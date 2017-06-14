ŞENİS İŞSEVER ULUSOY: Olmazsa olmazım ailem, İzmir ve alışveriş

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Şeniz öncelikle senin gibi bir insanı tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kadar yoğun iş temposunda bana bu röportajı yapmamı sağladığın için ayrıca çok teşekkür ederim.

Önce Vatan Gazetesine kısaca Şeniz kimdir tanıtır mısın?

Babasının askerlik mesleği gereği Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan ve bulunduğu coğrafyadaki insanların kültürlerini, hayata bakış açılarını çok iyi gözlemleyen ve bunları içinde bulunduğu projelerde dikkatle kullanabilen birisi.

İstanbul’a nereden geldiniz? Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorsunuz?

İstanbul’a dört yıl önce İTÜ Gemi Makina Mühendisliğinde okuyan oğlumun eğitimi için Ankara' dan geldik.





Çok fazla Sosyal Sorumluluk Projelerinde görev alıyorsun. Bunun başlıca bir nedeni var mı?

İnsanlara faydalı olabilmek beni mutlu ediyor. Bu konuda kendi payıma düşen görev neyse özveri ile yerine getirip hem karşımdakileri mutlu ediyorum hem de kendimi. Sosyal sorumluluk projelerimizi sosyal medyadan duyuruyoruz. Hepimizin takipçileri var, bu yolla hem biz onlara hem de onlar bize ulaşıyor ve destek sağlıyorlar.

Sosyal Sorumluluk Projelerinde çalışırken ihtiyaç sahibi insanları nasıl buluyorsunuz?

Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Koordinatörüyüm. Vakıf olarak İstanbul ve İstanbul dışı etkinlikler yapıyoruz. Yakın zamanda Engelsiz Yaşam Vakfı Çukurova Bölge Müdürümüz can dostum Deray Yurdakul ile Adana’da iki anlamlı etkinlik gerçekleştirdik. Nisan ayında Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’nde engelliler için bir stant açtık ve sağlanan gelir ile onlara destek olduk. Haziran ayında Adana Huzurevi ve yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi' ni ziyaret ettik. Hem okuyup hem çalışan üniversite öğrencilerinden satın aldığımız giysileri huzurevi sakinlerine armağan ettik. Böylelikle iki tarafa da fayda sağladık.

Sosyal Sorumluluk Projelerinin yanı sıra hala devam eden bir televizyon programının genel koordinatörüsün. Biraz bundan bahseder misin?

TV 8,5’da Tekno Haller programının genel koordinatörüyüm. Ece Pirim benim can dostumdur. Uzun zamandır kendisi ile bir tv programında çalışmak istiyorduk. Bu projeyi Ece getirdi bana. Kendisine burdan çok teşekkür ediyorum. Program üç bölümden oluşuyor. "Ünlülerin teknoloji ile sınavı" başlığı adı altındaki bölümü Ece Pirim sunuyor. Birbirinden değerli isimlerim konuk olduğu bu bölümde, onların iş hayatları dışında teknoloji ile ne kadar bağları olduğu keyifli bir sohbet ile izleyiciye aktarılıyor.

Yapmış olduğun çalışmalarından dolayı ödüllere layık bulunuyorsun. Bu ödüllerden bahseder misin?

Fazlasıyla sosyal projelerde yer alıyorum ve destek veriyorum. Bunun karşılığında almış olduğum ödüller beni hem güçlendiriyor hem de motive ediyor. Son zamanlarda hem ödül aldım hem de ödül verdim. Çalışma hayatımda ilk kez bir eğitim kurumununYılın Enleri gecesi organizasyonunda görev aldım. Hak eden herkese ödül verdik. Hem ödül alanlar hem öğrenciler hem de ekip olarak bizler keyifli dakikalar yaşadık. Müzik dünyasının duayenleri İlham Gencer ve Selçuk Ural’a bu organizasyonda ödül takdim etmemiz beni ayrıca gururlandırdı.

İş ortamında çalışma arkadaşlarını neye göre seçiyorsun?

Çok yakın çevremden çalışma arkadaşlarım oldu, hiç tanımadığım insanlarla da çeşitli projelerde yer aldım. Tabiki sıkıntı yaşadığımız insanlar da oldu ama bunların hepsi benim hayatımda bir tecrübe.

Şeniz’in olmazsa olmazları nelerdir?

Dostlarım olmazsa olmazlarımın başında gelir. Ailem, İzmir, tabiki alışveriş. Bunlar hep olmalı.

İlerideki hedeflerin neler? Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Büyük hayaller kurmam ama aklımdan geçenlerin birçoğu kısa zamanda gerçekleşir.Biranda karar verir bunu en yakınımla paylaşır ve harekete geçerim.

Çok fazla girişken bir yapıya sahipsin. Bunun sebebi nedir?

Evet girişken bir yapıya sahibim bunun sebebi de babamın asker olması sebebi ile bir çok yer gezip yeni insanlarla tanışmam. Ben çok okul değiştirdim. Eğitim hayatım hep farklı illerde geçti ama hiçbir zaman yeni başladığım bir okulda yabancılık çekmedim. Yıllardır o okulda okuyormuşum gibi başladım ilk gün

Arkadaş seçimlerini neye göre yapıyorsun?

Arkadaşlarımı seçerken insanlara kuşkuyla yaklaşmayı sevmem. Bence hayatımıza giren herkese bir fırsat vermeliyiz. İyiyse bizimle kalsın kötü ise tecrübeydi diyelim.

Aile senin için ne ifade ediyor?

Aile, birbirleri için her türlü fedakarlığı yapabileni ben değil biz diyebilmeyi bilen, bir arada iken mutlu ayrı iken de hüzünlenebilen toplumun en küçük bütünüdür.

Bu kadar yoğun tempoda çalışırken kendine vakit ayırabiliyor musun?

Biz ekip olarak çalışıyoruz ama küçük molalarla kendimize vakit ayırabiliyoruz. O kısa aralarda bile tek başına olmaktansa dostlarımla olmayı tercih ediyorum. Kendime özel olarak ayırdığım kısıtlı bir zaman dilimi var.

Spor ile aran nasıl? Spor yapıyor musun?

Düzenli spor yapmıyorum ama lisanlı bir voleybolcuyum. 12 yıl voleybol oynadım. Yaz tatillerinde voleybol maçı yapan bir grup görsem mutlaka araların katılırım.

Modayı takip ediyor musun?

Her sezon değişen trendlere uygun giyinmek, her gün farklı bir havaya bürünmek gibi sıkıntılarım olmuyor benim. Bana göre moda insanların kendini ifade etme biçimi ve kendine yakışanı giymesidir.

Çalışmadığın günleri nasıl değerlendiriyorsun?

Çalışmadığım günlerde evimle ilgileniyorum. Dinlenme gibi bie lüksüm yok olmuyor ama evimde içtiğim kahveden çok fazla keyif alıyorum. Pazar günleri mutlaka İstanbul' u boğazı herhangi bir yerden soluksuz izlemeliyim.

Şahsıma gösterdiğiniz ilgiden ve bu keyifli röportajdan dolayı çok teşekkür ederim. Kişinin kendini anlatması zordur ama böyle samimi biri ile sohbet eder gibi gerçekleştirip anlatımıma yardımcı olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Sevgiler..