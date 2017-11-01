Serkan Bozkuş: “Yazmayı Sevdiğim İçin Yazıyorum

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

“Kendinizden bahseder misiniz?’’ diye sorduğunuz zaman bir tuhaf oldum. Benim kendimden bahsetmem birilerine ne katabilir ki? Adımı ve soyadımı söyleyeyim; R Serkan BOZKUŞ. Okumayı, yazmayı, gezmeyi, düşünmeyi, araştırmayı ve kendi yolunu kendi bulup, kendi aydınlatmaya çalışan, yaşam tarzı bana benzeyenler içinde sıradan olan, her hangi biriyim...

Neden Yazarlık?

Sesim güzel olsa şarkıcı olurdum. Sesim kötü, kalemimin de ne kadar iyi olduğu tartışılır ama bakış açısı konusunda kendime güveniyorum. İkna kabiliyetimin ve insanlarla ilişkilerimin de iyi olduğunu düşünüyorum.

Birçok yazan arkadaşımız kendini yazarken daha iyi ifade ettiğinden bahseder, o ben de yok ağabey. Ben bildiğin çok konuşan ki konuşurken kendini çok rahat ifade eden biriyim. Neden yazdığıma illa bir kılıf uyduracaksak; duygularımı, düşüncelerimi, bir kitap halinde hiç tanışmadığım insanların avuçlarına bırakmak hoşuma gidiyor.

Yazarlık çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Yazmaya her zaman devam ediyorum ama ben birçok yazarımız gibi öyle sene de birkaç eser çıkaracak kadar çok yazamıyorum. Onlar ya çok iyiler ya da başka şeyler, dedikodu yapmayalım. Bu ara çok güzel üç kitap çıkaracağım. Bir tanesini ‘’hazırlayan’’ olarak iki tanesini ‘’yazar’’ olarak. ‘’Yazar’’ olarak çıkaracaklarımın bir tanesi kendi yayınevimden, bir tanesi de Türkiye’nin büyük yayınevlerinden birinden. Dahası zamanla ortaya çıkacak... Bu arada yine benden beklenmeyen türde kitaplar, bu huyumu seviyorum.

Yalnızlığa Çikolata eserinizi nasıl tarif ediyorsunuz ?

Büyük heyecan ile yazdığım harika bir kurgu ama yine de yapamadım, yapamadık demek daha doğru. Çok fazla detaya girmeyeyim, sorular tehlikeli )) Eğer bu kitabımın telif haklarını eski yayınevinden alabilirsem, yeniden yazacağım ve tekrar çıkaracağım ve büyük bir sürprizle olacak.

Türkiye’de kitap dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz ? Pek çok insanın kitap yazıyor olması yine pek çok kişinin editörler üzerinden kitap yazdırması gibi durumları nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Ben aslına bakarsanız kitap okuma oranının arttığını düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Çok yazan varmış, çok perde kalem/hayalet kalem kullanılıyormuş bunlarla pek ilgilenmiyorum.

İyi yazarlığı nasıl tarif edersiniz ?

İyi bir yazar aynı zaman da iyi bir konuşmacıdır. İmla kurallarını, kelimeleri vs. yanlış yazabilir ama bunları düzeltecek olan kişiler vardır. Yazar bunlarla ilgilenmez, iyi bir kurgu, güzel bir anlatım ile eserini ortaya çıkarıp, editöre teslim eder. Diğerleri editörün işidir...

Yazmak sizi zorluyor mu siz yazma ve edebiyatı nasıl anlatıyorsunuz ?

Yazmak beni zorluyor. Zorluyor çünkü ben diğer arkadaşlarım gibi düz konuları yazmak istemiyorum. Ben, beni tatmin etmeyen hiçbir eseri yayınlamam ve yazmam! Konusu beni tatmin etmeli, beni içine çekmeli, beni mutlu etmeli ve en önemlisi insanlara bir şey katmalı, başka bir bakış açısı sunmalı. Bu yüzden beni zorluyor, bu zorlanmadan da gayet memnun ve mutluyum.

İnsan sizce neden yazar ?

Bunu bilmem ama ben yazmayı sevdiğim için yazıyorum ha bir de unutmadan güzel bir sesim olmadığı için yazıyorum, yoksa şarkıcı olurdum demiştim.

Yeraltı edebiyatı ile ilgili neler söylersiniz ?

Bukowski, Palahnuik, Hakan Günday, Umay Umay ve dilerim bir gün ben de olurum diyorum bu listede başkaları tarafından söylenen...

Sizce yeni Medya ( sosyal medya ve internet ) Geleneksel medyayı yok eder mi bu anlamda siz nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı ?

Sosyal medya özürlü biriyim aslına bakarsanız ama gelişen teknoloji ile birlikte bir gün bu sosyal medya olayı da bitecektir. Yaşayacağız göremeyeceğiz ama bir gün görecekler o günleri...

Yayıncılıkla ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor yayınevinizin eserlerinden bahseder misiniz ?

Yaz dönemini saymazsak üç ay gibi kısa bir sürede yirmiyi aşkın eser çıkardık piyasaya.

X LARGE ile ‘’şimdi alın, seneye de okursunuz’’ diyoruz) komik geliyor ama biz seneye de okuyacağınız eserler yapıyoruz, gelip geçici eserler değil.

AYZIT ile zaten başarımız ortada ‘’Güzellik Tanrıçası’’ demektir; Ayzıt. Güzel eserlerin olduğu yuvam...

Önümüzdeki günlerde ne tür etkinlik ve projeler olacak ?

Aslında fuarlar, yayıncılık vs derken oldukça yoruldum ama yine de fuarlara, özel imza günlerine devam edeceğiz ülkemizin çeşitli bölgelerinde. Yanı sıra çalıştığım bir tiyatro projem var dilerim 2018 de de onun hakkında görüşürüz zaten. Bir oyun hazırlıyorum.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bak bu soruyu hiç sevmem, benim boş zamanım yoktur ki. Boş zamanım uyurken geçirdiğim zamandır günde birkaç saat. Bir insanın ‘’boş zamanı’’ olabilir mi ya.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın Kitabı – Bukowski ‘’Ekmek Arası’’

Hayatımın Filmi- Amir Khan – ‘’P.K.’’

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ?

Gerçekten beğeniyorum. Ankara da gerçekleştirdiğiniz ödül töreninden bu yana da hemen hemen her gün takip ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Bir insanın en büyük acizliği olduğu yerden memnun olmasıdır. Hep daha iyisi için uğraşmalı insan, hep daha iyisi için. Bir değil birçok planı olmalı insanın!

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Eklemek istediğim en önemli şey sizin ağzınızdan çıkan ‘’takipçi’’ kelimesi, benim takipçim yok. Ben insanlara “takipçi’’ denmesinden de nefret ediyorum. Hepsiyle arkadaşız. Sosyal medyadan, fuarlardan, oradan buradan bir şekilde konuşup, kucaklaşıyoruz ve hepsi benim arkadaşım, eşim dostum oluyor. Hep sağ olsunlar hep var olsunlar, hepsini daha doğrusu siz de dahil hepinizi çok seviyorum ve son olarak şunu ekliyorum ; Mükemmel olamazsınız, iyi bir insan olmak da gerçekten zor ama siz yine de iyi bir insan olmak için çok çaba harcayın... Seviliyorsunuz.