerçevesinde ilerlemektedir.

Yani bir insanın içinde eğer ticarete olan bir aşk varsa gazetenizi okumakta olan kardeşlerime, arkadaşlarıma bu sektöre ayak basmalarını en içten duygularımla tavsiye ederim.

Araç üretimi ve satımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Araç üretimi konusunda söyleyebileceğim en önemli şey, herkesin de istediği gibi sağlam ve kaliteli bir araç üretmenin en doğru şey olduğudur. Günümüzde birçok insan trafik kazalarında hayatlarını kaybetmekteler. Hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızın bindiği araçlara baktığımızda sağlam araçlarda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı, alt kalitedeki araçlara göre oldukça azdır. Araç satımında ise dikkat edilmesi gereken şeyler için şunları söyleyebilirim; ‘Eğer sıfır araç satımı için örnek verecek olursam birincisi her kitleye uygun bir kredi olanağı sunulması gerekir. Düzgün bir ödeme planı sunulduğunda karşınızdaki müşteri gönül rahatlığıyla araç alabilecektir. İkincisi sunduğunuz aracın özelliklerini en ince detayına kadar anlatmak gerekir. Eğer müşteriyi cezbetmek istiyorsanız beden diliniz ve diksiyonunuz her şeyden çok daha önemlidir.

İşiniz haricinde nelerle uğraşıyorsunuz?

İşim haricinde henüz uğraştığım tek şey açık öğretim diplomamı almaya çalışmak. Diploma, yaptığım işe nazaran ne kadar gereksiz olsa da her insan bir diploma sahibi olmalı, diye düşünüyorum.

Onun dışında ne kadar tehlikeli olsa da söylemeden edemeyeceğim, büyük bir motor tutkum var. Hafta sonlarımı motorla gezmeye ayırmaktayım. Benim için rüzgarı hissetmek, hayatı dolu dolu yaşamak, demek.

Tüketici araç satın alırken nelere dikkat etmelidir?

Öncelikle ikinci el piyasasından örnek verirsek; Kesinlikle araç expertizi yaptırmadan aracı satın almamalıdır. Çünkü günümüzde bu piyasada birçok oyun dönmekte. Örnek veriyorum, müşteri aracı alıyor. Aracın kazası, kusuru olmadığı söyleniyor. Bu sözlere güvenip aracı alıyor fakat aylar sonra aracın birçok sorununun olduğunu öğreniyor ve aracı zararına satıyor. Bu gibi durumlarla karşılaşmamaları için ''5664'' numaralı hasar kaydı sorgulaması yapılabilen numaraya aracın plaka bilgilerini girerek mesaj atmalarını ve sonucu öğrenmeden aracı almamalarını tavsiye ederim.

Araç üretimi maliyetleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bunun için söylenecek pek bir şey olmasa da bir iki şey söyleyeyim. Yabancı ülkelerde araçların maliyetleri oldukça düşük fakat ülkemize soktuğumuzda üzerine binen vergiler, araçları oldukça pahalı bir hale getiriyor. Zaten ikinci el piyasasının halen devam etmesinin sebebi de sıfır araçların üzerine binen ÖTV vergileri ve kredi faizlerinin artmış olmasıdır.

Ne kadar pahalı olsa da bunun için henüz yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum.

Dünya üzerindeki araba üretimleri ve markalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Güzel ülkem Türkiye'nin araç üretimi için maalesef söyleyecek pek bir şeyim bulunmamakta. Malum yeni yeni yerli araç üretimine geçmekteyiz. Dünya ülkelerine baktığımız zaman Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika, Japonya gibi ülkeler üretimde oldukça üst düzeyde ilerlemekteler. Zaten araç markaları hakkında da söyleyebileceğim şeyler bu saydığım ülkelerin üretmekte olduğu kaliteli ve üst düzey araçlardır.

Yeni bir araç markası yaratacak olsaydınız markanızın ismi ne olurdu?

Yeni bir araç markası yaratacak olsaydım, markamın ismini ‘Akva’ koyardım. Hem ‘sağlam’ kelimesinin eş anlamlısı hem de söylerken kulağa hoş geliyor bence.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle gazetenizin bir sayfasını bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Okurlarınızı bilgilendirmek beni mutlu etmektedir. Takipçilerinize faydalı ve güzel konuları ele alıyorsunuz. Gazetenizi okuyan okurlarınızın okuyup da bilgi sahibi olmaması olanaksız, diyebilirim. Her okuyana mutlaka bir şey katmaktasınız. Bu güzel röportaj için size ve ekibinize sonsuz teşekkürler Ayşenur Hanım. İyi çalışmalar dilerim.

Röportaj: Ayşenur Mama